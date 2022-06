Wakacje po nowemu. Punktualnie o godz. 9 wszyscy spotykają się na callu

Z badania Talent Place “Aktualny model pracy w firmach a system pracy work-life fit” wynika, że zespoły pracują wydajniej, gdy nie czują na sobie presji przełożonych (48 proc.), za to mają poczucie zaufania ze strony pracodawcy (42 proc.) i możliwość próbowania nowych rzeczy (32 proc.). Wszystko to łączy w sobie coraz popularniejszy model pracy, jakim jest workation.

Polscy pracodawcy coraz chętniej decydują się na rozwiązania HR pozytywnie wpływające na well-being pracowników. Zaczęli zdawać sobie sprawę, że ich dobrostan psychiczny i fizyczny mają znaczący wpływ na ich efektywność i motywację do pracy. Zgodnie z danymi British Polish Chamber of Commerce, ludzie zadowoleni z pracy są aż o 43 proc. bardziej produktywni oraz o 86 proc. bardziej kreatywni.

Wśród nowych form pracy na popularności zyskuje między innymi koncepcja workation, czyli połączenie pracy i wypoczynku w atrakcyjnej lokalizacji. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Grant Thornton, aż 3 na 4 polskich pracowników chętnie połączyłoby pracę z wakacjami. Dotychczas na taką formę pracy mogli pozwolić sobie nieliczni pracownicy, najczęściej freelancerzy wykonujący wolne zawody.

Jednak ze względu na transformację, jaka miała miejsce na rynku pracy w ostatnich latach, sytuacja uległa zmianie. Wiele firm przeszło na pracę zdalną i otworzyło się na nowe, elastyczne podejście do czasu i miejsca wykonywania obowiązków. Dlatego też w ramach strategii wspierających well-being pracowników, pracodawcy zaczęli coraz częściej udostępniać swoim zespołom miejsca, z których mogą pracować zdalnie oraz korzystać z uroków okolicy. Oferta benefitów pracowniczych uzupełniła się więc o atrakcyjne lokalizacje do workation - w im cieplejszym rejonie świata, tym lepiej. Oferują ją m.in. takie firmy jak agencja marketingu internetowego Bluerank, Netguru, poznański software house czy firma technologiczna 10clouds.

Wraz z grupą nomadów przez miesiąc z Teneryfy pracowała Bogna Sayna, specjalistka PR w Talent Place.

- Nie tylko byłam zmotywowana do pracy, bo wszyscy o godzinie dziewiątej „wdzwaniali” się na „calle”, ale również miałam towarzyszy aktywności „popracowych”. Zwiedzanie nowych miejsc “po godzinach” bez konieczności wykorzystywania urlopu, to jeszcze jedna zaleta workation - opowiada po powrocie do biura.

I przekonuje, że takie działanie naprawdę się opłaca, bowiem według badania Talent Place “Aktualny model pracy w firmach a system pracy work-life fit”, zespoły pracują wydajniej, gdy nie czują na sobie presji przełożonych (48 proc.), za to mają poczucie zaufania ze strony pracodawcy (42 proc.) i możliwość próbowania nowych rzeczy (32 proc.).