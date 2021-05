Weszli w PPK i żałują wyboru. Oto, co trzeba teraz zrobić

Wyniki inwestycyjne, koszty prowadzenia programu oraz utrwalone relacje biznesowe to trzy najważniejsze kryteria, jakie przy wyborze instytucji finansowych odpowiedzialnych za prowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) brali pod uwagę pracodawcy. Co robić, gdy pracodawca uzna, że wybrana przez niego instytucja wypada blado w porównaniu z konkurencją? Jest wyjście z tej sytuacji.

W poniedziałek 10 maja minął termin, do którego m.in. najmniejsze firmy miały podpisać umowę o prowadzenie PPK. Oznacza to, że zakończył się ważny okres we wdrażaniu PPK - wszystkie cztery etapy wdrażania PPK zakończyły się, tym samym instytucje i firmy, które miały uruchomić Plany, powinny to już mieć za sobą. Teraz kolejny krok - codziennie funkcjonowanie programów. Z danych Instytutu Emerytalnego wynika, że niewiele osób zdecydowało się odkładać na emeryturę wraz z PPK.

- Na podstawie danych uzyskanych od pracodawców i instytucji finansowych szacowana liczba uczestników PPK w I kwartale 2021 roku (...) wynosiła razem około 2,1 mln osób - możemy przeczytać w najnowszym raporcie Instytutu Emerytalnego "Poziom partycypacji w Pracowniczych Planach Kapitałowych po IV kohorcie wdrożenia".

Zdaniem Oskara Sobolewskiego z Instytutu Emerytalnego, który komentował wyniki raportu na antenie TVN, taki poziom partycypacji nie powinien nikogo dziwić. Jego zdaniem pokazuje on stopień zaufania osób pracujących do państwa, czyli to, że społeczeństwo państwu nie ufa.

A jak na proces uruchamiania PPK w swoich firmach patrzyli pracodawcy? Z badania Izb wynika, że oczekiwali od instytucji finansowych przede wszystkim wsparcia merytorycznego dla kadry zarządzającej i HR (85,7 proc.), a także dodatkowych benefitów, narzędzi komunikacji kierowanej do pracowników oraz szkoleń dla pracowników (wszystkie trzy odpowiedzi po 50 proc. wskazań). Rzadziej oczekiwali najtańszej oferty (35,7 proc.), czy wsparcia przy zintegrowaniu systemów kadrowo-płacowych z oprogramowaniem obsługującym PPK (28,6 proc.).

Podobnie zatem, jak w ubiegłym roku, najczęstszą potrzebą pracodawców było wsparcie merytoryczne dla kadry zarządzającej i HR, natomiast co ciekawe, pracodawcy objęci Ii III etapem wdrożenia blisko dwukrotnie rzadziej oczekiwali od instytucji finansowych wsparcia przy zintegrowaniu systemów kadrowo-płacowych z oprogramowaniem obsługującym PPK. W pozostałych obszarach zmiany nie były znaczące.

Autorzy badania zapytali również pracodawców o ich zaangażowanie w promowanie PPK wśród swoich pracowników. W tej kwestii największe znaczenie miały wysoki poziom kultury organizacyjnej pracodawcy (78,6 proc.), polityka kadrowa nastawiona na kształtowanie relacji z pracownikami poprzez program oszczędnościowy (71,4 proc.) oraz zakres i jakość oferowanego wsparcia przez instytucje finansowe (57,1 proc.). Dość często wskazywane były także wysoki poziom rentowności pracodawcy (35,7 proc.) oraz świadomość makro- i mikroekonomicznej roli PPK (28,6 proc.). Mniejsze znaczenie miało zaangażowanie CSR-owe pracodawcy (14,3 proc.).

- Zaangażowanie pracodawców w PPK jest jednym z elementów, które decydują o poziomie uczestnictwa. Jak się okazuje, ważną rolę do odegrania w tym zakresie miały instytucje finansowe. Ich zaangażowanie i przekroczenie zakresu obowiązków ustawowych we wdrożeniu tworzyły warunki do zwiększenia liczby uczestników programu. Będziemy głębiej badać to zagadnienie, by w ramach dzielenia się dobrymi praktykami, jeszcze bardziej wspierać rozwój programu - tłumaczy Małgorzata Rusewicz, prezes zarządu IZFiA i prezes IGTE.

Po pierwsze zysk

Co dziś liczy się dla pracodawców w kwestii wyboru instytucji finansowej? Pracodawcy najczęściej wymieniali osiągane wyniki inwestycyjne (28,6 proc.), koszty prowadzenia programu (21,4 proc.) oraz utrwalone relacje biznesowe (wliczając podmioty z grupy kapitałowej, 21,4 proc.). Znaczenie miały także doświadczenie na rynku finansowym/kapitałowym oraz zakres wsparcia we wdrożeniu (obie odpowiedzi po 14,3 proc.).

Co ciekawe, to pokazuje, że w stosunku do I etapu wdrożenia zmieniły się kryteria wyboru instytucji finansowych. Na początku funkcjonowania PKK co czwarta badana instytucja nie była w stanie wskazać takiego kryterium (26,7 proc.), natomiast najpopularniejszymi odpowiedziami były zakres wsparcia we wdrożeniu (26,7 proc.) oraz renoma/marka instytucji finansowej (20 proc.).

A co kiedy, pracodawcy uznają, że wybrana przez nich instytucja wypada blado w porównaniu z konkurencją? Istnieje możliwość zmiany instytucji finansowej odpowiedzialnej z firmie za PP, jednak, by tego dokonać, trzeba uzgodnić to z pracownikami. Przy czym zmianę trzeba rozpocząć od wybrania nowej instytucji finansowej, zawrzeć z nią umowę o zarządzanie, następnie w ciągu 7 dni zawrzeć nową umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz wszystkich osób, które uczestniczyły w PPK.

Musimy pamiętać, że zmiana wiąże się też z przelaniem pieniędzy pracowników zebranych na dotychczasowych rachunkach na rachunki PPK w nowej instytucji finansowej. Przy czym, jeśli pracownicy nie będą chcieli z tego rozwiązania skorzystać, i wybiorą pozostawienie oszczędności na obecnych kontach, pracodawca musi się do tej decyzji dostosować. Przy czym taką decyzję pracownicy muszą oznajmić na piśmie. Wtedy pozostaną one na rachunku do czasu ich wypłaty, transferu lub zwrotu. Jeśli takiej informacji pracodawca nie otrzyma, ma obowiązek uznać, że pracownicy wyrażają zgodę na transfer środków na nowy rachunek.