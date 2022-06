Wakacje kredytowe nie dla wszystkich. Ponad 3 mln samozatrudnionych mogą obejść się smakiem

KDS

Od 1 sierpnia osoby, które spłacają kredyt mieszkaniowy, będą mogły skorzystać z wakacji kredytowych. Nad ostateczną wersją przepisów pracuje właśnie Senat. Wszystko wskazuje jednak na to, że spora grupa kredytobiorców zostanie pozbawiona prawa do wakacji od kredytu. Mowa tu o samozatrudnionych, których w Polsce jest ponad 3 mln. Osoby, które zaciągnęły kredyt na zakup mieszkania w złotówkach, będą mogły odroczyć spłatę łącznie ośmiu rat kredytu w 2022 i 2023 roku (Fot. Pixabay)

Jak informuje portal prawo.pl, w ustawie pomocowej, której znalazły się zapisy o pomocy dla kredytobiorców, jest mowa o tym, że bank zawiesza spłatę na wniosek konsumenta. Jak tłumaczy wiceprezes Związku Banków Polskich Tadeusz Białek, osoby, które zaciągnęły kredyt na firmę jako samozatrudnieni i swoje raty wrzucają w koszty, mogą zostać pozbawione możliwości skorzystania z wakacji od spłaty. Jego zdaniem nie są oni konsumentami, tylko przedsiębiorcami, tym samym wakacje kredytowe ich nie obejmują.

Wykluczona może zostać całkiem spora grupa ludzi, bowiem jak podaje GUS, w Polsce jest ponad 3 miliony firm zarejestrowanych jako osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Wiceprezes ZBP jest zdania, że banki będą odrzucać wnioski o wakacje kredytowe złożone przez osoby samozatrudnione, jeśli zawarły one z bankiem umowę jako firma. Z ulgi od spłaty kredytu będą mogli skorzystać jedynie ci samozatrudnieni, którzy wzięli kredyt jako osoba fizyczna, a w lokalu mieszkają i wykorzystują go do celów prywatnych, a nie zawodowych.

Jednak - jak podkreśla prawo.pl - nie wszyscy zgadzają się z opinią ZBP. Zdaniem radcy prawnego Tomasza Koniecznego wakacje kredytowe będą przysługiwały również samozatrudnionemu, który kupił mieszkanie na firmę. Przepisy w tym zakresie nie są jednak do precyzyjne.

Jak wyjaśnia Konieczny, w kodeksie cywilnym zapisano, że konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Jak wyjaśnia radca prawny, zapis ten oznacza, że z wakacji kredytowych będą mogły skorzystać osoby, które wprawdzie są przedsiębiorcami, ale kredytowały zakup mieszkania lub budowę domu, by w danym mieszkaniu czy domu zamieszkać.

To, czy umowę z bankiem zawarły jako firma, czy jako osoba prywatna, nie ma tu znaczenia. Ważne jest to, w jaki sposób wykorzystuje mieszkanie.

Wakacje kredytowe mają być pomocą dla kredytobiorców w spłaceniu kredytu z powodu podwyżek stóp procentowych oraz inflacji. Jego zapisy przegłosował Sejm. Teraz projektem zajmie się Senat, a najbliższe posiedzenie izby zaplanowane jest na 29 i 30 czerwca.

Osoby, które zaciągnęły kredyt na zakup mieszkania w złotówkach, będą mogły odroczyć spłatę łącznie ośmiu rat kredytu w 2022 i 2023 roku. Szczegółowe zapisy mogą się jeszcze zmienić.

