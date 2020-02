Ważniejsze "być" niż "mieć". Zmienia się podejście Millenialsów

Millenialsi traktują przemieszczanie się jako konieczność, którą najlepiej albo minimalizować, albo efektywnie wykorzystywać na inne czynności.

Potrzebę młodych ludzi dostrzegają deweloperzy, którzy w ostatnich latach stawiają na inwestycje mieszkaniowe w okolicach największych biurowców.

Kalkulacja jest prosta. Nawet poświęcając jedynie pół godziny na dojazd w jedną stronę, w skali miesiąca spędzamy w środkach transportu już niemal dobę, a w perspektywie roku - 10 dni.

Jak wskazuje badanie CBRE Global Overview, pokolenie Y (Millenials) urodzone w latach 80. i 90., bardzo wysoko ceni sobie mieszkanie w pobliżu miejsca pracy. Górna granica tolerancji długości czasu jazdy do biura to dla większości z nich 30 minut, a co więcej - wielu przyznaje, że optymalna długość to 15 minut. Z kolei podróż trwająca powyżej 60 minut jest akceptowalna dla bardzo wąskiej grupy.

Efektywnie korzystać z czasu

Millenialsi traktują przemieszczanie się jako konieczność, którą najlepiej albo minimalizować, albo efektywnie wykorzystywać na inne czynności - takie jak czytanie czy słuchanie muzyki i podcastów. Z jednej strony można mówić o niecierpliwości, z drugiej - o korzystaniu z każdej chwili. Millenialsi bardzo wysoko cenią sobie możliwość rozwoju. W pracy poszukują przede wszystkim nowych wyzwań, bieżącej informacji zwrotnej i poczucia sensu. Jednocześnie zależy im na zachowaniu work-life balance. Chcą móc spotykać się z przyjaciółmi, uprawiać sport i poświęcać się swoim pasjom. By wygospodarować na to jak najwięcej czasu, przy wyborze mieszkania kierują się lokalizacją w pobliżu miejsca pracy.

Trzy kryteria wyboru

Millenialsi mają przeważnie mocno sprecyzowane oczekiwania i są świadomi tego, na czym im zależy. Instytut Badawczy Mands przeprowadził badanie preferencji najemców we Wrocławiu. Jednym z ważniejszych czynników wyboru przyszłego „M” jest właśnie umiejscowienie: jak podają, najchętniej w pobliżu miejsca pracy czy uczelni. Respondenci wskazywali na połączenie trzech aspektów - wspomnianego położenia względem miejsca pracy czy uczelni, metrażu i bezproblemowych relacji z właścicielem - jako niezbędnych do znalezienia wymarzonego lokum

Potrzebę młodych ludzi dostrzegają deweloperzy, którzy w ostatnich latach stawiają na inwestycje mieszkaniowe w okolicach największych biurowców. Nie chcą dopuścić do tego, by niektóre dzielnice stały się wyłącznie ośrodkiem biznesowym, bo tylko zapewnienie równowagi pomoże rozładować ruch na ulicach, a co więcej - sprawić, że przestrzenie miejskie będą efektywnie wykorzystywane o różnych porach dnia. Wrocławska dzielnica biznesowa, w której siedziby mają między innymi Nokia, IBM czy Capgemini, wciąż się rozbudowuje. Powstają kolejne biura, a wraz z nimi kolejne miejsca pracy. Tak duży potencjał dostrzegł wrocławski deweloper Inwestgrupa, który wszedł na rynek z nową inwestycją przy ulicy Jaworskiej. W B Urban znajdzie się 419 kawalerek i 33 dwupokojowe mieszkania. Wszystkie zaprojektowane z myślą o tych, którzy chcą wynajmować lokum, nie martwić się jego wyposażeniem, ale przede wszystkim - mieć blisko do pracy. W tej okolicy to pierwsza tego typu inwestycja w tak niewielkiej odległości od biurowców. Zobacz też: Millenialsi mają nowe wymagania wobec przedsiębiorców - Młodzi ludzie chcą mieszkać tam, gdzie wszystkie niezbędne punkty mają w najbliższej okolicy – dzięki czemu nie muszą korzystać nawet ze środków komunikacji miejskiej. Do pracy dojdą pieszo lub dojadą rowerem - mówi Piotr Borowy z biura sprzedaży dewelopera Inwestgrupa. - Wielu z nich wynajmuje lokum, bo dopiero rozpoczynają samodzielne życie w większym mieście. Inni z kolei nie mogą sobie jeszcze pozwolić na własne mieszkanie. Ten model staje się coraz popularniejszy - zwłaszcza że pokolenie Y wysoko ceni sobie możliwość oszczędzania czasu - dodaje. Kalkulacja jest prosta. Nawet poświęcając jedynie pół godziny na dojazd w jedną stronę, w skali miesiąca spędzamy w środkach transportu już niemal dobę, a w perspektywie roku - 10 dni.