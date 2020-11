Warszawski urząd pracy z rządową nagrodą

Urząd Pracy m.st. Warszawy otrzymał najwyższą w Polsce - 307 600 zł - nagrodę specjalną Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Nagroda została przyznana za realizację założonych wskaźników.

Warszawski urząd pracy został doceniony na realizację założonych celów (Fot. pixabay.com)

Stołeczny urząd pracy we własnym zakresie zautomatyzował system do rozpatrywania wniosków w ramach tarczy antykryzysowej. Dzięki połączeniu z zasobami rządowymi, takimi jak Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej czy dane REGON, codziennie rozpatrywano ponad 3 tys. wniosków - w sumie ponad 170 tys. Wartość pomocy wypłaconej przedsiębiorcom wyniosła ponad 1 mld złotych.

W Warszawie zarejestrowanych jest ponad 460 tys. firm, które były uprawnione do uzyskania wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej. To ponad dwu- i trzykrotnie więcej niż w pozostałych metropoliach (Kraków - 142 tys., Wrocław - 120 tys., Poznań - 111 tys., Łódź - 90 tys., Gdańsk - 77,5 tys.).

- Warszawski urząd pracy ma mniej urzędników niż np. trzykrotnie mniejsza Łódź. Rozpatrywaniem wniosków w zajmowały się 73 osoby. Urząd m.st. Warszawa oddelegował do pomocy 150 pracowników wraz ze sprzętem komputerowym, na zakup którego przeznaczyliśmy z budżetu miasta 0,5 mln zł - mówi Karolina Gałecka, rzecznik prasowy stołecznego magistratu.

Jak zaznacza, to nie jedyne wsparcie warszawskiego samorządu w realizacji zadań rządowych.

- Do końca bieżącego roku ok. 40 pracowników Urzędu m.st. Warszawy - jako wolontariusze - będzie wspierać inspekcję sanitarną w związku z epidemią Covid-19. Pomoc wolontariuszy polega na kontakcie telefonicznym z osobami, które podlegają kwarantannie i przygotowywaniu dokumentacji potrzebnej do skierowania na kwarantannę. Wolontariusze otrzymali od pracodawcy telefon służbowy i komputer, a pracę wykonują zdalnie, bez konieczności wizyty w sanepidzie - mówi Gałecka.

