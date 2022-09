Wakacje spędzają w domu, choć zarabiają dużo. To niejedyne zaskoczenie

KDS

• 13 wrz 2022 11:53





Mimo że programiści są jednymi z najlepiej opłacanych pracowników, to pieniądze wolą trzymać blisko siebie i nie wydają ich na zbytki. Wielu z nich nie ma samochodu, a wakacje spędzają w domowym zaciszu. Zarobione pieniądze inwestują w siebie. 62 proc. programistów stwierdziło, że po mieście najchętniej porusza się na piechotę (fot. Unsplash/Volkan Olmez)

REKLAMA

Programiści najchętniej wolny czas spędzają na oglądaniu filmów i seriali - tak zadeklarowało 65 proc. badanych przez No Fluff Jobs.

69 proc. badanych zarobione pieniądze inwestuje w siebie, 56 proc. oszczędza, a 39 proc. lokuje w nieruchomościach.

Niechętnie wydają pensję na podróże czy samochody. Wakacje w domu spędza ponad połowa z nich, a jeszcze więcej przyznało, że po mieście najchętniej porusza się pieszo.

We wtorek 13 września obchodzimy Dzień Programisty. Z tej okazji No Fluff Jobs, portal z ofertami pracy dla IT, przygotował raport „Devs off-duty. What they’re up after clocking off”. Zapytał programistów i programistki z Polski, Węgier, Czech, Słowacji i Ukrainy, o to, czym zajmują się po godzinach i jak spędzają wolny czas. Na próżno szukać tam ekstrawaganckich i kosztownych pomysłów.

Programiści lubią sport

Oglądanie filmów i seriali znalazło się na pierwszym miejscu – 65 proc. badanych wskazało, że tak właśnie spędza wolny czas. Jednak programiści wbrew utartym przekonaniom nie spędzają czasu jedynie przed ekranem komputera czy telewizora.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

57 proc. ankietowanych wskazało, że uprawia sport. Najchętniej wybieraną formą aktywności jest siłownia - tak odpowiedziała połowa ankietowanych. Zaraz za klubami sportowymi znalazła się jazda na rowerze (45 proc.), bieganie (35 proc.) oraz pływanie (22 proc.).

Czytaj więcej: Tak naprawdę wygląda praca w najbardziej przyszłościowym zawodzie w Polsce

41 proc. badanych zadeklarowało przy tym, że w tygodniu poświęca od 3 do 4 godzin na uprawianie sportu, a 23 proc. że aktywnie spędza 5 do 6 godzin. Od 1 do 2 godzin na ćwiczenia poświęca 18 proc. programistów, od 7 do 8 godzin 9 proc., a mniej niż godzinę tygodniowo zaledwie 3 proc. Natomiast powyżej 8 godzin w tygodniu na sport poświęca 6 proc. badanych.

Programiści wybierają YouTube

Co jeszcze robią po pracy? 56 proc. spędza czas z przyjaciółmi i rodziną, a 39 proc. czas poza pracą poświęca na samorozwój. Jednocześnie 54 proc. wskazało, że wolne chwile poświęca na przeglądanie telefonu, a 53 proc. – granie w gry na komputerze lub telefonie. No Fluff Jobs zapytał więc, z jakich aplikacji badani korzystają najczęściej. Zwycięzcą jest YouTube (71 proc.), za nim Facebook (47 proc.) oraz Instagram (35 proc.). Kolejne wybory programistów to LinkedIn (34 proc.), Reddit (20 proc.), Twitter (14 proc.) i TikTok (10 proc.). Na samym końcu listy znalazł się Telegram (9 proc.) oraz Snapchat (2 proc.). Czytaj więcej: Będą dwie dodatkowe przerwy w pracy. Nowe przepisy Blisko 25 proc. programistów na granie w gry przeznacza od 1 do 2 godzin w tygodniu

Dokładnie 24 proc. ankietowanych powiedziało, że na gry poświęca od 1 do 2 godzin w tygodniu, 22 proc. osób na tę czynność przeznacza od 3 do 4 godzin, a 20 proc. mniej niż godzinę tygodniowo. Rekordziści grają od 5 do 6 godzin i jest ich 14 proc., od 7 do 8 godzin spędza przed grami 11 proc. badanych, a 9 proc. zadeklarowało, że gra więcej niż 8 godzin tygodniowo. Wakacje w domu, praca na workation Jak się okazuje, 53 proc. programistów, którzy wzięli udział w badaniu No Fluff Jobs, wakacje spędza, relaksując się w domu, a 31 proc. zwiedza lokalnie. Dla 29 proc. badanych najlepszym kierunkiem na urlop są góry, dla 20 proc. plaże, a dla 17 proc. wieś. Z aktywnego wypoczynku za granicą korzysta 41 proc. ankietowanych, a 16 proc. badanych wybiera all-inclusive poza krajem. Jednocześnie 20 proc. badanych jeździ na workation (to forma łączenia pracy z wakacjami, nazwa pochodzi od słów work – praca i vacation – wakacje, osoby decydujące się na taki model, wykonują swoje obowiązki służbowe zdalnie, z zagranicy) a 38 proc. powiedziało, że chciałoby, jednak niestety nie ma takiej możliwości. Natomiast 42 proc. ankietowanych jasno określiło, że nie interesuje ich taka forma podróżowania. Rozwój osobisty i nie tylko 69 proc. badanych zarobione pieniądze inwestuje w siebie, 56 proc. oszczędza, a 39 proc. lokuje w nieruchomościach. Co trzeci ankietowany gra na giełdzie, a 15 proc. zajmuje się kryptowalutami. Co ciekawe, 15 proc. ankietowanych odpowiedziało, że inwestuje w pomaganie innym, wspomagając organizacje charytatywne, czy lokalne inicjatywy. Programistom zbędne wydaje się też posiadanie samochodu. 33 proc. ankietowanych zadeklarowało, że nie ma własnego auta a 62 proc. powiedziało, że po mieście najchętniej porusza się na piechotę. Ponad połowa (52 proc.) wybiera transport publiczny, 33 proc. wsiada na rower, a 7 proc. na hulajnogę. Taksówkami jeździ 9 proc. badanych, a 53 proc. samochodem. Zobacz nasze najnowsze 1x1! Odpowiada Krzysztof Inglot, założyciel i prezes Personnel Service….

Materiał chroniony prawem autorskim - zasady przedruków określa regulamin.

PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU PODOBAŁO SIĘ? PODZIEL SIĘ NA FACEBOOKU