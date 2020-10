Większa efektywność kosztem nadgodzin. Oto realia pracy zdalnej

Ponad połowa badanych ocenia, że wykonywanie obowiązków zawodowych w domu jest bardziej efektywne niż w biurze. 56 proc. uważa, że dzięki temu jest lepiej zorganizowana. Jednocześnie 45 proc. przyznaje, że pracując zdalnie, poświęca na pracę więcej czasu niż w siedzibie firmy - wynika z badania „Efektywność pracy zdalnej” przygotowanego na zlecenie Rzetelnej Firmy i Krajowego Rejestru Długów.

Ponad połowa badanych ocenia, że wykonywanie obowiązków zawodowych w domu jest bardziej efektywne niż w biurze. (Fot. shutterstock)

Praca w modelu home office zapewnia większą elastyczność i dzięki niej pracownicy są lepiej zorganizowani.

Jednocześnie sprawia też, że poświęcamy jej więcej czasu niż normalnie.

To główne wnioski, jakie płyną z badania „Efektywność pracy zdalnej” przygotowanego na zlecenie Rzetelnej Firmy i Krajowego Rejestru Długów.

Z danych GUS wynika, że pandemia bardzo mocno wpłynęła na miejsce wykonywania przez nas pracy. W II kwartale 2020 roku liczba osób zwykle wykonujących swoją pracę w domu wyniosła 2124 tys. (co stanowiło 13,1 proc. wszystkich pracujących) i podwoiła się w stosunku do I kwartału 2020 r. (wzrost o 1077 tys. osób), jak i do analogicznego okresu poprzedniego roku (wzrost o 1262 tys. osób).

W tej grupie z II kwartału 2020 r. 1539 tys. osób (tj. 72,5 proc.) pracowało w domu z powodu sytuacji związanej z pandemią COVID-19 (spośród nich 1493 tys. osób wykonywało swoje obowiązki zawodowe w formie pracy zdalnej).

Przed pandemią z takiej możliwości korzystali przede wszystkim freelancerzy pracujący w oparciu o umowy cywilnoprawne. Obecnie ten tryb pracy można spotkać w wielu innych branżach. Z domu pracują dziennikarze, informatycy, duża część administracji, na home office przeniosły się również rekrutacje pracowników.

Większe zaangażowanie, kosztem nadgodzin

- Ponad połowa badanych ocenia, że wykonywanie obowiązków zawodowych w domu jest bardziej efektywne niż w biurze. 56 proc. uważa, że dzięki temu jest lepiej zorganizowana. Jednocześnie 45 proc. przyznaje, że pracując zdalnie, poświęca na pracę więcej czasu niż w siedzibie firmy. Z jednej strony pracownicy oszczędzają czas na dojazdach do firmy, bo nie stoją w długich korkach, wyjeżdżając z przedmieścia lub wjeżdżając do centrum. Z drugiej, czas poświęcony kiedyś na dojazdy, oddają pracodawcy, ponieważ praktycznie nie wychodzą z biura, a kiedy zegar wybija czas końca ich pracy, chcą jeszcze odpowiedzieć na e-maila, wysłać raport, dokończyć jakieś sprawozdanie - mówi Andrzej Kulik, ekspert Rzetelnej Firmy.

Z raportu wynika, że co drugiemu badanemu brakuje bezpośredniego kontaktu ze współpracownikami, wspólnych rozmów, spotkań na korytarzu czy w firmowej stołówce. 39 proc. czuje wyraźną potrzebę regularnych spotkań i zebrań czy to za pomocą Internetu, czy stacjonarnie.

- Już w marcu, zaraz po wybuchu epidemii, zorganizowaliśmy dla kilkuset pracowników możliwość pracy zdalnej. Wyposażyliśmy ich w sprzęt i oprogramowanie. Zadbaliśmy o ich bezpieczeństwa, zmniejszając ryzyko zakażenia się koronawirusem spowodowane koniecznością obecności w firmie - mówi Andrzej Bilski, dyrektor Departamentu HR w Krajowym Rejestrze Długów. Praca zdalna od kuchni Według badania pracownicy, którzy wykonują obowiązki służbowe w domu, chętnie to robią. 66 proc. nie zgadza się z tezą, że aby skutecznie wykonywać swoją pracę, potrzebny jest bezpośredni nadzór kierownictwa. 54 proc. zaprzecza, że kontakt zdalny utrudnia prawidłowe wykonywanie zadań. 72 proc. badanych uważa, że praca zdalna daje więcej elastyczności oraz pomaga lepiej zorganizować obowiązki służbowe i połączyć je z domowymi zadaniami. Wydawać by się mogło, że dla pracodawców taki system zatrudnienia to duży wydatek związany z inwestycją w niezbędne oprogramowanie, sprzęt czy systemy bezpieczeństwa. Jednak dla przedsiębiorców takie rozwiązanie również może być opłacalne. - Zmiana modelu pracy na tryb zdalny stawia przed firmami pewne wyzwania, ale przynosi też spore oszczędności. Nowe technologie czy rozwiązania w zakresie telekomunikacji i informatyki obniżają koszty prowadzenia działalności. Pieniądze zaoszczędzone na utrzymaniu firmowej floty, delegacjach, administracji czy wynajmie powierzchni biurowych, właściciele firm mogą przeznaczyć na inny cel - zauważa Andrzej Kulik, ekspert Rzetelnej Firmy. Firmy odpowiedzialnie społecznie zakładają również, że przeniesienie pracowników w tryb home office zwiększa dbałość o środowisko. Mniej osób dojeżdżających do siedziby to mniej śladu węglowego w powietrzu. Praca zdalna czeka na regulacje Posłowie właśnie pracują nad uregulowaniem zasad wykonywania pracy zdalnej. W projekcie nowelizacji zapisano m.in. to, że pracownik będzie mógł zabiegać o wykonywanie obowiązków zawodowych z domu. Może złożyć w tym celu wniosek w wersji papierowej lub elektronicznej. Pracodawca będzie mógł zlecić pracę w miejscu zamieszkania pracownika lub w innym miejscu wskazanym przez pracownika tylko wtedy, gdy pracownik będzie miał warunki lokalowe i techniczne do wykonywania takiej pracy. Większe prawo do skorzystania z tego rozwiązania będą mieli rodzice dzieci do 3. roku życia. Pracodawca, który nie zgodzi się w ich przypadku na home office będzie musiał przedstawić dobre argumenty, dlaczego są konieczni w siedzibie firmy. Czytaj więcej: Praca zdalna z widokiem na morze. Kurorty turystyczne dopłacą do wynajmu Jak czytamy w projekcie, „za właściwą organizację stanowiska pracy zdalnej w miejscu zamieszkania pracownika lub w innym miejscu wskazanym przez niego, z uwzględnieniem wymagań ergonomii, odpowiada pracownik”. Ciężar odpowiedzialność za bezpieczeństwo i higienę pracy spoczywa więc nie tylko na pracodawcy, ale i na pracowniku. Warto przypomnieć, że to zatrudniony przygotowuje oświadczenie, w którym potwierdza, że ma odpowiednie ma warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej. Będzie musiał również potwierdzić, że zapoznał się z przygotowaną przez pracodawcę oceną ryzyka zawodowego oraz informacją zawierającą zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej. fot. pixabay Jeśli chodzi o obowiązki pracodawcy w zakresie BHP, to będą dotyczyć go wszystkie zobowiązania, określone w dziale dziesiątym Kodeksu pracy, z pewnymi wyjątkami. Osoba kierująca pracownikami nie będzie zobowiązana do zorganizowania stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, a także do dbania o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego. Nie będzie także odpowiedzialna za sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem. Te przepisy z Kodeksu pracy nie będą obowiązywać w przypadku pracy zdalnej. - Propozycje zawarte w projekcie resortu pracy wydają mi się dalekie od zadowolenia obu stron - pracodawców i pracowników. Jednocześnie mam wrażenie, że nie przystają one do realiów wykonywania pracy zdalnej. Home office funkcjonuje na większą skalę od początku pandemii, czyli od marca. Tymczasem nad nowymi przepisami pracujemy tak, jak byśmy zaczynali od zera - powstało nowe rozwiązanie, które wymaga określenia nowych warunków współpracy - komentował propozycje rządu Marcin Frąckowiak, ekspert BCC ds. zbiorowego oraz indywidualnego prawa pracy.

