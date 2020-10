Warunki wpływają na szlifowanie indywidualnych stylów zarządzania

– Bez względu na to, czy menedżerowie posiadali doświadczenie w zarządzaniu zespołem rozproszonym czy nie, nigdy wcześniej nie mieli do czynienia z odgórnym zaleceniem rezygnacji ze spotkań „na żywo”. Takie wyjście ze strefy komfortu zaprocentowało zwiększeniem zaufania do pracowników, a także lepszym skupieniem na celach i zadaniach – mówi Dorota Sawicz, dyrektor personalny w grupie Lux Med.

Jak wyglądała organizacja pracy w biurach Lux Medu? Przeszliście na pracę zdalną?



Dorota Sawicz, dyrektor personalny w grupie Lux Med: – Zdecydowana większość pracowników biura skorzystała z takiej możliwości. Na przykład niemal cały nasz kilkusetosobowy zespół IT od początku pandemii pracuje zdalnie - i świetnie się to sprawdza. Inne działy w najtrudniejszym momencie zamrożenia gospodarki pracowały w modelu home office, a teraz stopniowo przechodzą w model hybrydowy.

Jak ocenia pani ten sposób pracy, jego efektywność?



– Jeśli chodzi o efektywność, sądzę, że nie ma jednej dobrej odpowiedzi... Część pracowników czuje się komfortowo, pracując z domu, inni zaś borykają się z osamotnieniem i spadkiem motywacji.

Przed pandemią wielu ceniło sobie możliwość większego skupienia podczas pracy zdalnej. Dziś natomiast okazuje się, że gdy w mieszkaniu przebywa cała rodzina i każdy próbuje znaleźć dla siebie miejsce do pracy czy nauki, to wykonywanie obowiązków staje się niezwykle trudne i zaczynamy tęsknić za biurem.

Sądzi pani, że praca zdalna na stałe zagości w firmach? W jakiej formie?



– Najbardziej wierzę w model hybrydowy. Pandemia w dużym stopniu przyspieszyła zmianę w podejściu do pracy zdalnej, skutecznie wymuszając konieczność uregulowania tego obszaru w polskim prawie pracy.

Nie zmienia to jednak faktu, że wideokonferencja nie zastąpi przekazu prawdziwej rozmowy i więzi, jakie ona buduje. Szczególnie widzimy to na etapie onboardingu, kiedy poznanie osobiście pracowników i klientów jest kluczowe, aby poczuć atmosferę oraz „serce” organizacji.

Wyniki badań przeprowadzonych w ostatnim czasie przez dr Annę Dolot z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie pokazują, że jedynie 5,5 proc. pracowników chciałoby po pandemii pracować całkowicie zdalnie. Myślę, że tygodnie spędzone w domach dały nam wystarczająco w kość, żeby zdać sobie sprawę ze swoich potrzeb...

W Lux Medzie z uwagą przyglądamy się trendom i obecnie funkcjonującym modelom pracy. Nie wierzę w jedną receptę na sukces dla wszystkich pracodawców – każdy będzie musiał sam wypracować optymalne rozwiązania, dostosowane do branży i specyfiki biznesu.



Czy fakt, że na co dzień zarządzacie rozproszonym zespołem, pomógł w zarządzaniu podczas koronakryzysu? Wielu menedżerów podkreśla, że było to wyzwanie, z którym musieli się zmierzyć i którego musieli się nauczyć.



– Na pewno menedżerom, którzy mają na koncie "rozbiegówkę" w zarządzaniu zespołem rozproszonym jeszcze przed agresją koronawirusa, było nieco łatwiej. Obserwuję, jak bardzo pandemia wpłynęła na szlifowanie indywidualnych stylów zarządzania. Bez względu na to, czy menedżerowie posiadali takie doświadczenia czy nie, nigdy wcześniej nie mieli do czynienia z odgórnym zaleceniem rezygnacji ze spotkań „na żywo”. Takie wyjście ze strefy komfortu zaprocentowało zwiększeniem zaufania do pracowników, a także lepszym skupieniem na celach i zadaniach.

Wskoczyliśmy na wyższy poziom skutecznego wykorzystania narzędzi online, usystematyzowania stylu komunikacji i organizacji pracy. Wirtualne spotkania i telekonferencje zyskały na jakości, bo nie mamy już szansy na dopytanie o coś współpracowników przy biurku lub kawie. Precyzyjniej się wypowiadamy, bo przez mail lub telefon trudniej okazać emocje, nie mówiąc już o odczytaniu gestu czy mimiki twarzy.

Co jest najważniejsze? Żeby w tym wszystkim nie stracić relacji, kontaktu z innymi i poczucia wspólnego celu.



Sprawne komunikowanie się z 16 tys. pracowników, rozproszonymi po całej Polsce, jest wyzwaniem. W czasie pandemii, kiedy widoczny jest lęk i niepewność, wydaje się to jeszcze trudniejsze. Jak sobie z tym poradziliście?



– To prawda, że przy tak dużej i różnorodnej grupie odbiorców, w dziedzinie komunikacji zawsze pozostaje pewien niedosyt. Mierzyliśmy się głównie z masą sprzecznych informacji na temat wirusa, a także ze zmieniającymi się dynamicznie zaleceniami organów państwa. Odpowiedzieliśmy na to cyklicznymi telekonferencjami z kadrą zarządzającą, dodatkowymi mailingami i regularnymi czatami o najnowszych wytycznych oraz sposobie działania w grupie Lux Med.

Ważną rolę odegrały też cyklicznie organizowane czaty dla pracowników, podczas których prezes firmy osobiście odpowiadała na wszelkie pojawiające się pytania i wątpliwości. Skoncentrowaliśmy się na przekazywaniu faktów, ale w przyjaznej dla odbiorcy formie. Przygotowywaliśmy materiały wideo i artykuły eksperckie o koronawirusie, którymi dzieliliśmy się nie tylko z naszymi pracownikami, ale również z szerokim gronem odbiorców w internecie.

Wielokrotnie powtarzaliśmy też kluczowe przekazy – jak chronić siebie i bliskich przed zakażeniem i jak postępować, gdy pojawią się niepokojące objawy. Mówiliśmy stanowczo, zwracając uwagę na sposób i język - aby nie wzmagać lęku ani wśród pracowników, ani pacjentów.

Cały czas na najwyższych obrotach pracował także nasz wewnętrzny sztab fachowców, który na bieżąco analizował sytuację i dostarczał cennych rekomendacji, zarówno medycznych, jak i organizacyjnych.