Warren Buffett zdradził, kto będzie jego następcą

Legendarny inwestor Warren Buffett powiedział, że jego następcą w Berkshire Hathaway będzie Greg Abel, członek zarządu Berkshire Hathaway i prezes Berkshire Hathaway Energy. Jednak na razie nazywany "wyrocznią z Omaha" Buffett nie podał, kiedy zamierza zrezygnować ze stanowiska.

4 maj 2021 10:38





Znany inwestor Warren Buffett kończy w sierpniu 91 lat (fot. Flickr)

Greg Abel był typowany jako jeden z dwóch potencjalnych sukcesorów Warrena Buffetta. Drugim kandydatem był Ajit Jain, kierujący działalnością ubezpieczeniową Berkshire Hathaway. Obaj są wiceprezesami firmy wraz z 97-letnim Charlie'em Mungerem.

- Gdyby coś mi się stało dziś wieczorem, to Greg przejmie moje obowiązki jutro rano. Jeśli, broń Boże, cokolwiek stałoby się Gregowi tej nocy, to będzie to Ajit - powiedział podczas rozmowy z CNBC Buffett.

Jak podkreślają komentatorzy, przewagą Grega Abela nad kontrkandydatem jest przede wszystkim wiek. Abel jest młodszy od Ajita Jaina o 10 lat (ma 59 lat).

Spekulacje o poszukiwaniu następcy Buffeta trwają od dawna. Inwestor kończy 91 lat w sierpniu. W 2021 roku wykryto u niego raka prostaty.

Na liście najbogatszych ludzi świata magazynu "Forbes" Warren Buffett zajmuję 6. pozycję z majątkiem szacowanym na 96 mld dolarów. Jest współzałożycielem inicjatywy "Giving Pledge", w ramach której amerykańscy miliarderzy przekazują część swoich fortun na cele charytatywne.

Berkshire Hathaway jest właścicielem takich firm jak Geico, Duracell, Dairy Queen, Fruit of the loom, Lubrizol i wielu innych. Posiada również znaczące udziały w takich firmach jak Kraft Heinz, American Express, Bank of America, Coca-Cola czy Apple.

