Ważny apel związku do przedsiębiorców, obywateli, rządu. Zdrowy rozsądek jest konieczny

Historia uczy, że z każdego kryzysu wyprowadzają nas nie tyle działania rządów, co organiczne działanie obywateli. To my obywatele i przedsiębiorcy musimy wziąć na swoje barki walkę z epidemią. Z najniższymi kosztami społecznymi i gospodarczymi wiąże się odpowiedzialne postępowanie każdego z nas - pisze Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

W czwartek (8.10) COVID-19 potwierdzono u ponad 4 tys. osób. (Fot. Shutterstock)

W czwartek (8 października) padł kolejny rekord liczby potwierdzonych przypadków koronawirusa.

Resort zdrowia podał, że zakażenie wykryto u kolejnych 4280 osób. Liczba chorych rośnie systematycznie od kilkunastu dni.

W związku z tym Związek Przedsiębiorców i Pracodawców wystosował apel, w którym prosi o odpowiedzialne zachowanie przedsiębiorców, obywatel i rządu.

Jak podało w czwartek Ministerstwo Zdrowia, badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 4280 osób. Z powodu COVID-19 zmarło 76 chorych. Łącznie od początku epidemii chorobę wykryto u 111 599 osób, zmarło 2867 z nich, wyzdrowiało 76 490 chorych.

W środę zanotowano 3003 nowych przypadków choroby i 75 zgonów. We wtorek stwierdzono zakażenie u 2236 osób i śmierć 58 chorych. W poniedziałek było to odpowiednio - 2006 i 29, w niedzielę 1934 i 26, a w sobotę 2367 zachorowań i 34 zgony.

- W minionych dniach znacząco wzrasta liczba zachorowań na koronawirusa w Polsce. Liczba zajętych respiratorów stale rośnie. Przy utrzymaniu dynamiki przyrostu zakażeń z pierwszego tygodnia października, w przeciągu najbliższych tygodni mogą zostać zajęte wszystkie respiratory jakimi dysponuje polska służba zdrowia. ZPP zauważa w tym momencie, że polska służba zdrowia jest od lat na niezadowalającym poziomie świadczonych usług. Problemy w polskiej służbie zdrowia na przestrzeni lat nie były adresowane, do dziś występuje jej niedoinwestowanie, a kolejne rządy nie podejmowały odważnych reform. Dziś jednak musimy się skupić na powstrzymaniu wzrostu liczby zakażeń - pisze ZPP.

Związek dodaje też, że po wiosennym lockdownie, polskiej gospodarki oraz społeczeństwa nie stać na poniesienie kolejnego wysokiego kosztu społecznego oraz ekonomicznego na skutek wprowadzania drastycznych ograniczeń i kolejnych, nawet lokalnych lockdownów.

- W obliczu braku opcji nie wiążących się z kryzysem społecznym lub gospodarczym, konieczne jest przyjęcie innego rozwiązania. Historia uczy, że z każdego kryzysu wyprowadzają nas nie tyle działania rządów, co organiczne działanie obywateli. To my obywatele i przedsiębiorcy musimy wziąć na swoje barki walkę z epidemią. Z najniższymi kosztami społecznymi i gospodarczymi wiąże się odpowiedzialne postępowanie każdego z nas.

Obywatele, przedsiębiorcy, rząd

Dlatego ZPP apeluje do obywateli, by zdroworozsądkowo i odpowiedzialnie stosowali się zaleceń Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz innych instytucji zaufania publicznego. - Tym samym apelujemy o zachowania dystansu społecznego, noszenia maseczek oraz częstą dezynfekcję. Jednocześnie przestrzegamy przez uleganiem populistycznym i antynaukowym hasłom głoszonym przez osoby nie posiadające wiedzy i kompetencji do zabierania głosu w sprawach zdrowia nas wszystkich - przestrzega związek. Z kolei przedsiębiorców prosi, by starannie z zachowaniem zdrowego rozsądku i możliwości, przestrzegali wytycznych dla działania danych branż opublikowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny czy Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. ZPP w kwietniu 2020 opublikował serię zaleceń m.in. dla sektora hotelarskiego, gastronomicznego, usług, handlu detalicznego, produkcji, jak i wszystkich pozostałych branż. Związek wystosował również apel do rządu, by zintensyfikował działania, które mają edukować oraz informować społeczeństwo o sytuacji epidemicznej, jej skutkach z punktu widzenia systemu zdrowia, gospodarki, czy społeczeństwa. W ich opinii konieczne jest intensywne i systemowe prowadzenie dialogu i komunikacji ze społeczeństwem. Wymaga to skoordynowania akcji komunikacyjnych oraz informacyjnych, a także przeznaczenie zasobów finansowych i osobowych na te działania. Związek przestrzega, że zaniedbania w tym zakresie mogą być niebezpieczne, bo lukę w tym obszarze chętnie wykorzystają osoby, które nie mają ku temu właściwych kompetencji czy informacji. Ponawia też apel o zapewnienie jak najbardziej przewidywalnego i pewnego otoczenia dla prowadzenia działalności gospodarczej w tym trudnym okresie. - Apelujemy o zachowanie zdrowego rozsądku i odpowiedzialność. Przestrzeganie dziś podstawowych zasad, choć momentami może to być uciążliwe, jest najtańszym rozwiązaniem, które pozwoli nam uniknąć wysokich kosztów społecznych i ekonomicznych. Poniesienie dziś, przez najbliższe tygodnie, relatywnie małych niewygód i zachowanie ostrożności, to inwestycja która pozwoli nam uniknąć ponoszenia drastycznych kosztów finansowych i społecznych w kolejnych kwartałach, czy nawet latach.

