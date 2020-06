Warunki pracy pod lupą. Gdzie i w jakich branżach jest najwięcej zagrożeń?

Główny Urząd Statystyczny zwraca uwagę, że ocena stanu i śledzenie zmian w zakresie zagrożeń występujących w środowisku pracy jest istotnym elementem służącym realizacji zobowiązań pracodawców do zapewnienia warunków pracy zgodnych z obowiązującymi normami.

W celu przygotowania raportu za 2019 r., urząd objął badaniem warunków pracy 82,4 tys. jednostek zatrudniających 6,1 mln osób. Okazuje się, że 442,5 tys. osób w tej grupie pracowało w warunkach zagrożenia, co stanowiło 7,3 proc. zatrudnionych w przebadanych zakładach (liczonych jeden raz w grupie czynnika przeważającego, tzn. zagrożenia związanego ze środowiskiem pracy lub uciążliwością pracy, bądź też zagrożenia czynnikami mechanicznymi związanymi z maszynami szczególnie niebezpiecznymi). Było ich mniej niż w 2018 r., kiedy odnotowano 462,2 tys. osób pracujących w takich warunkach, czyli 7,7 proc. w zatrudnionych w przebadanych zakładach.

Znacznie mniej zarówno w 2019, jak i 2018 było w tej grupie kobiet. W minionym roku stanowiły one 17,5 proc. wszystkich zatrudnionych w warunkach zagrożenia, wobec 17 proc. dwa lata temu.

- Przestrzenne rozmieszczenie zagrożeń na stanowiskach pracy oraz stopień natężenia zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia wiążą się ściśle z infrastrukturą i stopniem koncentracji zakładów pracy o określonych rodzajach działalności – zaznacza GUS.

Najwięcej osób zatrudnionych w warunkach zagrożenia pracowało w 2019 r. w województwach: śląskim, wielkopolskim i mazowieckim. Najtrudniejsze warunki zanotowano w województwie śląskim. Tutaj co siódma osoba pracowała w warunkach zagrożenia. Z drugiej strony najbezpieczniejsze warunki pracy odnotowano w województwie mazowieckim - na pogorszenie stanu zdrowia była tu narażona co dwudziesta dziewiąta osoba.

- W przypadku kobiet najkorzystniej przedstawiała się sytuacja w województwie podkarpackim, gdzie co dziewiąta osoba wśród zatrudnionych w warunkach zagrożenia była kobietą. Natomiast najtrudniejsze warunki zarejestrowano w województwie podlaskim – kobieta była co trzecią osobą zatrudnioną w warunkach zagrożenia – czytamy w raporcie.

GUS zastosował też przelicznik obejmujący liczbę osób pracujących w warunkach zagrożenia w przeliczeniu na 1000 zatrudnionych w zakładach objętych badaniem. Uległa ona zmniejszeniu z 77,2 w 2018 r. do 72,9 w 2019 r. Największy spadek odnotowano w województwie lubuskim - z 104,2 do 78,2.

Największe zagrożenie związane ze środowiskiem pracy

Główny Urząd Statystyczny wskazał, że osoby zatrudnione na stanowiskach pracy mogą być narażone na czynniki szkodliwe dla zdrowia związane ze środowiskiem pracy, uciążliwością pracy oraz na czynniki mechaniczne związane z maszynami szczególnie niebezpiecznymi.

Wykorzystując ten podział, urząd dokonał analizy i przedstawił dane dotyczące osób liczonych tylko jeden raz w grupie czynnika przeważającego, tzn. mającego największe szkodliwe znaczenie na danym stanowisku pracy.

- W 2019 r. w warunkach zagrożenia czynnikami związanymi ze środowiskiem pracy pracowało 258,3 tys. (4,3 proc. ogólnej liczby osób zatrudnionych w zakładach objętych badaniem), co oznacza spadek o 12,6 tys. osób (4,9 proc.) w stosunku do 2018 r. W badanym okresie odnotowano również spadek liczby kobiet odpowiednio z 43,4 tys. do 38,8 tys. (o 10,5 proc.), przy czym stanowiły one zaledwie 0,6 proc. ogólnej liczby osób zatrudnionych w badanych zakładach – wyliczył.

Zagrożenia związane ze środowiskiem pracy dotyczyły m.in. narażenia na: substancje chemiczne, pyły, hałas, wibracje (drgania mechaniczne), mikroklimat gorący lub zimny, promieniowanie, pole elektromagnetyczne oraz czynniki biologiczne.

Drugą co do wielkości grupę czynników szkodliwych, na które narażeni byli pracownicy, stanowiły w 2019 r. zagrożenia związane z uciążliwością pracy. W ciągu minionych 12 miesięcy 111,4 tys. osób (w tym 29,6 tys. kobiet) pracowało w takich warunkach – odpowiednio 1,8 proc. i 0,5 proc. ogólnej liczby zatrudnionych objętych badaniem.

- Najmniej liczną grupę, podobnie jak w latach poprzednich, stanowiły zagrożenia czynnikami mechanicznymi związanymi z maszynami szczególnie niebezpiecznymi, na które narażonych było 72,9 tys. pracowników (w tym 9,2 tys. kobiet) – odpowiednio 1,2 proc. i 0,2 proc. ogólnej liczby osób zatrudnionych w zakładach objętych badaniem – poinformował GUS.

Sekcja górnictwo i wydobywanie liderem

Urząd podkreślił, że wskaźnik „liczba zatrudnionych w warunkach zagrożenia na 1000 zatrudnionych w zakładach objętych badaniem” jest istotną miarą informującą o skali zatrudnienia w warunkach zagrożenia, bierze bowiem pod uwagę zarówno zmiany w grupie osób pracujących w warunkach zagrożenia, jak i w ogólnej liczbie osób zatrudnionych w zakładach objętych badaniem.

Pod tym względem najwyższą wartość – 388,2 (389,6 w 2018 r.) - odnotowano w sekcji górnictwo i wydobywanie. W dalszej kolejności znalazły się wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę – 120,4 oraz przetwórstwo przemysłowe – 113,5 (w 2018 r. odpowiednio 145,1 oraz 118,6).

- W porównaniu z 2018 r. największy wzrost tego wskaźnika wystąpił w sekcji: handel; naprawa pojazdów samochodowych (z 18,9 w 2018 r. do 24,4 w 2019 r.) oraz edukacja (odpowiednio z 7,6 do 9,2), natomiast największy spadek odnotowano w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (z 145,1 do 120,4). W większości sekcji najwyższy wskaźnik dotyczył zagrożeń związanych ze środowiskiem pracy – podano w raporcie.

Najwięcej kobiet w warunkach zagrożenia w tym zakresie, podobnie jak w 2018 r., pracowało w jednostkach zaliczanych do sekcji: przetwórstwo przemysłowe – 22,6 (w 2018 r. – 23,9) oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna – 15,3 (w 2018 r. – 20,0). W tej ostatniej sekcji zaobserwowano największy spadek tego wskaźnika w porównaniu z rokiem poprzedzającym (o 4,7 proc.).

- Liczba kobiet zatrudnionych w warunkach zagrożenia zależy przede wszystkim od specyfiki danego zakładu pracy i jego profilu działalności - wskazał GUS.

Pełny raport publikujemy poniżej w dziale "Multimedia".