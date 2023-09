Weterani zarządzania poszukują miejsc, gdzie mogą zostawić trwały ślad

Zbudowanie i prowadzenie takiego zespołu ludzi, którzy są najlepsi w swoich dziedzinach, stało się dla mnie nie tylko powodem do dumy, ale także kluczem do sukcesu VeloBanku. Za każdym sukcesem firmy stoją ludzie, a możliwość pracy z takim zespołem była dla mnie nieodparcie przyciągająca.

VeloBank przedstawiał się jako unikalna okazja do uczestniczenia w jednym z najbardziej innowacyjnych przedsięwzięć w sektorze finansowym, kluczowym dla wizerunku i zdrowia całego systemu bankowego w Polsce. Z moim wieloletnim doświadczeniem, w tym jako CEO zarządzająca największym bankiem hipotecznym w Polsce i czołowym polskim emitentem listów zastawnych w Europie, czułam, że jestem idealnie przygotowana do prowadzenia takiego projektu. Ale co równie ważne, wiedziałam, że VeloBank będzie przyciągać ludzi z pasją, odważnych, doświadczonych ekspertów gotowych do podejmowania wyzwań. Osoby właśnie o takich cechach znalazły się w zarządzie i kadrze menedżerskiej VeloBanku.

VeloBank został założony jako instytucja pomostowa działająca w oparciu o określone procedury regulatora rynku i Komisji Europejskiej, które zakładają znalezienie nowego inwestora. We wrześniu BFG ma zakończyć zbieranie wstępnych ofert od potencjalnych zainteresowanych kupnem. Co panią skłoniło, żeby zacząć budować od podstaw ten bank, wiedząc, że to miejsce z pewnością zagwarantuje sporo zawodowych wyzwań?

Skoro zaczęłam od wyzwań, to proszę powiedzieć, jakich emocji w pracy dziś oczekują menedżerowie. Co ich skłoni do zmiany pracy? Pytam o rzecz ważniejszą niż pieniądze.

- W erze dynamicznych zmian rynkowych i technologicznych weterani zarządzania, tak jak ja, poszukują nie tyle kolejnej roli, ile miejsc, gdzie mogą zostawić trwały ślad. Chcemy wpłynąć nie tylko na pojedyncze organizacje, ale także na cały sektor, a nawet na gospodarkę jako całość. Chodzi o wprowadzenie zmian, które wykraczają poza czysto biznesowe cele, a jednocześnie o rozwijanie naszych umiejętności strategicznych oraz umiejętność kierowania zróżnicowanymi zespołami.

Moją menedżerską filozofię ukształtowały lata pracy z ludźmi. Zostałam menedżerem na początku nowego tysiąclecia w jednej z czołowych firm "Wielkiej Czwórki", gdzie naprawdę zrozumiałam, na czym polega odpowiedzialność za ludzi pod moim nadzorem. Każdy sukces i porażka mojego zespołu były moimi sukcesami i porażkami. Dbałość o rozwój pracowników, inwestycja w ich kompetencje i budowanie silnych, zgranych zespołów stały się dla mnie misją.

Dziś, z bagażem dwóch dekad doświadczeń, jestem menedżerskim stoikiem. Mój spokój, dystans i głęboka wiedza o ludziach pozwalają mi kreować zespoły, które przewyższają sumę ich indywidualnych talentów. Nie staram się zmieniać ludzi, ale wykorzystywać ich mocne strony, łącząc je z mocnymi stronami innych. To jak w zaawansowanej grze w puzzlach, gdzie odpowiednie połączenie talentów przynosi nieoczekiwane, ale znakomite wyniki.

To, co naprawdę daje mi satysfakcję, to patrzenie, jak skomponowane przeze mnie zespoły realizują wizję i przekształcają organizacje. Dla menedżera z doświadczeniem takim jak moje pieniądze są ważne, ale prawdziwą wartością jest zdolność do wprowadzenia trwałych zmian, które mają realny wpływ. W końcu tworzenie skutecznych zespołów to nic innego niż kreowanie przyszłości na wyższym poziomie.

A czego menadżerowie unikają dziś w pracy jak ognia? Rutyny, nudy, monotonii?

- Nauczyłam się, że nawet obszary, które mogą wydawać się na pierwszy rzut oka rutynowe, kryją w sobie mnóstwo wyzwań. Kiedy wspominam zarządzanie ryzykiem, nie myślę o monotonii. Choć jest to obszar, w którym ostrożność i kontrola ryzyka są kluczowe, to zarazem jest to obszar pełen dynamicznych wyzwań.

W każdym z nas, niezależnie od wieloletniego doświadczenia, drzemie głęboka potrzeba dopasowania swojego środowiska pracy do osobistych wartości. Szukamy więc organizacji, której kultura odzwierciedla nasze wewnętrzne przekonania. Unikamy miejsc, które byłyby dla nas obce, nie dlatego, że są gorsze, ale ponieważ są różne od naszych oczekiwań i wartości. Dla przykładu osoba nieprzyzwyczajona do konfrontacji może mieć trudności w środowisku, które promuje otwarty feedback. Tym samym dobrze zdefiniowana kultura organizacyjna nie jest jedynie modnym terminem, ale kluczowym narzędziem w zarządzaniu, w tym zarządzaniu ryzykiem.

Dla menedżera z doświadczeniem największą satysfakcją jest praca w miejscu, które odzwierciedla i wzmacnia jego wartości oraz umożliwia rozwijanie potencjału ludzi w jego zespole. Dlatego też rutyna, nuda czy monotonia nie mają miejsca w mojej codziennej pracy. Każdy dzień to nowe wyzwania i możliwości do tworzenia wartości.

Elastyczne dostosowanie się, czyli to, co powinni umieć dzisiejsi liderzy

Jakich liderów dziś potrzebuje świat, żeby się rozwijać?

- Obecna rzeczywistość, określana często mianem VUCA (volatility, uncertainty, complexity, ambiguity - zmienność, niepewność, złożoność, niejednoznaczność - red.) czy BANI (brittle, anxious, non-linear, incomprehensible - kruchość, niespokojność, nieliniowość, niezrozumiałość - red.), niewątpliwie wymaga od liderów niezwykłej wszechstronności. W centrum uwagi stawia się dziś „versatile leadership”, czyli styl przywództwa, który elastycznie dostosowuje się do aktualnych potrzeb, czerpiąc siłę zarówno z biegunów strategicznych, jak i operacyjnych. Bywa, że w ciągu jednego dnia muszę operować zarówno na poziomie makro, projektując wieloletnie strategie, jak i w skali mikro, zajmując się konkretami operacyjnymi.

W centrum uwagi stawia się dziś „versatile leadership”, czyli styl przywództwa, który elastycznie dostosowuje się do aktualnych potrzeb, czerpiąc siłę zarówno z biegunów strategicznych, jak i operacyjnych (fot. VeloBank)

Dla przyszłości świat potrzebuje liderów z umiejętnością spojrzenia z perspektywy „z lotu ptaka” – tych, którzy myślą scenariuszowo i prowadzą swoje organizacje z gotowością na nieprzewidywalne wydarzenia. Na pewno inspiracją dla mnie była koncepcja „antykruchości” Nassima Taleba. Miałam przywilej spotkać tego wybitnego myśliciela podczas jego wykładu w Londynie, gdzie promował swoje dzieło „Antifragile”. Ta idea przypomina nam, że wstrząsy, perturbacje i niespodziewane zwroty będą coraz częstsze. A zadaniem lidera jest nie tylko przewidzieć je, ale również nauczyć swoją organizację, jak maksymalnie wykorzystać te nieprzewidywalne momenty.

Ważniejsze niż jakiekolwiek metody czy koncepcje jest jednak to, co lider wnosi do swojego środowiska – jego wartości, dbałość o ludzi i umiejętność budowania kultury, która przetrwa każdy wstrząs.

Skoro jesteśmy przy liderze; jest takie powiedzenie, że błąd jest przywilejem filozofów, a tylko głupcy nie mylą się nigdy. Jak lider podchodzi do popełnianych błędów?

- Zgadza się, sądzę, że to przekonanie w pewnym sensie jest prawdą. Błąd jest nieodłączną częścią procesu uczenia się i rozwoju. Najważniejsze jest to, jak reagujemy na błędy oraz jak je wykorzystujemy w przyszłości.

Musimy jednak rozróżnić różne rodzaje błędów. Owszem, drobne i nawet istotne pomyłki mogą być źródłem cennych lekcji. Lecz błędy krytyczne, w kontekście biznesu, zwłaszcza w sektorze finansowym, mogą mieć znaczące konsekwencje.

W VeloBanku, gdzie dominuje kultura eXtreme Agile, podejmujemy decyzje szybko i wdrażamy je dynamicznie. To nie oznacza jednak, że nie jesteśmy świadomi konsekwencji. Wręcz przeciwnie. W biznesie bankowym musimy podchodzić do ryzyka w sposób wyjątkowo wyważony. Wprowadziliśmy więc solidne, ale jednocześnie elastyczne ramy zarządzania, które pozwalają nam dostosowywać się do nieustannie zmieniającego się otoczenia. Nieustanne monitorowanie i analiza scenariuszy to dla nas priorytet, który pozwala nie tylko identyfikować zagrożenia, ale także dostrzegać nowe możliwości.

W tej dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości ważne jest, aby budować mocną kulturę zarządzania ryzykiem na każdym szczeblu. Podkreślamy znaczenie odpowiedzialności, transparentności oraz skutecznej komunikacji. A w dobie cyfryzacji zabezpieczanie naszej infrastruktury przed cyberzagrożeniami staje się kwestią kluczową.

Podsumowując, mylenie się jest naturalną częścią procesu uczenia się. Ważne jest jednak, by wyciągać z tych błędów wnioski, stosować odpowiednie ramy zarządzania ryzykiem i nieustannie się rozwijać w odpowiedzi na nie.

Oto najważniejsze kompetencje przyszłości - menadżerowie powinni je rozwijać

W myśl zasady, że jedyne, co jest pewne, to zmiana, jak się przygotować do zarządzania? Jakie kompetencje rozwijać, skoro nie wiemy, co będzie jutro?

- Współczesne zarządzanie to nieustanne mierzenie się z niepewnością. Trudno przewidzieć, co przyniesie jutro. Jednak pewne kompetencje pozostają niezmiennie ważne bez względu na otaczające nas warunki.

Przede wszystkim lider powinien rozwijać siebie, być stale świadomym swoich mocnych i słabych stron. Gdy rozumiemy swoje reakcje, zwłaszcza w sytuacjach stresowych, możemy zarządzać nimi bardziej efektywnie i skierować je na właściwe tory. Uważam, że kluczem do skutecznego przywództwa jest bycie przykładem dla innych. Kiedy menedżer jest autentyczny, konsekwentny w swoich działaniach i postawach, staje się inspiracją dla swojego zespołu.

Współczesne zarządzanie to nieustanne zmierzenie się z niepewnością. Jak mawiają – jedyna pewność to zmiana. Trudno przewidzieć co przyniesie jutro - mówi Paulina Strugała. (fot. Hunters Race/ Unsplash)

Jeśli chodzi o praktyczne rady, niedawno miałam okazję pomagać mojej córce w wyborze liceum i przyszłej ścieżki kariery. Radziłam jej, by rozwijała się w obszarach, w których czuje się pewnie i które sprawiają jej radość. Ale równocześnie zwracałam uwagę na raport World Economic Forum, który wyodrębnia trzy kluczowe kompetencje przyszłości: analityczne myślenie i innowacje, aktywne uczenie się wraz ze strategiami uczenia oraz umiejętność rozwiązywania skomplikowanych problemów.

Sądzę, że te kompetencje są uniwersalne i przydadzą się w każdej branży. W dzisiejszym świecie, pełnym zmiennych warunków i nieskończonych możliwości, zdolność do elastycznego myślenia, ciągłego uczenia się oraz podejmowania wyzwań jest absolutnie kluczowa.

Co pani zdaniem kryje się pod pojęciem odpowiedzialnego przywództwa?

- Odpowiedzialne przywództwo to dla mnie przede wszystkim podejście holistyczne. Chodzi o to, by patrzeć na organizację i jej relacje z otoczeniem w sposób kompleksowy. W dzisiejszych czasach nie możemy patrzeć tylko na wyniki finansowe czy krótkoterminowe cele. Musimy rozważać wpływ, jaki nasze działania mają na społeczeństwo, środowisko, a także na kulturę organizacyjną i relacje z pracownikami. Zastosowanie taksonomii ESG, która wskazuje na aspekty środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego, staje się niezbędne dla odpowiedzialnego lidera.

Odpowiedzialny przywódca nie jest zamknięty na swój własny punkt widzenia. Otwartość, zdolność do nawiązywania relacji, rozmawiania i słuchania innych staje się kluczem do sukcesu. Nie chodzi tutaj jedynie o umiejętność przyjmowania krytyki, ale też o umiejętność dostrzegania potrzeb, wartości i oczekiwań naszych pracowników, klientów, a także lokalnych społeczności i partnerów biznesowych.

Współczesny lider musi być również elastyczny. Otaczający nas świat zmienia się z niesamowitą prędkością, a sieci powiązań, w których funkcjonują nasze organizacje, stają się coraz bardziej skomplikowane. Dlatego ważne jest, by potrafić dostosowywać się do tych zmian, nie tracąc przy tym swojej wizji i wartości.

Ostatecznie odpowiedzialny przywódca to taki, który prowadzi swoją organizację w sposób zrównoważony, dbając o dobro zarówno firmy, jak i wszystkich zainteresowanych stron. To ktoś, kto nie tylko realizuje cele biznesowe, ale też tworzy wartość na wiele sposobów, które przekraczają tradycyjne miary sukcesu.

