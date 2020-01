W Wielkiej Brytanii rocznie zamyka się ok. 15 tys. sklepów

Brytyjski Centre for Retail Research podał, że w 2018 zlikwidowano 117 425 miejsc pracy i

zamknięto 14 583 sklepów. W 2019 zaś zlikwidowano 143 128 miejsc pracy i zamknięto

16 073 sklepów. W 2020 roku liczba zlikwidowanych miejsc pracy może wzrosnąć do 171 669, a liczba zamkniętych sklepów do 17 565.

Cały artykuł czytaj tutaj

4 Design Days 2020: ikony designu, najwięksi architekci, projektanci, producenci, deweloperzy o inspiracjach i trendach w architekturze i designie. Już 6-9 lutego 2020 r. w Spodku i Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Zarejestruj się!