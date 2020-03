Wiele przedsiębiorstw straci na wartości. Pojawią się okazje do przejęć

Czy w firmach należy się spodziewać obniżek wynagrodzeń w związku z epidemią koronawirusa?



- Mówiąc o rynku pracy, trzeba zaznaczyć, że ustalenia poczynione w firmach przed paroma tygodniami obejmowały zupełnie inne realia. Pandemia koronawirusa wszystko zmieniła - rynek pracy z przełomu lutego i marca 2020 roku już nie istnieje.



Ciężko przewidywać skalę zmian wynagrodzeń. Część gospodarki jest wygaszana wskutek działań, mających zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Pakiet tarczy antykryzysowej ma u nas łagodzić skutki sytuacji związanej z epidemią.



Niektóre przedsiębiorstwa mają obecnie problemy z ciągłością pracy. Spora grupa pracowników sprawuje opiekę nad dziećmi, część pracuje zdalnie. Jednak praca zdalna może objąć zaledwie około jedną piątą pracowników w Polsce. Na przykład w górnictwie, przy wydobyciu węgla, nie ma mowy o pracy zdalnej.

Są też problemy z podażą pracy, gdyż część osób przebywa na kwarantannach. Przez to wiele firm działa na niższych obrotach.



Popyt na towary i usługi również stoi dzisiaj przed dużym znakiem zapytania...



- Zgadza się. Na przykład kopalnie muszą znaleźć odbiorców na wydobyty węgiel, co nie jest łatwe. Jeżeli ta walka z epidemią będzie się przedłużać do miesięcy, Polskę czeka recesja. Wtedy przełożyłoby się to na upadłość części firm. Gdyby wchodziła w grę kwestia miesięcy, nie byłoby branży, która nie ucierpiałaby przez koronawirusa.

Obecnie mamy inną perspektywę niż kilka tygodni temu. Teraz nikt się nie zastanawia nad poziomem wynagrodzeń, tylko nad tym, ile osób może stracić pracę. Niepewność jest ogromna - i trudno przewidywać, jak się to wszystko potoczy; możliwe są różne scenariusze.



- Dzisiaj do kluczowych debat należy ta dotycząca tarczy antykryzysowej i intencji państwa, by dotować utrzymanie poziomu zatrudnienia. Pewnie centrale związkowe zdają sobie sprawę z powagi sytuacji. Obecnie na czoło wysuwa się kwestia niedopuszczenia do masowych zwolnień i utrzymania etatów.Taki stan rzeczy nie jest zawiniony przez przedsiębiorstwa - mamy sytuację nieporównywalną do niczego innego... Wiele gospodarek zwalnia, gdyż w walce z epidemią wyłączona została aktywność społeczna, w tym gospodarcza. Chodzi głównie o to, aby utrzymać miejsca pracy.

- Możliwe, że ten szok będzie krótkoterminowy i potrwa kilka tygodni, ale może być też liczony w miesiącach. Choćby Niemcy prognozują recesję minus pięć procent rok do roku. W USA już nią mamy do czynienia. To przełoży się na strefę euro, a chodzi przecież o głównych partnerów handlowych polskich firm.



W sumie trudno przewidywać przyszłość: nie wiadomo, jak ten wirus się będzie zachowywał - brakuje wiedzy. Od strony ekonomicznej to sytuacja bez precedensu. Żyjemy w czasach globalizacji i realia epidemii koronawirusa są zupełnie czymś nowym. Zaburzone są łańcuchy dostaw.



Czy po epidemii koronawirusa można się spodziewać dużych przetasowań na rynkach, w tym fuzji i przejęć?



- Może tak być. Wiele przedsiębiorstw będzie traciło na wartości, zatem okazje do przejęć będą się pojawiały. Niektórzy już się na to przygotowują. Niemcy już zapowiedzieli, że strategiczne firmy, w tym prywatne, w razie czego zostaną nacjonalizowane, by uniknąć ich przejęcia przez konkurencję.

U nas na razie takich zapowiedzi nie było. Za kilka miesięcy natomiast można się spodziewać, że na różnych rynkach będzie do przejęć dochodziło.