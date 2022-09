Więcej pracy i więcej wolnego czasu. Jak to możliwe? Zaskakujący paradoks

„Raport o dobrym samopoczuciu: Praca w domu 22” opisuje poziom zadowolenia z życia, czynniki utrudniające pracę w domu oraz plany dotyczące zmiany pracodawcy. Badanie zostało przeprowadzone w Niemczech, Austrii, Włoszech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Francji, Polsce i Portugalii na próbie ponad 1000 uczestników w każdym kraju.

- Wyniki dają niepokojący obraz tego, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami podczas pracy w domu. „Raport o dobrym samopoczuciu: Praca w domu 22” pokazuje, że musimy stawić czoła nowej rzeczywistości, a priorytetem musi być troska o dobre samopoczucie i zadowolenie z życia osób pracujących zdalnie. Dom staje się biurem, więc musimy uważać, aby nowemu modelowi pracy w Europie nie była potrzebna terapia - wyjaśnia Christian Montag, profesor psychologii molekularnej (badającej związek zachowań z fizycznymi strukturami mózgu - red.).

Jak wynika z badań, wraz z gwałtownym wzrostem odsetka ludzi pracujących w domu zauważyć można paradoks, który wpływa na sprzeczny obraz relacji między pracą a wypoczynkiem. 28 proc. badanych z krajów europejskich twierdzi, że od początku pandemii i przejścia na home office ilość pracy do wykonania wzrosła, a dla ponad 25,2 proc. zwiększyła się także liczba godzin pracy. Jednocześnie 36 proc. deklaruje, że zyskało lepszą równowagę między pracą a życiem prywatnym oraz więcej czasu dla rodziny i przyjaciół.

Od początku pandemii i przejścia na home office ilość pracy do wykonania wzrosła (fot. Shutterstock)

- Oczywiście ludzie mogą pracować więcej i jednocześnie mieć więcej wolnego czasu. Już sama eliminacja długich dojazdów i ogólnie bardziej elastyczne planowanie dnia może sprawić, że przy dobrej organizacji można mieć więcej czasu dla siebie – wyjaśnia Christian Montag. - Inne pozytywne dane wynikające z ankiety pokazują, że ponad 29,4 proc. badanych spędza więcej czasu na ćwiczeniach, tyle samo respondentów zdrowiej się odżywia.

Stres w trakcie pracy w domu

Praca w domu bywa dla pracowników stresująca. Niepokojący stan odczuwa 37 proc. badanych. Wśród czynników stresogennych wymieniono między innymi konieczność samodzielnego wyżywienia (8,7 proc.), słabe połączenie z Internetem (17,2 proc.) i stałą dostępność dla pracodawcy (19,7 proc.).

Brak komunikacji ze współpracownikami jest czynnikiem stresującym dla 35,3 proc., a brak oddzielenia życia prywatnego od zawodowego dla 30,3 proc. respondentów. Hałas jest problemem dla 15,9 proc. badanych, a 9,3 proc. mówi o spadku wynagrodzenia.

- Europejskie firmy muszą zdawać sobie sprawę, że cyfryzacja i psychologia są ze sobą powiązane. W erze cyfrowej dyskusje na temat wypalenia zawodowego lub technostresu nabierają coraz większego znaczenia. Ponad 20 proc. badanych cierpi na technostres, związany m.in. z kłopotami technicznymi, takimi jak awarie routerów, nieodpowiedni sprzęt, problemy z bateriami i inne. Stresuje się prawie co piąty uczestnik badania – alarmuje Christian Montag.

Suplementy lekiem na złe samopoczucie

Praca w domu wpływa również na skłonność do specyficznej optymalizacji własnego samopoczucia i poprawy zdrowia fizycznego oraz psychicznego za pomocą suplementów bez recepty. Mają one także zwiększać zdolność koncentracji i wspierać relaks.

W grupie badanych pracujących z domu aż 34,4 proc. wszystkich respondentów stwierdza, że od początku pandemii zażywało suplementy bez recepty, np. melatoninę, legalne produkty konopne, ekstrakty roślinne, witaminy, herbatę uspokajającą, w celu poprawy samopoczucia, 18,2 proc. w celu zwiększenia koncentracji, a 13,4 proc. do wspierania regeneracji.

Od początku pandemii przyrostowi odsetka pracujących w domu towarzyszy wzrost spożycia suplementów bez recepty. Stosowanie legalnych produktów konopnych, na przykład olejku CBD, w celu poprawy samopoczucia wzrosło prawie dwukrotnie od początku pandemii (24,9 proc. przed, 43,3 proc. od początku pandemii). Podobną zmianę widać w spożyciu melatoniny: przed pandemią 38 proc. badanych, od jej rozpoczęcia - 62,6 proc..

34,4 proc. wszystkich badanych stwierdziło, że od początku pandemii zażywało suplementy bez recepty (fot. Shutterstock)

- Pandemia jest do dziś czynnikiem stresującym, który przejawia się w słabszym samopoczuciu psychicznym wielu osób - 28,9 proc. respondentów stwierdziło, że ich zadowolenie z życia pogorszyło się w porównaniu do czasów sprzed pandemii. Jak pokazuje obecne badanie, niektórzy pracownicy uciekali się do stosowania różnych suplementów bez recepty. W szczególności niepokojące jest spożycie melatoniny. Sen jest naturalnym procesem, który nie powinien być sztucznie regulowany" – komentuje Christian Montag.

Praca z salonu, sypialni, biura

Jak wynika z badania, 12,1 proc. przeniosło swoją przestrzeń roboczą do sypialni, 31,8 proc. posiada prywatne biuro (gabinet), a 35,7 proc. pracuje z salonu. Średnia powierzchnia przeznaczona na domowe biuro ze wszystkich ośmiu krajów wynosi 20,32 m². 1,2 proc. uczestników stwierdziło, że pracuje na stałe w toalecie/pokoju gościnnym, w łazience lub na balkonie.

Rezygnacja z pracy nadciąga

Wyniki badania „Raport o dobrym samopoczuciu: Praca w domu 22” dają powody do niepokoju o przyszłość i powinny być sygnałem alarmowym dla europejskich pracodawców.

21,7 proc. respondentów stwierdziło, że planuje rozwiązanie umowy o pracę z powodu doświadczeń związanych z pandemią i pracą w domu, 9,9 proc. już zrezygnowało. Powody dotychczasowych wypowiedzeń to na przykład brak możliwości spełnienia zawodowego (34,2 proc.), gorsze wynagrodzenie, utrata prowizji (30,1 proc.) czy oczekiwania pracodawcy względem stałej dostępności (16,6 proc.).

Pracownicy planują również dalsze zmiany, aby doprowadzić do uzyskania tzw. work-life balance. 33 proc. badanych ma zamiar dążyć do wyraźniejszego rozgraniczenia między życiem prywatnym a zawodowym, a 20,9 proc. chce się rozwijać. Ponadto pojawia się pewna gotowość do pracy podczas choroby i/lub urlopu: 38,3 proc. uważa, że praca w domu jest zaletą, ponieważ można pracować pomimo choroby, a tylko 26,2 proc. twierdzi, że nie będzie dostępna dla swojego pracodawcy nawet podczas urlopu.

