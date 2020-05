Warszawa odpowiada minister pracy: pracujemy nieprzerwanie do początku epidemii

W poniedziałek szefowa resortu pracy podsumowała dotychczasowe działania rządu w przeciwdziałaniu kryzysowi wywołanemu pandemią COVID-19.

W czasie spotkania z mediami krytycznie oceniła działania warszawskiego samorządu.

Teraz urzędnicy przedstawili swoje spojrzenie na ich pracę w tym zakresie.

- Tarcza Antykryzysowa ze swoim budżetem i Tarcza Finansowa funkcjonują bardzo dobrze. Zapewniają płynność przedsiębiorcom, aby pracownicy mogli dostawać systematycznie wynagrodzenie. Ci pracownicy to konkretne rodziny, które czekają na to wsparcie - mówiła Maląg.

Mówiąc o sytuacji w poszczególnych miastach, zwróciła uwagę na Warszawę, w której urzędnicy mają opieszale wspierać przedsiębiorców.

- Limit środków dla Warszawy wynosi 100 mln, złożonych wniosków na pożyczki to 98 tysięcy, a zrealizowanych niespełna 6 tysięcy. Przedsiębiorcy czekają - mówiła Maląg. Jako przykłady warte naśladowania wymienia m.in. Gorzów Wielkopolski (aż 92 proc. rozpatrzonych wniosków), Poznań (84 proc.) czy Katowice (65 proc.).

Na te zarzuty odpowiedział stołeczny magistrat. - W ramach tarczy wpłynęło już ponad 110 tys. wniosków. Wypłaciliśmy blisko 38 mln zł wsparcia. To już jedna trzecia wszystkich przyznanych pieniędzy dla przedsiębiorców nam przez rząd środków - czytamy w komunikacie rozesłanym do mediów.

Jak informują urzędnicy, do wsparcia przedsiębiorców z tarczy Antykryzysowej, zostały skierowane miejskie urzędy pracy. Rozpatrywaniem wniosków zajmują się w urzędzie 73 osoby, od piątku dołączyło do nich 20 pracowników urzędu m.st. Warszawy. Kolejni pracownicy odbywają szkolenia i będą dołączali do realizacji zadania. Łącznie do pomocy urzędowi pracy miasto kieruje 150 pracowników i sprzęt za 0,5 mln zł. Poza tymi pracownikami 17 osób realizuje inne zadania związane z tarczą antykryzysową.

W związku z sytuacją epidemiczną przedsiębiorcy, pracodawcy i organizacje pozarządowe mogą się starać o niskooprocentowane pożyczki i dofinansowanie z Urzędu Pracy m.st. Warszawy.

- W ciągu miesiąca spłynęło do nas cztery razy więcej wniosków o wsparcie z Funduszu Pracy niż zwykle rozpatrujemy rocznie, a Ministerstwo nie udzieliło nam żadnego wsparcia – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy. – Wobec braku pomocy informatycznej, Warszawa inwestuje w zakup komputerów. Jest to niemal 500 tys. zł. Delegujemy też do urzędu pracy 150 pracowników urzędu miasta. Robimy wszystko, aby przyspieszyć rozpatrywanie wniosków, aby przedsiębiorcy, którzy są w trudnej sytuacji finansowej z powodu epidemii, mogli jak najszybciej uzyskać realną pomoc - dodaje.

Magistrat zaznacza też, że Urząd Pracy Warszawy pracuje nieprzerwanie stacjonarnie od początku ogłoszenia stanu epidemii, również w soboty, a od 17 marca w sposób, wyłączający bezpośrednią obsługę klientów. - Co ważne, cały czas prowadzone są podstawowe zadania, takie jak: rejestracja osób bezrobotnych (za pośrednictwem portalu praca.gov.pl lub obsługa wniosków przesłanych pocztą tradycyjną), obsługa zasiłków, stypendiów, dodatków aktywizacyjnych, oferty pracy, obsługa dokumentów, związanych z legalizacją pracy cudzoziemców. Od początku kwietnia zarejestrowało się o ponad 30 proc. więcej bezrobotnych niż w przeciętnym miesiącu - zaznaczają urzędnicy. Warszawa a reszta kraju Warszawa podała też dane, jak wypada na tle innych miast. W stolicy działa ponad 460 tys. firm, które są uprawnione do uzyskania wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej. To ponad dwu- i trzykrotnie więcej niż w pozostałych metropoliach. W Krakowie takich firm są 142 tys., we Wrocławiu – blisko 120 tys., w Poznaniu – 111 tys., w Łodzi – 90 tys., a w Gdańsku – 77,5 tys. Do stołecznego urzędu pracy, poza firmami, które są zarejestrowane w stolicy w rejestrze regon wnioski składają również firmy, które prowadzą tu swoją działalność oraz te, które prowadzą działalność w całym kraju. Dotychczas w Warszawie przedsiębiorcy złożyli ok. 110 tys. wniosków. Rozpatrzono 10 tys. z nich. Daje to współczynnik rozpatrzonych wniosków na poziomie 9,1 proc. Do tej pory wypłaciliśmy 38 mln zł wsparcia. Jak na tle Warszawy wypadają inne miasta? - Kraków: przedsiębiorcy złożyli 40,7 tys. wniosków, z czego rozpatrzonych zostało 2,4 tys., co oznacza rozdysponowanie 8,7 mln zł. W Krakowie do realizacji wniosków zaangażowano 39 osób. Współczynnik rozpatrzonych wniosków wynosi 5,9 proc. - Poznań: przedsiębiorcy złożyli 39,6 tys. wniosków, z czego rozpatrzonych zostało 2,3 tys., co oznacza rozdysponowanie 11,4 mln zł. W Poznaniu do realizacji wniosków zaangażowano 60 osób. Współczynnik rozpatrzonych wniosków wynosi 5,8 proc. - Gdańsk: przedsiębiorcy złożyli 31 tys. wniosków, co oznacza rozdysponowanie 19,4 mln zł. W Gdańsku do realizacji wniosków zaangażowano 71 osób. Współczynnik rozpatrzonych wniosków wynosi 14 proc. - Bydgoszcz: przedsiębiorcy złożyli 16,8 tys. wniosków, z czego rozpatrzonych zostało 1,3 tys., co oznacza rozdysponowanie 6,5 mln zł. W Bydgoszczy do realizacji wniosków zaangażowano 37 osób. Współczynnik rozpatrzonych wniosków wynosi 7,7 proc.

