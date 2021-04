W Żabce pracowników nie dzielą ze względu na płeć. Liczą się ich kompetencje

Rozumiem, dlaczego idea parytetu może być postrzegana, jako sztuczna regulacja. Sama jestem zwolenniczką tworzenia takiego systemu, który pozwala na równi, każdej z płci, rozwijać się zawodowo. Natomiast warto podkreślić, że w niektórych firmach parytet zmienia perspektywę osób zarządzających, wymusza pewne działania i dlatego może być potrzebny - mówi Jolanta Bańczerowska, członkini zarządu odpowiedzialna za obszar strategii personalnej w Żabka Polska. Od lutego 2021 Żabka stała się pierwszą siecią handlową w Polsce, w której zarządzie istnieje parytet płci.

Żabka Polska jest kobietą. Obecnie 62 proc. spośród ponad 5000 franczyzobiorców sieci to panie. Od niedawna parytet zagościł również w zarządzie. Tworzą go obecnie trzy panie i trzech panów. Niewiele jest firm, którym udało się to osiągnąć. Jak wy to zrobiliście?

Niestety rzeczywiście nadal w wielu firmach pokutuje nieuzasadnione przeświadczenie, że to mężczyźni lepiej zarządzają firmami. Przykład naszej firmy pokazuje, że nie liczy się płeć, a kompetencje. Dlatego właśnie parytet nie był dla nas czymś nadzwyczajnym, a raczej naturalnym elementem budowania organizacji opartej na równości i otwartości. Parytet nie był celem samym w sobie, a efektem działań, jakie od lat prowadzimy w firmie.

Jakich działań?

Zbudowaliśmy organizację, która jest otwarta i wspierająca kobiety. Dzięki temu mamy w zespole wiele pań, którym udaje się skutecznie łączyć życie zawodowe z prywatnym. Nie ukrywam, że jesteśmy dumni z tego, co pod tym względem udało nam się osiągnąć.

Zauważyliście różnice w sposobie zarządzania firmą, odkąd w zarządzie jest więcej kobiet?

Otwartość na potrzeby naszych pracowników - zarówno kobiet jak i mężczyzn - jest elementem szerszej strategii, dlatego podkreślam, że osiąganie coraz wyższych stanowisk przez kobiety nie było dla nas niczym nowym. Zmiany w zarządzie były połączone także z nowym podziałem obowiązków.

A co powiedzieli panowie na równy podział w zarządzie?

Nasi koledzy zawsze mocno cenili nasze zdanie i byli zawsze otwarci na sugestie. Myślę, że podobnie jak my dostrzegają, iż zyskała jakość naszych dyskusji. Kobiety do biznesu wnoszą inną perspektywę, patrzą na niego nieco inaczej. Jesteśmy bardziej rozważne, posiadamy umiejętność dostrzegania słabych punktów i sprawnie analizujemy sytuację, szybko znajdując rozwiązania. Dodatkowo kobiety mają nieocenioną intuicję, która pomaga im w realizacji zadań i doborze odpowiednich współpracowników.

Nieco inaczej, czyli jak?

Myślę, że jako kobieta i osoba odpowiedzialna za obszar personalny nieco inaczej patrzyłam na organizację niż mężczyźni. Dużo większą uwagę zwracałam na ludzi, którzy w niej pracują, ich postrzeganie biznesu, motywacje i działania. Zawsze liczył się dla mnie całokształt osoby.

Firma doradcza McKinsey wyliczyła, że firmy, które zachowywały równowagę między liczbą kobiet i mężczyzn w zespołach, osiągały o 15 proc. wyższe przychody od firm "jednopłciowych". Jakich efektów wy się spodziewacie po osiągnięciu parytetu w zarządzie?

Tak jak powiedziałam wcześniej, parytet nie był dla nas celem samym w sobie. W naszej firmie liczą się kompetencje i zaangażowanie. To, że aż trzy kobiety zasiadają w zarządzie, jest tego najlepszym potwierdzeniem. Liczę, że zachęci to także inne kobiety do tego, aby aplikować do naszej firmy i to właśnie tutaj spełniać swoje zawodowe marzenia, jednocześnie nie rezygnując z rodziny czy innych planów prywatnych. Dla kobiet z pewnością jest to duży motywator do podjęcia pracy.

Co możecie zaoferować kobietom, by przyciągnąć je do firmy?

Myślę, że zadajemy sobie w naszej organizacji inne pytanie: co możemy zaoferować wszystkim kompetentnym osobom, bez względu na płeć, by przyciągnąć je do naszej firmy? Nie myślimy o naszych pracownikach w kategorii płci czy wieku, jesteśmy otwartą organizacją, doceniającą kompetencje, pomysły, świeżość spojrzenia, ale i doświadczenie. Nie bylibyśmy w stanie stworzyć wielu rozwiązań, gdyby nie różnorodność naszych pracowników i ich zaangażowanie w to, co robią.

fot. WrS.tm.pl/Wikipedia/domena publiczna

Zmiany, jakie wprowadziliśmy w sklepach, nasze zaawansowanie technologiczne, olbrzymie zaangażowanie w pomoc charytatywną dla szpitali w ubiegłym roku czy obecnie wiele inicjatyw proekologicznych – wszystko to pokazuje transformację, jakiej ulegliśmy jako firma i jako sieć handlowa. Podkreślam jednak, że za każdym projektem, za każdą inicjatywą stoją wyjątkowi ludzie.

Anna Rulkiewicz, prezes Lux Medu, zapytana o to, dlaczego tak mało kobiet zajmuje kierownicze stanowiska, mówi wprost – bo jest to bardzo trudne zadanie. Jak pani to postrzega?

Całkowicie się z nią zgadzam. To naturalne, że dla kobiet w pewnym momencie życia priorytetem jest coś innego niż praca. Jest to oczywiście rodzina. Ja również w moim doświadczeniu zawodowym, podobnie jak Anna Rulkiewicz, zdecydowałam się na zmianę roli zawodowej, planując rodzinę. W mojej pierwszej firmie aplikowałam na stanowisko dyrektora HR, kiedy byłam w zaawansowanej ciąży. Zostałam awansowana i po chwili byłam na urlopie macierzyńskim.

Ku zdumieniu wielu moich znajomych, ówczesny pracodawca nie widział żadnych przeciwwskazań, by mnie awansować, ponieważ był to element jego szerszego prokobiecego systemu, w którym doceniane są kompetencje i oferowane takie same szanse rozwoju przy jednoczesnym dużym poszanowaniu dla życia prywatnego pracowników.

Wtedy na własnym przykładzie zobaczyłam, że takie rozwiązania sprzyjają obydwu stronom. Później, w moim życiu zawodowym, pracując w różnych firmach i pełniąc w nich różne role, wiedząc, jak ważne jest to dla kobiet, starałam się taki system tworzyć. Zrobiliśmy to również w Żabce i dzisiaj w naszej firmie widać tego efekty.

Chciałam panią zapytać o kolejny wątek dotyczący sytuacji zawodowej kobiet. Parytety. Postrzegane są bardzo różnie, często same kobiety krytykują to rozwiązanie. Jak pani je ocenia?

Rozumiem, dlaczego idea parytetu może być postrzegana jako sztuczna regulacja. Sama jestem zwolenniczką tworzenia takiego systemu, który pozwala na równi, każdej z płci, rozwijać się zawodowo.

Natomiast warto podkreślić, że w niektórych organizacjach parytet zmienia perspektywę osób zarządzających, wymusza pewne działania i dlatego może być potrzebny. Z mojego doświadczenia wynika jednak, że warto w obszarze HR od początku skupić się na budowaniu otwartego systemu, wzmacniającego pozycję kobiet i dającego im pewność, że są traktowane w taki sam sposób, jak mężczyźni. Źle wprowadzony parytet może zacząć działać przeciwko kobietom. Umniejszać ich rolę w danym zespole, sugerować, że są tam tylko dlatego, że są kobietami, a ich kompetencje są nieistotne.

Co trzeba zrobić czy zmienić, by patrzeć na kobiety przez pryzmat kompetencji?

Trzeba pożegnać się ze stereotypem, że istnieją stanowiska typowo kobiece czy męskie i stwarzać pracownikom warunki, by mogli się na równi rozwijać, prezentować swoje umiejętności i realizować zadania. Ważną kwestią pozostaje także łączenie życia zawodowego z prywatnym i zaoferowanie pracownikom takiej możliwości, aby zarówno kobiety, jak i mężczyźni mogli korzystać z urlopów macierzyńskich i tacierzyńskich, pracować w trybie home office itd.

Może kobiet nie ma w firmie, bo pracodawcy ich tam nie chcą? Bo uważają, że będą problemem, bo zadzwonią przed pracą i powiedzą, że dziecko chore, nie będzie ich w pracy?

Myślę, że kobiety udowodniły, iż wcale tak nie jest, choć rzeczywiście czasem bardzo trudno jest pogodzić wyzwania zawodowe z prywatnymi. Każdy z nas się z tym mierzył i jedynym rozwiązaniem jest rozmawianie otwarcie o potrzebach i możliwościach, jakie mamy, jakie daje nam firma.

Pamiętajmy, że mężczyźni, żeby wspierać kobiety, także muszą mieć w miejscu pracy stworzone do tego warunki. Rozmowy na ten temat prowadzimy również w naszej firmie, mamy bardzo elastyczne podejście, rozumiemy, z czym wiąże się np. macierzyństwo czy tacierzyństwo.

Na koniec zapytam, co zrobić, by usprawnić funkcjonowanie kobiet na rynku pracy?

To z pewnością wprowadzenie elastycznego czasu pracy i możliwość pracy w niepełnym wymiarze. Nie wszystkie kobiety chcą pracować przez 8 godzin pięć dni w tygodniu. Wszystko zależy od ich indywidualnej sytuacji, od tego, czy będzie miał kto odebrać dziecko ze żłobka czy przedszkola.

Druga sprawa, o której dyskutujemy w firmie, to budowanie organizacji opartej na zaufaniu i otwartej komunikacji wobec swoich życiowych planów; dzięki temu możliwe jest stworzenie planu działania korzystnego zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy.