Więcej kobiet u steru to większe zyski. Sporo firm strzela sobie w stopę

Co druga uczestniczka badania „Kobiety na rynku pracy 2022” przeprowadzonego przez Hays Poland na swojej drodze zawodowej spotkała się z wyzwaniami wynikającymi z danych metrykalnych takich jak płeć czy wiek pracownika. Pomimo pozytywnych zmian zachodzących na rynku pracy specjalistki nadal doświadczają nieadekwatnej oceny kompetencji, szklanego sufitu i postrzegania ich wyłącznie przez pryzmat rodzicielstwa, co spowalnia ich rozwój zawodowy.

Kierowanie się stereotypami w decyzjach o zatrudnieniu i awansie to jedna z największych przeszkód na zawodowej drodze kobiet (fot. Simon Maage/Unsplash)

Analiza 200 największych spółek z regionu CEE (Europa Środkowo-Wschodnia - red. )pokazała, że te z większą równością płci na wyższych stanowiskach miały aż o 26 proc. większe szanse na ponadprzeciętne zyski.

Jak wynika z tegorocznego badania „Kobiety na rynku pracy 2022”, 53 proc. kobiet i 28 proc. mężczyzn napotkało w toku kariery przeszkody wynikające z ich płci.

Specjalistki i menedżerki częściej od swoich kolegów doświadczają sytuacji, w których o ich szansach zawodowych decydują stereotypy, nieuświadomione uprzedzenia lub dyskryminujące praktyki.

Z ubiegłorocznego raportu McKinsey & Company („Win-win: How empowering women can benefit Central and Eastern Europe”) wynika, że zróżnicowanie pod względem płci i większy udział kobiet wśród wyższej kadry zarządzającej jest bezpośrednio skorelowany z lepszymi wynikami finansowymi firm. Analiza 200 największych spółek z regionu CEE pokazała, że te z większą równością płci na wyższych stanowiskach miały aż o 26 proc. większe szanse na ponadprzeciętne zyski.

Podobne wnioski płyną z raportu „Leading Inclusion” opublikowanym przez ACCA w styczniu 2021. Prawie dwie trzecie respondentów dostrzegało silny związek między strategią różnorodności a sukcesem organizacyjnym firmy. Dla połowy respondentów różnorodne zespoły są jednym z trzech kluczowych czynników wpływających na polepszenie procesu podejmowania decyzji.

- Pandemiczne doświadczenia przyspieszyły wiele procesów w firmach. W związku z tym potrzeba różnorodności w organizacjach wybiła się na pierwszy plan. Często pada pytanie, po co nam więcej kobiet w firmach i na kierowniczych stanowiskach? Odpowiedź jest prosta. Nowoczesne firmy to takie, które się szybko adaptują i potrafią myśleć „out of the box”, czyli niestandardowo. Rozwojowi takich organizacji sprzyja właśnie różnorodność, a kobiety w zespołach i strukturach zarządczych umieją tę różnorodność pobudzić - wyjaśniała w rozmowie z PulsHR.pl Agnieszka Jarosz, dyrektor zarządzająca ACCA Polska na Ukrainę i kraje bałtyckie.

Przeczytaj: Po co nam więcej kobiet w firmach? Pracodawcy mają świadomość, że umożliwienie każdej osobie realizacji swojego potencjału w miejscu pracy bez względu na płeć, wiek czy pochodzenie jest działaniem, na którym mogą zyskiwać nie tylko jednostki, lecz również przedsiębiorstwa. fot. Pixabay Firmy coraz częściej tworzą grupy projektowe skoncentrowane wokół zagadnień równościowych, angażują się w inicjatywy zwiększające odsetek kobiet na kierowniczych stanowiskach i zachęcają ojców do korzystania z urlopów rodzicielskich. - Od kilku lat na polskim rynku pracy obserwujemy pozytywne zmiany, które prowadzą do wyrównania szans kobiet i mężczyzn na pracę, awans i adekwatne wynagrodzenie. W strategiach biznesowych firm coraz większą rolę odgrywają założenia polityki różnorodności i inkluzji. Wiele zmienia się na lepsze, jednak tempo transformacji nie dla wszystkich jest satysfakcjonujące - komentuje Anna Czyż, head of people & culture w Hays Poland. Widzimy potrzebę, zmiany jednak zachodzą wolno Podobne wnioski płyną z najnowszego raportu Hays Poland „Kobiety na rynku pracy 2022”. Jak wynika z tegorocznego badania, 53 proc. kobiet i 28 proc. mężczyzn napotkało w toku kariery przeszkody wynikające z ich płci. źródło: Hays Poland Specjalistki i menedżerki częściej od swoich kolegów doświadczają sytuacji, w których o ich szansach zawodowych decydują stereotypy, nieuświadomione uprzedzenia lub dyskryminujące praktyki. Najczęściej mierzą się z przypadkami faworyzowania mężczyzn (55 proc.), kierowaniem się stereotypami w decyzjach o zatrudnieniu i awansie (53 proc.), zakładaniem ich mniejszej dyspozycyjności (48 proc.) oraz brakiem zaufania do kwalifikacji (42 proc.). Z kolei kobiety pełniące role kierownicze jako przeszkodę wskazywały negatywne i krzywdzące opinie na temat tzw. „kobiecego stylu zarządzania”, stereotypowo postrzeganego jako zbyt emocjonalny, z nadmierną skłonnością do kompromisów i brakiem posłuchu wśród podwładnych. Zapytane o wyzwania, z jakimi musiały się zmierzyć na drodze do awansu, wymieniały również konieczność przecierania szlaków w firmie, w której na stanowiskach kierowniczych nie było kobiet, a także postrzeganie ich kandydatur przez pryzmat – nawet teoretycznego – macierzyństwa. Jest to jeden z powodów, dla których w Polsce nadal tak niewiele firm jest zarządzanych przez kobiety. - W Polsce na szczeblu kierowniczym nie brakuje utalentowanych, odnoszących sukcesy menedżerek i dyrektorek. Jednak gdy spojrzymy bliżej na składy zarządów, decydujących o obsadzie najwyższych stanowisk w organizacjach, to w zdecydowanej większości są to mężczyźni. W tym kontekście wybór kandydata płci męskiej na stanowisko prezesa może wydawać się czymś naturalnym. W procesach decyzyjnych zwyczajnie brakuje kobiecej perspektywy, a do głosu mogą dochodzić nieuświadomione uprzedzenia - komentuje Aleksandra Tyszkiewicz, executive director w Hays Poland. Zobacz: Kariera córek zależy od tego, co mówią im rodzice Macierzyństwo jako jeden z argumentów branych pod uwagę przy rozpatrywaniu kandydatury na określone stanowisko to jeden z największych problemów, z jakim mierzą się specjalistki. Rodzicielstwo i obowiązki rodzinne wciąż utożsamiane są głównie z kobietami, co w perspektywie części pracodawców obarcza zatrudnienie kandydatek dodatkowym ryzykiem. W części firm nadal panuje przekonanie, że jako matki będą brały zwolnienia na chore dzieci lub wkrótce zajdą w ciążę i znikną z firmy na rok. Jest to przejaw nierówności, które dotykają zarówno pracujące mamy, jak i bezdzietne kobiety. fot. Shutterstock Trudne łączenie ról Łączenie ról rodzica i pracownika stanowi wyzwanie dla wielu aktywnych zawodowo osób. Jak wynika z badania, 67 proc. matek i 45 proc. ojców napotkało na swojej drodze zawodowej przeszkody związane z pogodzeniem pracy z wychowywaniem dzieci. Wyzwania te najczęściej dotyczą konieczności wyboru między zaangażowaniem w pracę a życie rodzinne oraz zbyt małej ilości czasu, który można poświęcić bliskim. Jednocześnie w gronie respondentów, którzy doświadczyli trudności w łączeniu roli rodzica i pracownika, aż 69 proc. kobiet i 81 proc. mężczyzn wskazało na brak możliwości pełnego uczestnictwa w życiu dziecka. źródło: Hays Poland Ponadto co trzecia respondentka badania zmierzyła się z koniecznością szybkiego powrotu do pracy po urlopie macierzyńskim, a co czwarta miała trudności z objęciem uprzednio zajmowanego stanowiska. Biorąc pod uwagę powyższe oraz fakt, iż 81 proc. mężczyzn jako wyzwanie wskazało brak możliwości pełnego uczestnictwa w życiu dziecka, można wywnioskować, iż w momencie pojawienia się potomstwa potencjał pracujących matek i ojców nie jest postrzegany tak samo. - Obowiązki opiekuńcze nadal w dużej mierze spoczywają na kobietach. Przekonanie, że zajmowanie się dziećmi jest zadaniem mam, to stereotyp głęboko zakorzeniony w kulturze. W przestrzeni zawodowej niejednokrotnie funkcjonuje przekonanie, że to pracujące mamy opiekują się dziećmi, kiedy te są chore, i wykorzystują cały urlop rodzicielski przysługujący rodzicom. Stąd też, gdy to mężczyzna chce opiekować się dzieckiem, często budzi to zdziwienie - zauważa Łukasz Grzeszczyk, executive director w Hays Poland. Zobacz: Kobiety "biegają w butach z ołowiu", gdy awansują w pracy

