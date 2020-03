Ważne zmiany dla pracujących za granicą

Zgodnie z szacunkami tylko w czeskich kopalniach pracuje ok. 2 tysięcy Polaków (fot. Pixabay)

Decyzja o zamknięciu polskich granic zostaje przedłużona o 20 dni, do 13 kwietnia - poinformował szef MSWiA Mariusz Kamiński. Zaostrzono także przepisy dotyczące przekraczania granic przez polskich obywateli pracujących na co dzień zagranicą. A to zła informacja dla pracujących np. w Czechach górników.