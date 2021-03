Wideokonferencje. "Zapraszam na telco" czyli pandemiczne zebrania po polsku

67 proc. uczestników badania przeprowadzonego przez Pracuj.pl uczestniczyło w spotkaniach online i telekonferencjach. Większość badanych ocenia je pozytywnie, choć 80 proc. uczestników tego typu wydarzeń odnotowało podczas nich problemy techniczne.

Telekonferencje i spotkania online stały się jednymi z najbardziej charakterystycznych elementów rynku pracy ery koronawirusa. Z badania przeprowadzonego przez Pracuj.pl „Rok nowej normalności” wynika, że podczas pandemii uczestniczyło w nich 67 proc. badanych.

Nowa forma kontaktu swoją szybko rosnącą popularność zdobyła trochę „z przymusu”, społeczna izolacja była przecież podyktowana wprowadzeniem procedur bezpieczeństwa związanych z pandemią koronawirusa COVID-19.

Wirtualna rozmowa może być męcząca i niekomfortowa, badania pokazały jednak, że otwarcie negatywny stosunek do takiej formy relacji ma jedynie 12 proc. badanych. Zdecydowanie najwięcej, bo 62 proc., odnosi się do niej pozytywnie.

- Można przypuszczać, że część pozytywnych postaw wykazywanych w tej dziedzinie po roku pandemii wynika z praktyki. Pracownicy coraz sprawniej radzą sobie z organizacją telekonferencji i spotkań wideo, nauczyli się wykorzystywać je w codziennym funkcjonowaniu. Praca zdalna była dla wielu pracowników szybką szkołą technicznej sprawności i organizacji w nowych okolicznościach. Mimo wszystko wyniki badań zaskakują optymizmem. Przedłużająca się pandemia i brak „realnego” kontaktu międzyludzkiego może być przecież dla dużej części pracowników sporą niedogodnością - komentuje wyniki badań Łukasz Marciniak, dyrektor ds. rozwoju sprzedaży w eRecruiter.

Wiele osób na telekonferencje, spotkania online czy uczestnictwo np. w webinarach w formule online patrzy pozytywnie. Pytanie jednak, na ile tego typu formy są skuteczne.

Jak wynika z badania, ponad połowa respondentów uczestniczących w telekonferencjach uważa je za mniej efektywną formę pracy zespołowej niż spotkania na żywo.

Co ciekawe, zupełnie inaczej wypadają badania dotyczące efektywności pracowników podczas wykonywania zdalnie swoich obowiązków. Z badań wynika, że 67 proc. respondentów pracujących zdalnie uważa, że podczas pracy w domu są równie efektywni, co podczas pracy w biurze. Jak wyjaśniają autorzy badania, dane wskazują, że choć pracownicy zazwyczaj dobrze radzą sobie z organizacją obowiązków w modelu zdalnym, wirtualne spotkania stanowią jeden z jego najmniej efektywnych aspektów.

Na taką ocenę telekonferencji może wpływać wiele czynników. Jedną z rzadziej podnoszonych, a bardzo istotnych kwestii jest brak jasnych zasad i reguł spotkań online, nadal obserwowany w wielu firmach.

- Podobnie jak w przypadku wielu innych aktywności zawodowych, jasno skodyfikowane lub choćby wstępnie zarysowane zasady potrafią bardzo pozytywnie wpływać na efektywność. Do takich zasad mogą należeć np. reguła rozmów przy włączonej kamerze, stosowanie się do ustalonych konkretnych ram czasowych, pilnowanie agendy spotkań. Szczególnie kwestia włączonych kamer potrafi budzić kontrowersje, ale praktyka wskazuje, że widzący się wzajemnie uczestnicy zazwyczaj bardziej angażują się w spotkania i są na nich bardziej efektywni - zauważa Agata Grzejda, ekspertka ds. komunikacji wewnętrznej w Grupie Pracuj.

Ponad połowa respondentów uczestniczących w telekonferencjach uważa je za mniej efektywną formę pracy zespołowej (fot. Shutterstock)

Nie pomagają problemy techniczne

Niewątpliwie na negatywną ocenę efektywności spotkań online wpływ maja problemy techniczne, z jakimi spotykają się uczestnicy.

Przepytani przez Pracuj.pl respondenci jako najczęściej występujący problem wskazywali komplikacje związane z łączem internetowym – doświadczyło ich 53 proc. badanych. Spośród czysto technicznych kwestii badani wskazywali także opóźnienia w transmisji obrazu i dźwięku (42 proc.) czy problemy z działaniem kamery internetowej (20 proc.). Wiele tego typu zakłóceń zmusza uczestników wideokonferencji np. do kilkukrotnego łączenia się i rozłączania z zespołem, powtarzania wcześniej wypowiedzianych kwestii czy rezygnacji z obciążającej łącze kamery. Podobne zakłócenia wybijają z rytmu i utrudniają skupienie się na pracy.

Część komplikacji wynika jednak z zachowań samych uczestników czy ich otoczenia – na przykład hałasu z mikrofonu osoby, która zapomniała go wyłączyć (41 proc.), mówienia przy wyłączonym mikrofonie (29 proc.) czy zakłóceń generowanych przez osoby trzecie (36 proc.).

Źródło: Pracuj.pl

Jak zauważa Agata Grzejda, pracodawcy zauważają wpływ kłopotów technicznych na efektywność zdalnych spotkań.

- Część pracodawców wprowadza programy dofinansowania pracownikom dodatkowego sprzętu do pracy z domu, co może rozwiązywać np. problemy z kamerą internetową czy mikrofonem. Trudniejsza do uporządkowania jest natomiast kwestia szybkości łącza internetowego w lokalizacji, w której pracodawca nie odpowiada za infrastrukturę. Pamiętajmy też, że część usterek wynika z przeciążenia samych narzędzi takich jak np. Zoom, Google Meet czy Microsoft Teams, na co ani pracodawca, ani pracownik nie ma wpływu. Wszystkie te wyzwania będą nam jeszcze długo towarzyszyć – wyjaśnia.

Zoom fatigue

Onlinowe spotkania uciążliwe są nie tylko z powodu problemów technicznych. Tu dużą role odgrywają również czynniki psychospołeczne. Naukowcy Uniwersytetu Stanforda opublikowali wyniki badania psychologicznego wpływu spędzania kilku godzin dziennie na spotkaniach prowadzonych poprzez Zoom, Skype, FaceTime czy Google Hangouts. Wyniki badań opublikowano w czasopiśmie Technology, Mind and Behavior i jest to pierwszy recenzowany artykuł analizujący zjawisko „zoom fatigue”.

Badania „Nonverbal Overload: A Theoretical Argument for the Causes of Zoom Fatigue" nie dość, że potwierdziły istnienie zjawiska, to zidentyfikowały cztery jego główne źródła:

* Ciągłe utrzymywanie kontaktu wzrokowego;

* Obserwowanie siebie na ekranie;

* Ograniczone poruszanie się;

* Większy wysiłek w odczytywaniu i interpretacji sygnałów niewerbalnych pozostałych uczestników spotkania.

Przeczytaj: Wirtualny świat męczy? Zoom fatigue może dopaść każdego

Jak wyjaśnia Monika Sońta z Katedry Zarządzania w Społeczeństwie Sieciowym w Akademii Leona Koźmińskiego, wpatrywanie się w kamerę i obserwowanie swojego zachowania podczas spotkania nie jest sytuacją naturalną.

- Proszę sobie wyobrazić, że podczas tradycyjnego spotkania stawiamy przed sobą lustro i co jakiś czas łapiemy swoje odbicie kątem oka. Czy to nie jest rozpraszające? Rok temu uczyliśmy się, jak ustawiać kamerę, by wyglądać dobrze. Uczyliśmy się prezentowania w takiej sytuacji. Na początku to było ciekawe, dziś zaczyna nas to męczyć. Wpatrujemy się w twarze innych, co jest dla nas nienaturalne. Wyobraźmy sobie, że podczas spotkania w realu wpatrujemy się po kolei w twarze osób, które biorą w nim udział. To nie jest naturalny sposób komunikacji ze światem - wyjaśnia.

Dodaje, że spotkanie, w którym bierze udział duża grupa osób, sprawia, że tak naprawdę nie jesteśmy w stanie zauważyć nikogo. Ponadto mocno kontrolujemy swoje zachowanie, obserwujemy swój wygląd, hamujemy gestykulację.