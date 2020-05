Walczymy o przetrwanie. Dramatyczny apel przedsiębiorców

„Zaproponowane pakiety pomocowe („tarcze”) nie rozwiązują nabrzmiewających finansowych problemów i zaledwie w nikłym stopniu pomagają branży hotelarsko - turystycznej w trakcie tego największego kryzysu gospodarczego Polski, Europy i świata. Przede wszystkim kończą się nasze możliwości finansowe do utrzymywania pracowników. Pod koniec maja, przy braku zmiany polityki transgranicznej Rządu RP, będziemy zmuszeni jako przedsiębiorcy do dokonywania masowych zwolnień grupowych i zawieszania działalności, nie wspominając o całkowitym zamykaniu hoteli i upadku branży hotelarskiej. Nawet rozpoczęcie okresu wakacyjnego nie będzie w stanie zniwelować obecnych strat” – piszą w swoim apelu do rządu pomorscy przedsiębiorcy.

Przedstawiciele branży turystycznej, hotelarskiej i gastronomicznej, którzy sygnowali apel, zwracają uwagę, że wiele firm stanowiących podstawę polskiej gospodarki turystycznej województwa zachodniopomorskiego, ze względu na specyfikę rynku, położenie i głównie obsługiwanie turysty niemieckiego – nie będzie w stanie uruchomić jakiejkolwiek działalności mimo poluzowania obostrzeń. Powodem tego są zamknięte granice, szczególnie z Niemcami, którzy stanowią dla tych firm ok. 90 proc. klientów. Ich obecność wpływa również na handel oraz usługi lokalnej społeczności miast przygranicznych takich jak Świnoujście, Szczecin, Rewal, Kołobrzeg, Międzyzdroje, Pobierowo, Darłowo, Mielno, Ustronie Morskie i wiele innych.

„Żadna ilość polskich klientów nie jest w stanie zapełnić tej wyrwy popytowej. Obecna zła kondycja gospodarki turystycznej stanowi ogromny problem dla władz samorządowych miast i gmin Pomorza Zachodniego, których znacząca działalność opiera się na wpływach z turystyki oraz branż zależnych: handlu, usług gastronomicznych, wellness&spa i beauty, uzdrowiskowych oraz transportu” – piszą autorzy apelu.

Jak podkreślają, trudne do zaakceptowania jest to, że polski rząd zezwolił na przemieszczanie się pracownikom zatrudnionym po drugiej stronie granic, zwolnił z obowiązków kwarantanny marynarzy czy kierowców wracających z zagranicy itd., a nie dopuszcza swobodnego przepływu turystycznego pomiędzy państwami, które opanowały w ich ocenie problem zdrowotny zarówno po stronie polskiej, jak i niemieckiej.

Zachodniopomorscy przedsiębiorcy sygnalizują, że ich sytuacja dramatycznie się pogarsza.

„Teraz przewidujemy dotkliwe konsekwencje dla rynku pracy. Spadki obłożenia osiągnęły drastyczny poziom 100 proc., jeszcze wyższy niż antycypowany, ostatni raz takie spadki odnotowano podczas wojny. Nadal występują rezygnacje z opłaconych rezerwacji, szczególnie w grupie turystów zagranicznych. Zmuszenie jesteśmy do dokonywania zwrotów, co jest jednoznaczne z ostateczną utratą tych klientów w tym roku. Bez turystów z Niemiec i Skandynawii nie będziemy w stanie uruchomić jakiejkolwiek działalności. Oparcie się całej branży na klientach z Polski wypłaszczy rynek, doprowadzając do stanu upadłości” – czytamy w apelu.

Konieczność ponoszenia przez hotele kosztów stałych, spłaty kredytów, płacenia podatków lokalnych w postaci podatku od nieruchomości czy wieczystego użytkowania w sytuacji, w której nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na szeroką skalę, kosztów utrzymania pracowników czyni działalność tych przedsiębiorców na obecnych zasadach przy dodatkowo zamkniętych granicach praktycznie skrajnie nieopłacalną.

Dlatego zachodniopomorscy przedsiębiorcy zaapelowali do premiera o jak najszybsze otwarcie granic i wznowienie ruchu turystycznego.

- Jesteśmy świadomi, że Pomorze Zachodnie w dużej mierze opiera swoją gospodarkę na turystyce. Nie możemy pozwolić na to by całe rodziny traciły prace, a firmy zamykały się jedna za drugą. W pasie nadmorskim w turystyce pracują często całe rodziny. Dla nich „martwy sezon” to nie jest kwestia zmniejszenia przychodów, a odebrania im niemal całkowicie szansy na godne życie. Północna Izba Gospodarcza jest samorządem gospodarczym zrzeszającym przedsiębiorców z Pomorza Zachodniego. Nasi przedsiębiorcy w ostatnich latach inwestowali swoje środki w rozwijanie swoich hoteli, restauracji czy salonów fryzjerskich. Jesteśmy reprezentantem sektora MŚP, który silnie odczuwa straty. Apelujemy do rządzących – zróbcie wszystko co można, by umożliwić ludziom powrót do pracy i prowadzenia działalności - mówi dyrektor Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie dra Piotr Wolny.