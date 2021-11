Well.pl - portal dobrej strony życia. Grupa PTWP wchodzi w nowy obszar wydawniczy

Portal dla internetowych estetów, ludzi poszukujących „oddechu” od natłoku wiadomości, ale jednocześnie ciekawych świata, zorientowanych na rozwój i piękno. Tak prezentuje się profil tematyczny nowego serwisu lifestylowego uruchomionego przez Grupę PTWP. Funkcję redaktor naczelnej portalu Well.pl pełni Aleksandra Nagel, związana wcześniej m.in. z Kobieta.pl czy WP Kobieta.

18 lis 2021





Na łamach Well.pl czytelnicy znajdą przekrojowe materiały dziennikarskie, rankingi (inspirujących) miejsc i produktów luksusowych oraz autorskie wywiady (Fot. Well.pl)

Well.pl powstał w odpowiedzi na rosnącą świadomość konsumentów dóbr premium oraz kształtujące się na jej podstawie trendy związane z ideą LOHAS (Lifestyle of Health and Sustainability, czyli zdrowego i odpowiedzialnego stylu życia), a także nową erą luksusu i zwróceniem uwagi odbiorców w stronę zrównoważonych marek.

W ramach portalu prowadzone są działy: styl, (moda, uroda), home&garden (dom, ogród, design), art&culture (film, sztuka, muzyka, książki, popkultura), life (food&drink, travel, moto, wellness, good life) oraz ludzie. Na łamach Well.pl czytelnicy znajdą przekrojowe materiały dziennikarskie, rankingi (inspirujących) miejsc i produktów luksusowych oraz autorskie wywiady.

Źródło: Well.pl

Redaktor naczelną portalu jest Aleksandra Nagel od lat działająca w segmencie lifestyle’owym m.in. w portalach Kobieta.pl, SO Magazyn, WP Kobieta, VU MAG. W pracy redakcyjnej wspierają ją Jakub Rusak, dziennikarz związany wcześniej z CKM, Playboy, Esquire czy naTemat.pl oraz Gabriela Biega, dziennikarka lifestyle, która doświadczenie zdobywała w redakcjach Kobieta.pl i Gazeta.pl. Treści dostarczać będą również doświadczeni dziennikarze innych serwisów PTWP.

- Tworząc Well.pl, myśleliśmy o oddechu od codzienności, spokoju i harmonii, o dobrym stylu życia, w który warto inwestować i którego tak bardzo w dzisiejszych czasach potrzebujemy. To miejsce ma być jak wizyta w SPA, relaksująca podróż czy wizyta w galerii sztuki. Well.pl pozwala odpocząć, pobudza wyobraźnię i poszerza horyzonty. Myślę, że nazwa serwisu idealnie pasuje, do tego, co w nim znajdziecie - mówi Aleksandra Nagel, redaktor naczelna Well.pl.

- Wchodzimy w nowy obszar tematyczny z projektem, który pomimo że jest zupełnie inny od naszych dotychczasowych serwisów, to świetnie wpisuje się w portfolio Grupy PTWP. Miesięcznie docieramy do 8 mln użytkowników, w większości osób zajmujących stanowiska managerskie, które na co dzień korzystają ze specjalistycznych informacji dostarczanych przez dziennikarzy naszych branżowych serwisów - mówi Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP.

- Teraz chcemy zaprosić naszych czytelników do korzystania ze źródła informacji o tym, co interesujące i wartościowe, jeśli chodzi o styl życia, wypoczynek, sztukę, rozrywkę ale także możliwości inwestycyjne - dodaje. Grupa PTWP jest wydawcą portali: wnp.pl, farmer.pl, rynekzdrowia.pl, portalspozywczy.pl, dlahandlu.pl, propertynews.pl, propertydesign.pl, portalsamorzadowy.pl oraz organizatorem spotkań biznesowych, na czele z Europejskim Kongresem Gospodarczym. Miesięcznie serwisy internetowe Grupy PTWP odwiedza ponad 8 milionów użytkowników, a około 280 tysięcy osób subskrybuje jej branżowe newslettery. Zapraszamy do odwiedzenia: well.pl.

