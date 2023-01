Większość Ukraińców zmieniła zdanie o Polakach

- Myślę, że wszyscy mamy jeszcze w pamięci moment wybuchu wojny i pełną mobilizację naszego społeczeństwa i biznesu w pomocy Ukrainie. Był to bezwarunkowy odruch serca, który nasi wschodni sąsiedzi niezwykle doceniają. Prawie żaden Ukrainiec nie myśli źle o Polsce lub Polakach, bo poza tymi, którzy myślą pozytywnie mamy jeszcze osoby, które wskazały, ze ich nastawienie jest neutralne, a złe to niecały 1 proc. odpowiedzi. Oczywiście to dobre nastawienie było już widoczne wcześniej, bo Ukraińcy przebywali w Polsce masowo mniej więcej od 2014 roku, natomiast moment wybuchu wojny i pomocy ze strony Polski ugruntował nasze dobre relacje - mówi Krzysztof Inglot, założyciel Personnel Service.

- Wiadomo, że do Polski uciekały głównie kobiety z dziećmi, stąd nie dziwi to, że to głównie one znają inne osoby, które tak samo jak one uciekały przed wojną właśnie do naszego kraju. Z ostatnich dostępnych danych, opublikowanych w październiku minionego roku wynikało, że o przyznanie numeru PESEL wystąpiło niemal 1,4 mln Ukraińców, z czego ponad 70 proc. to kobiety - wyjaśnia Krzysztof Inglot.

Skala pomocy przełożyła się na ich nastawienie. 88 proc. Ukraińców ma pozytywne lub bardzo pozytywne nastawienie do Polski i Polaków, a 11 proc. wskazuje, że jest ono neutralne. Do negatywnego stosunku przyznaje się tylko 1 proc. osób.

Co druga osoba z Ukrainy zna kogoś, kto poszukiwał schronienia w Polsce (fot. Kate McDaniel/Unsplash)

Nieco lepiej o naszym kraju myślą kobiety – wśród nich 91 proc. ma pozytywne i bardzo pozytywne nastawienie w porównaniu do 85 proc. mężczyzn. Stosunek do Polski i Polaków jest również tym lepszy im starszy jest respondent – 98 proc. osób po 51 roku życia ma pozytywne nastawienie, w porównaniu do 90 proc. 36-50-latków i 84 proc. 18-35-latków.

63 proc. osób z Ukrainy wskazuje, że ich nastawienie do Polski i Polaków zmieniło się na lepsze po wybuchu wojny. Tutaj znowu częściej kobiety i osoby z najstarszej grupy wiekowej mówią o tym, że działania naszego kraju po 24 lutego 2022 roku wpłynęły na ich ocenę.

