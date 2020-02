Większość Polaków chętnie wykonywałaby swoją pracę zdalnie

Zaledwie 14 proc. pracowników nie odczuwa potrzeby pracy zdalnej.

Aż 51 proc. pracowników przyznaje, że możliwość pracy zdalnej wpływa na ich efektywność.

Produktywność pracujących zdalnie w formacie "pracuj skąd chcesz" (ang. work from anywhere) jest wyższa o 4,4 proc. niż ich biurowych odpowiedników, a nawet osób pracujących z domu (ang. work from home).

Zaledwie 14 proc. pracowników nie odczuwa potrzeby pracy zdalnej. Przeciwnego zdania jest zdecydowana większość – 28 proc. z nas wystarczyłby jeden dzień pracy poza biurem, 31 proc. liczy na dwa dni, 14 proc. chętnie pracowałoby zdalnie przez trzy dni, a rekordziści (13 proc. ) chcieliby wpadać do biura tylko raz w tygodniu. Co więcej, aż 51 proc. pracowników przyznaje, że możliwość pracy zdalnej wpływa na ich efektywność - wynika z badania Grafton Recruitment i CBRE

Praca zdalna skądkolwiek i z domu

Rozróżnienie na pracę zdalną skądkolwiek i z domu pokazało, że im większa jest wolność oddana pracownikom, tym większy jest wzrost jego produktywności - wynika z analizy naukowców z katedry zarządzania Harvard Business School.

Czytaj też: Praca zdalna pożądana. Na takie oferty najchętniej aplikują specjaliści IT

Badania podjęli się naukowcy z katedry zarządzania Harvard Business School. W publikacji czytamy, że produktywność pracujących zdalnie w formacie "pracuj skąd chcesz" (ang. work from anywhere) jest wyższa o 4,4 proc. niż ich biurowych odpowiedników, a nawet osób pracujących z domu (ang. work from home).

Z badania publikowanego na hbswk.hbs.edu, wynika że cyfrowe technologie pozwoliły pracownikom na większą dostępność do miejsca pracy, które jest wirtualne. Takie rozwiązania pracownikom oferuje np. NASA.

Firmy nie prędko przekonują się do tych rozwiązań. Wciąż nie jest normą, że pracownicy wykonują obowiązki z domu, a co dopiero z jakiegokolwiek miejsca.

- Wyniki naszych obserwacji mają pomóc znaleźć porozumienie między efektami pracy zdalnej i jej rożnymi modelami a pozycją pracowników w ich negocjacjach z pracodawcami. Jak podkreśla się, pracownicy mogący częściej pracować zdalnie oszczędzają na transporcie, a ich równowaga między pracą a życiem prywatnym jest lepiej osiągalna - czytamy w komentarzu.

Czego od biura oczekują Polacy?

CZYTAJ DALEJ »

- Rosnąca popularność pracy zdalnej jest efektem postępującej cyfryzacji. Bariery, które do niedawna skutecznie utrudniały dostęp do firmowych danych i programów spoza biura, przestają istnieć. Obowiązki zawodowe możemy sprawnie wykonywać z każdego miejsca i o dowolnej porze. Nie tracąc przy tym czasu na dojazdy. Biuro nadal jednak jest potrzebne, bo bez wspólnej przestrzeni, ciężko o interakcje między pracownikami – mówi Joanna Wanatowicz, Business Director, Grafton Recruitment. W pierwszej trójce najistotniejszych elementów przestrzeni biurowej znajdują się: własne biurko (61 proc.), możliwość ręcznego dostosowania temperatury lub klimatyzacji (58 proc.) oraz dobrze wyposażona kuchnia (53 proc.). Mniej niż połowa pracowników zwraca baczną uwagę na dostęp do miejsc pracy cichej (46 proc.), ogólny standard budynku (42 proc.), nasłonecznienie (41 proc.) i zieleń (39 proc). Okazuje się, że najmniej istotny element wystroju biurowego to budki telefoniczne, które jeszcze jakiś czas temu robiły furorę. Czytaj też: Praca zdalna stanie się normą? Generacja Z dyktuje warunki pracodawcom Eksperci CBRE zwracają uwagę na zróżnicowanie preferencji odnośnie układu biura. 55 proc. pracowników woli układ gabinetowy, 20 proc. chce pracować na tzw. open space’ach, a dla co czwartej osoby nie ma to znaczenia. - Preferencje dotyczące układu przestrzeni w biurze odzwierciedlają nasz typ osobowości i styl pracy. Jeśli dodamy do tego oczekiwania względem wystroju biura widzimy, że zatrudnieni chcą mieć kontrolę nad tym, gdzie i w jakich warunkach pracują. Stąd też rosnąca popularność elastycznych powierzchni - mówi Jan Banasikowski, doradca ds. HR i analiz lokalizacyjnych CBRE. - Pocieszające dla pracodawców powinno być to, jak proste i konkretne są oczekiwania Polaków wobec ich miejsca pracy. Wprowadzając czasem niewielkie zmiany, możemy dopasować przestrzeń do oczekiwań pracowników. A dzięki temu będziemy w stanie wygrać wyścig o najlepszych pracowników. Aż dwie osoby na trzy przyznają, że są gotowi na zmianę pracy, jeśli u konkurencji warunki biurowe okażą się lepsze – podsumowuje . Rezygnacja z pracy zdalnej Możliwość pracy w trybie zdalnym podnosi wydajność i sprzyja ogólnemu dobremu samopoczuciu personelu. Mimo rosnącej jej popularności możemy jednak znaleźć przykłady firmy, które zrezygnowały z pracy zdalnej. Zrobiła tak np. Yahoo!. Ta internetowa spółka stwierdziła, że brak bezpośredniego kontaktu odbijał się na pracujących. Brakowało spontanicznej interakcji miedzy pracownikami. Czytaj też: Już co drugi pracownik chce pracować zdalnie