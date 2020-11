Walczą z kryzysem i dbają o pracowników. Znamy Pracodawców Godnych Zaufania

Tegoroczna edycja konkursu „Pracodawca Godny Zaufania” była wyjątkowa. Przede wszystkim z powodu pandemii koronawirusa, która mocno zweryfikowała wartości wielu firm.

Jak podkreślają organizatorzy konkursu „Pracodawca godny zaufania”, rok 2020 dla wielu firm był rokiem próby. Pandemia sprawiła, że firmy musiały jednoznacznie opowiedzieć się za wyznawanymi wartościami, i co najważniejsze, aktywnie chronić wartości pracownicze.

- Pandemia, która zdominowała wszystkie obszary naszego życia w ostatnim czasie, skłoniła firmy, niezależnie od wielkości i skali działania, aby zaczęły w praktyce realizować kwestie związane ze społeczną odpowiedzialnością biznesu – wyjaśnia Krzysztof Przybył, prezes Fundacji Godła Promocyjnego „Teraz Polska”.

Po raz dziesiąty przyznano nagrody w pięciu kategoriach: programy stażowe, wolontariat, motywacja, edukacja, bezpieczeństwo, zdrowie. Przyznane zostały nagrody dla dziennikarzy, a także nagroda specjalna.

- Na stworzenie dobrego wizerunku firmy pracują latami, a bardzo szybko można go zburzyć, czasem wystarczy chwila. Tym bardziej w obecnej sytuacji łatwo stracić zaufanie. Mimo problemów, niepewności, kryzysu nie warto rezygnować z troski o pracownika, dobrej komunikacji, pozytywnego motywowania. Konsekwencje zaniechań w tej dziedzinie mogą być poważne i dalekosiężne. W obecnych czasach odpowiedzialnym pracodawcom bardziej zależy na wizerunku niż kiedykolwiek wcześniej. O dobrego specjalistę trzeba walczyć, a później go utrzymać. Pracownik, który zna firmę od lat, jest niezwykle cenny – powiedział Andrzej Arendarski, prezes Krajowej Izby Gospodarczej.

W kategorii „wolontariat” tytuł „Pracodawcy Godnego Zaufania” zdobyła firma Hasco-Lek, za program wolontariatu pracowniczego, w ramach którego pracownicy każdej ze spółek Grupy Hasco mogą przeznaczyć jeden 8-godzinny dzień pracy na działania wolontariackie.

W kategorii „zdrowie” wyróżniono Żabkę Polska za bezpłatny dostęp do opieki zdrowotnej w LuxMed, dostęp do opieki psychologicznej czy realizację programów profilaktycznych.

Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji wyróżniono w kategorii „edukacja”. Nagroda została przyznana za cykl szkoleń mający na celu podniesienie standardów profesjonalnej obsługi klienta oraz kreowania wizerunku firmy.

W kategorii „motywacja” tytuł otrzymała Castorama Polska za szeroką ofertę benefitów pozapłacowych, możliwość realizacji wolontariatu pracowniczego czy premie w myśl zasady dzielenia się zyskami, a także motywowanie pracowników przez zapewnienie im ciągłego rozwoju w ramach organizacji.

Nagroda w kategorii „bezpieczeństwo” trafiła do firmy Rockwool Polska za politykę TOTAL ZERO, która oznacza zero incydentów, zero wypadków oraz zero ofiar śmiertelnych.

Wyróżnienie za „programy stażowe” trafił do PGNiG za program stażowy GeoTalent. Program skierowany jest do studentów i absolwentów uczelni wyższych zainteresowanych rozwojem zawodowym w branży gazowo-naftowej.

W tym roku przyznano również nagrody dla dziennikarzy. Nagrodę Dziennikarską w kategorii media elektroniczne otrzymał Sebastian Ogórek, redaktor naczelny money.pl oraz WP Finanse., m.in. za popularyzację pozytywnych rozwiązań z zakresu polityki pracowniczej oraz promowania wartości odpowiedzialnego biznesu w polskich mediach. W kategorii prasa nagroda została przyznana Piotrowi Mazurkiewiczowi z Rzeczpospolitej za wnikliwą obserwację rynku FMCG, opisywanie i działań firm na rzecz zrównoważonego rozwoju i troski o pracowników.

Nagrodę Specjalną otrzymała redakcja ISBnews.