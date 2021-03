Ważna rola kobiet w handlu

Kobiety w biznesie wciąż stanowią mniejszy odsetek na stanowiskach kierowniczych od mężczyzn. W przeprowadzonych przez Grand Thornton badaniach „Women in Business 2020” wynika, że w skali globalnej tylko 29% kobiet zajmuje miejsca w kadrze kierowniczej, zaś mężczyźni 71%. Żabka jako jedna z niewielu na rynku posiada parytet w zarządzie i potwierdza, że to właśnie kobiety i ich wysokie kompetencje wpływają na sukces całej firmy. O rozwoju kobiet w obszarze sprzedaży opowiedzą trzy dyrektorki regionów w Żabce: Małgorzata Jasionowska, Agnieszka Leszczynska oraz Anna Sasin.

Pochodzą z różnych miast, przeszły różną drogę zawodową, dziś zarządzają regionami sprzedażowymi największej sieci convenience w Polsce. Każda zaczynała swoją współpracę z Żabką na innym stanowisku. Małgorzata jako jedna z nielicznych osób dołączyła do firmy od razu na stanowisko managera ds. sprzedaży. Agnieszka pełniła najpierw funkcję trenera w centrali firmy, gdzie uczyła franczyzobiorców jak zarządzać produktami świeżymi w sklepie. Z kolei historia Anny, jak mówi ona sama, potoczyła się trochę nietypowo, ponieważ wcale nie myślała o pracy w handlu detalicznym.

- Wcześniej pracowałam w dużej sieci dyskontowej oraz koncernie kosmetycznym i chemiczno-farmaceutycznym. Zaciekawił mnie rozwój sieci Żabka i pojawiające się kolejne sklepy w mojej okolicy domu. Chciałam dowiedzieć się czegoś więcej o tym biznesie i być może otworzyć sklep. Wysłałam zgłoszenie, natomiast firma zaproponowała mi ze względu na moje doświadczenie stanowisko partnera ds. sprzedaży. Wychodząc z założenia, że każdą szansę trzeba wykorzystać, pojechałam na spotkanie rekrutacyjne i zostałam – opowiada Anna.

Dynamiczna praca

Wszystkie trzy pełnią obecnie funkcję dyrektorek regionalnych. Wymaga ona nie tylko wypełniania obowiązków w biurze, ale też „w terenie”. Polega zarówno na koordynowaniu i organizacji pracy placówek, nad którymi sprawują nadzór, jak i rozwijaniu kompetencji oraz motywowaniu współpracowników. Każda w swoim regionie zarządza nawet kilkuset osobami, dlatego pracę tę charakteryzuje duża dynamika działań.

Rola dyrektorek regionalnych związana jest z dużą odpowiedzialnością za zwrot sprzedaży. Do ich głównych zadań należą analiza i kontrola wyników sprzedażowych oraz dążenie do ich maksymalizacji, obserwowanie rynku i zmieniających się na nim trendów, budowanie długotrwałych relacji z klientami oraz partnerami firmy. Ponadto bardzo istotne jest negocjowanie korzystnych kontraktów, wpływających na rozwój sieci w regionie, tak by zawsze uzyskać wartość dodaną w biznesie.

- Typowy dzień to szeroko rozumiana analiza wyników, budowanie celów, praca nad standardami i przede wszystkim podejmowanie działań zmierzających do budowania sprawnego, efektywnego, zmotywowanego zespołu. Realizując taką codzienność, nie można zapomnieć o kontakcie z naszymi franczyzobiorcami. Rolą dyrektora w codziennej pracy nie jest tylko analizowanie zestawień, ale przede wszystkim budowanie relacji z ludźmi, żeby to, co potem wdrażamy, było zrozumiałe i skuteczne – mówi Agnieszka.

Wbrew utartym schematom Anna, Małgorzata i Agnieszka pokazują, że kobiety mogą pogodzić tak intensywne życie zawodowe z życiem rodzinnym, odnosząc przy tym sukcesy i znajdując również czas na realizację własnych marzeń i hobby. Anna poza pracą interesuje się projektowaniem wnętrz, które mocno ją relaksuje i pozwala oderwać się od codziennej rzeczywistości. Małgorzata w wolnych chwilach biega i podróżuje, a odskocznią Agnieszki jest fitness i jazda na rowerze górskim. Ludzie siłą napędową W swojej pracy siłę i motywację do działania czerpią od swoich zespołów, z którymi wypracowują najlepsze kierunki rozwoju firmy. Anna dodaje, że dla niej istotne znaczenie ma również wsparcie rodziny. - Ogromną motywacją jest dla mnie moja rodzina. Akceptują moje niekiedy trudne wybory i dają mi przestrzeń na to, żebym mogła się cały czas rozwijać. Wsparcie rodziny i akceptacja takiego stylu życia jest bardzo ważna w naszej codzienności – mówi Anna. Rozwój dzięki firmie Jak same podkreślają sukces zawodowy, który osiągnęły nie byłby możliwy, gdyby nie zaufanie jakim obdarzyła je Żabka i możliwości, które im stworzyła w dotarciu na stanowisko dyrektora regionu. Możliwości w postaci uczestniczenia w różnego rodzaju projektach i wdrażania ich własnych pomysłów. - Żabka ciągle pomaga mi rozwijać swoje doświadczenie zawodowe. To, za co cenię naszą firmę najbardziej to fakt, że nie blokuje nas i naszych pomysłów, daje nam możliwość wyrażania własnego zdania i realizacji pomysłów, które zawsze są rozważane – mówi Małgorzata. Kompetencje, a nie płeć W wielu firmach nadal to mężczyźni obsadzani są częściej na stanowiskach kierowniczych niż kobiety. Zwłaszcza jeśli mówimy o sprzedaży, która uznawana jest za ,,typowo męski obszar” w handlu. Jednak przykład Anny, Małgorzaty i Agnieszki nie potwierdza tej reguły i jest dowodem na to, że Żabka stara się dbać o standardy i tworzyć świat, w którym liczą się kompetencje, a nie płeć. - Myślę, że nasza firma jest bardzo dobrym przykładem na to, że dzisiaj liczą się zarówno kompetencje jak i jakość pracy, którą na co dzień oferujemy. Jestem najlepszym przykładem kobiety, matki, żony, która jest w stanie pełnić takie funkcje jakie do tej pory przypisywano mężczyznom, bo my kobiety oprócz ogromnej determinacji, zaangażowania oraz otwartości na zmiany jesteśmy świetnie zorganizowane i także, podobnie jak nasi koledzy, potrafimy wdrażać własne pomysły – zaznacza Anna. Jednocześnie Małgorzata podkreśla, że kobiety i mężczyźni mogą tworzyć wspólnie uzupełniający się zespół, to dodatkowa wartość dla firmy. - Dostrzegam, że kobiety do zespołu wnoszą swoją naturalną umiejętność słuchania oraz dość wysoką empatię, a panowie pewnego rodzaju wrodzoną dynamikę i asertywność

w podejmowaniu decyzji. Dzięki temu, że jesteśmy trochę różni pod względem charakterologicznym, tworzymy harmonijny zespół, który uzupełnia się nawzajem, a to co najważniejsze, umiejący ze sobą skutecznie współpracować – dodaje Małgorzata. Handel też dla kobiet Branża handlowa jest dobrym miejscem rozwoju zawodowego dla kobiet. Wszystkie trzy panie mówią, że czują się w swojej pracy spełnione i daje im ona mnóstwo satysfakcji. Ich zdaniem w osiągnięciu sukcesu potrzebne są m.in. takie cechy jak determinacja, otwartość na ludzi i elastyczność na zmiany. Przede wszystkim jednak, doradzają innym kobietom, aby nie bały się być autentyczne. - Kobiety mają dobrą intuicję i powinny wsłuchiwać się w potrzeby swoich współpracowników. Powinny stawiać sobie wysokie cele i nie bać się po nie sięgać. Pracować nad sobą i swoimi kompetencjami, pokazywać jak mocne są merytorycznie – wskazuje Agnieszka. Kiedy zapytaliśmy o największy powód do dumy wszystkie trzy panie podkreśliły, że jest nim ich własny rozwój oraz rozwój ich współpracowników. Olbrzymim osiągnięciem jest dla nich miejsce, do którego dotarły, ale nie zamierzają na tym poprzestać, podejmując cały czas następne wyzwania, które stawia przed nimi Żabka. Anna, Agnieszka i Małgorzata przełamują stereotypy, pokazując, że to ciężka praca, umiejętności i doświadczenie prowadzą do sukcesów, które nie tylko w branży handlowej są zarezerwowane dla mężczyzn.