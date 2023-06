Więcej obowiązków, mniej pieniędzy. Na stare lata życie w ubóstwie

Z danych OECD wynika, że od 2021 r. różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn wynosiła średnio 11,9 proc. w krajach OECD. Oznacza to, że kobieta pracująca w pełnym wymiarze godzin zarabia średnio około 3,56 zł (88 centów - kurs 23.06.23), podczas gdy mężczyzna pracujący w pełnym wymiarze godzin zarabia 4 zł (jeden dolar). To jedynie stosunkowo niewielka poprawa w porównaniu do 2010 r., kiedy różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn wynosiła 14 proc.

Analitycy OECD wskazują, że wiele czynników wpływa na to, że różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn pogłębiają się przez całe życie kobiet. To one częściej podejmują pracę w niepełnym wymiarze godzin, by opiekować się bliskimi, co oznacza niższe łączne zarobki i mniejsze prawdopodobieństwo awansu. Kobiety są również mniej skłonne do zmiany pracy, co dodatkowo zmniejsza zarobki w ciągu całego życia, ponieważ zmiana pracy wiąże się zwykle z podwyżkami płac.

- Państwa, by zmniejszyć tę lukę muszą zachęcać dziewczęta i młode kobiety do studiowania w różnych dziedzinach, promować płatny urlop rodzicielski wśród ojców i wprowadzać przepisy dotyczące równych wynagrodzeń i wymogi związane z przejrzystością płac - informuje OECD.

W tych dwóch ostatnich kwestiach sporo już się dzieje. Parlament Europejski 30 marca 2023 r. przyjął nowe przepisy dotyczące jawności płac. Oznacza to koniec tajemnicy wynagrodzenia – pracownicy będą mogli porównać swoje wynagrodzenie z pensją innych osób zatrudnionych na tych samych stanowiskach.

Kara za macierzyńsko nadal istnieje, mimo zmian w przepisach

Mimo, że w ostatnich latach w wielu krajach poprawiło się wsparcie dla rodzin, nadal istnieje ryzyko wzorców związanych z płcią w zakresie urlopów rodzicielskich i opieki nad dziećmi. Po urodzeniu dzieci to kobiety biorą dłuższe urlopy niż mężczyźni i częściej pracują w niepełnym wymiarze czasu pracy. Te przesunięcia przyczyniają się do różnic we wzroście płac między kobietami i mężczyznami – tzw. „karą za macierzyństwo”.

Wysokie koszty opieki nad dziećmi w placówkach w wielu krajach OECD stanowią barierę dla matek w szybszym powrocie do pracy w pełnym wymiarze godzin. (fot. Mikael Stenberg/Unsplash)

Do korzystania z urlopu rodzicielskiego mają mężczyzn zachęcić nowe przepisy. 26 kwietnia 2023 roku weszła w życie ustawa wdrażająca dyrektywę work-life balance. Wydłużeniu uległ urlop rodzicielski z dotychczasowych 32 do 41 tygodni. Dodatkowe 9 tygodni urlopu przysługuje jednak wyłącznie drugiemu z rodziców. W Polsce zazwyczaj tym "drugim" jest ojciec, więc tylko on będzie mógł skorzystać z dodatkowych dni wolnych.

Z raportu „Ojcostwo na świecie”, którego polskie tłumaczenie i kontekst przygotowała Fundacja Share the Care, wynika, że w 2021 roku tylko 1 proc. mężczyzn skorzystał z urlopu rodzicielskiego, a 55 proc. skorzystało z urlopu ojcowskiego. Eksperci nie są optymistyczni jeśli chodzi o zmiany w tym zakresie.

Jako przykład OECD podaje Islandię, która ponad dwie dekady temu wprowadziła tzw. "przydział ojcowski" od tego czasu liczba ojców zostających z dziećmi w domu zwiększyła się z 3 proc. do 45 proc.

- Nowe prawo wprowadziło radykalną zmianę w strukturze urlopów rodzicielskich, wydłużając je z sześciu do dziewięciu miesięcy, z czego trzy miesiące mogły być podzielone między rodziców według ich indywidualnych ustaleń, a sześć było niezbywalnych. Ustawa ta była radykalna, ponieważ sześciomiesięczny nieprzenoszalny okres urlopu był podzielony po równo między matkę i ojca. Każdemu z nich przysługiwał zatem niezbywalny trzymiesięczny przydział urlopu rodzicielskiego z wysokim ekwiwalentem pensji - czytamy w raporcie Fundacji Share the Care.

Nie tylko brak ojców na rodzicielskim jest problemem dla matek chcących wrócić do pracy

Urlop to nie jedyny problem. Barierę stanowią także wysokie koszty opieki nad dziećmi w placówkach opiekuńczych w wielu krajach OECD.

- Oprócz promowania równości płci w nieodpłatnej i elastycznej pracy oraz zachęcania do równego korzystania z urlopu rodzicielskiego, polityka promowania przystępnej cenowo opieki nad dziećmi w ośrodkach ma kluczowe znaczenie dla utrzymania matek na rynku pracy - podsumowuje OECD.

Aktualnie, jak wynika z danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego, nawet 30 proc. matek dzieci w wieku lat 1-9 nie ma zatrudnienia. 16 proc. z nich deklaruje, że nie pracują, ponieważ nie mogą znaleźć odpowiedniej pracy. Odsetek niepracujących matek jest niższy dla każdego kolejnego roku życia dziecka. Wśród matek dzieci w wieku 1-2 lata, 38 proc. nie pracuje (ani nie jest w swojej pracy na urlopie związanym z opieką nad dzieckiem). Wśród matek dzieci w wieku 5 lat jest to 27 proc., a w przypadku 8 lat – 20 proc.

Głodowa emerytura, czyli przyszłość kobiet pracujących

To, że kobiety na starość zagrożone są dużo bardziej niż mężczyźni ubóstwem widać już teraz. Z danych ZUS wynika, że w ubiegłym roku przeciętna emerytura mężczyzn wynosiła 3184 zł brutto, a kobiet - 2128 zł brutto. To o 1000 zł mniej.

- Różnice w wysokości emerytur dla kobiet i mężczyzn wynikają z tego, że panie pracują krócej, zarabiają mniej i żyją średnio statystycznie dłużej niż mężczyźni - tłumaczy Iwona Kowalska-Matis, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS na Dolnym Śląsku.

Z danych ZUS wynika, że w ubiegłym roku przeciętna emerytura mężczyzn wynosiła 3184 zł brutto, a kobiet - 2128 zł brutto. To o 1000 zł mniej. (fot. Ravi Patel/Unsplash)

Rzeczniczka wskazuje, że krótsza praca pań nie wiąże się jedynie z niższym wiekiem emerytalnym, ale także ze zwyczajem, jaki wciąż panuje w Polsce, a wedle którego to kobieta poświęca karierę na rzecz opieki nad bliskimi. - Kobiety mają także mniejsze dochody, gdy przez część swojego życia są na urlopach związanych z wychowaniem dziecka, często to właśnie one rezygnują z pracy, gdy muszą się opiekować chorym członkiem rodziny np. starym rodzicem lub niepełnosprawnym dzieckiem. Tymczasem pracujący panowie w tym czasie ciągle budują swój kapitał emerytalny - mówi Kowalska-Matis.

- Nie tylko w Polsce pracodawcy mniej płacą kobietom niż mężczyznom zatrudnionym na takich samych stanowiskach - to wszystko przekłada się na wysokość kapitału zgromadzonego na kontach emerytalnych kobiet - dodaje rzeczniczka.

