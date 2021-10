W zarządzaniu to nie płeć ma znaczenie. Liczy się coś zupełnie innego

- Zawsze współpracowałam z mężczyznami. I zawsze ta współpraca była bardzo sprawna. Wydaje mi się, że poniekąd przez to, że mam w sobie odrobinę cech męskich. Na przykład decyzyjność, ale też umiejętność słuchania. Bo jak to się mówi, kobiety łagodzą obyczaje i w tym męskim świecie są one potrzebne - opowiada o swoim życiu zawodowym Agnieszka Żyro, prezes Anwilu.

Autor: Katarzyna Domagała-Szymonek

• 29 paź 2021 20:00





Przez 25 lat Agnieszka Żyro w swoim życiu zawodowym trafiała do branż, które uchodzą za typowo męskie. (fot. Anwil)

Najpierw energetyka, teraz chemia. W sumie przez 25 lat Agnieszka Żyro, obecna prezes chemicznego giganta, w swoim życiu zawodowym trafiała do branż, które uchodzą za typowo męskie. Pytana o to, jak odnajduje się w nich kobieta, przyznaje wprost - doskonale.

- W 1998 roku, kiedy rozpoczynałam pracę w energetyce, wydawało mi się, że jest to coś nie do przeskoczenia. W Enei zaczynałam od stanowiska referenta, potem zostałam kierownikiem, dyrektorem, w końcu członkiem zarządu. Zawsze współpracowałam z mężczyznami. I zawsze ta współpraca była bardzo sprawna. Wydaje mi się, że poniekąd przez to, że mam w sobie odrobinę cech męskich. Na przykład decyzyjność, ale też umiejętność słuchania. Bo jak to się mówi, kobiety łagodzą obyczaje i w tym męskim świecie są one potrzebne - opowiada Agnieszka Żyro, która była gościem XIII Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Zobacz całą rozmowę z prezes Anwilu i dowiedz się, jaki jest jej klucz do skutecznego zarządzania różnorodnością:

Choć przyjęło się, że kobieta zajmująca kierownicze stanowiska, by zdobyć posłuch wśród męskiej części zespołu, musi umieć uderzyć pięścią w stół, prezes mówi o empatycznym zarządzaniu, szacunku okazywanym pracownikom oraz wysłuchaniu ich. Jakie cechy powinna więc mieć osoba sprawnie zarządzająca firmą?

- De facto te wszystkie. Od czasu do czasu niestety trzeba umieć uderzyć pięścią w stół czy podnieść głos, ale co ważne, zawsze na koniec dnia siadamy i analizujemy to, co udało się nam zrobić. Każdy z nas ma inne osobowości, każdy z nas ma inne cechy, które go charakteryzują, które powodują, że ta różnorodność w zespole tworzy fajną całość. Potrafimy podejmować trudne zadania. W czasie pandemii, gdy czas dla zarządzania spółką był bardzo wymagający, wszyscy stanęliśmy na wysokości zadania. Jestem przekonana, że to nas buduje - przyznaje prezes Anwilu.

