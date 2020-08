W wieku 21 lat przejęła stery w firmie. "Droga od tyrana do lidera była drogą przez mękę"

Małgorzata Bieniaszewska w wieku 21 lat przejęła od ojca firmę MB Pneumatyka, zajmującą się produkcją złączy do pneumatycznych układów hamulcowych. Jak sama przyznaje, początki nie były łatwe. Młoda dziewczyna, bez tytułu inżyniera, niemająca bladego pojęcia o prowadzeniu firmy, musiała zarządzać grupą dojrzałych i doświadczonych inżynierów. Choć droga od tyrana do lidera zajęła trochę czasu, to jednak udało jej się zbudować autorytet i świetne relacje z zespołem.

Co wiedziała pani o złączach w układach hamulcowych w samochodach ciężarowych, gdy przejmowała pani firmę jako młoda kobieta?

Małgorzata Bieniaszewska, właścicielka firmy MB Pneumatyka: - Szczerze mówiąc nic. Wiedziałam, że tata prowadził firmę, którą żyła cała rodzina. Podczas rodzinnych obiadów odbywały się narady biznesowe. Do tego mieszkaliśmy 50 metrów od zakładu, a mama prowadziła sklep motoryzacyjny. Trudno było oderwać się od spraw firmowych. Ja z kolei studiowałam filologię angielską i marzyłam o tym, by zostać nauczycielem. W wieku 20 lat nawet przez myśl mi nie przeszło, że tak szybko przejmę stery. Los zdecydował inaczej. Choroba taty przyspieszyła sukcesję.

Większość sukcesorów jest przygotowywana do swojej roli latami. Pani została wrzucona na głęboką wodę. Jak to jest dostać ster w tak młodym wieku?

- Choć na początku miałam oparcie w ojcu, który mi towarzyszył, to jednak było to ogromne wyzwanie. Ja - młoda dziewczyna, bez tytułu inżyniera, niemająca bladego pojęcia o prowadzeniu firmy - musiałam zarządzać grupą dojrzałych i doświadczonych inżynierów.

Powiedzmy sobie szczerze, nie zbudowałam autorytetu ani na mojej wiedzy technicznej, ani na wiedzy z zakresu zarządzania, ani szacunku do mnie. W czasach postkomunistycznych w spółkach dominował szef-tyran. Z moich obserwacji wynikało, że im mniej szacunku okazuje się pracownikom, tym lepiej, ponieważ są bardziej posłuszni. Im więcej krzyku i zastraszania, że mogą stracić pracę, tym większa wydajność. Wzorce z tamtego okresu stosowałam również w mojej firmie.

Pamiętam, jak pewnego dnia stwierdziłam, że „przebiorę się” za lidera. Ubrałam wizytowe ubrania i szpilki, po czym przewróciłam się w biurze na oczach wszystkich. Wydawało mi się, że jak poudaję szefa i będę nim chociaż z wyglądu, to będzie bardziej profesjonalnie. Okazało się jednak, że to nie ma sensu. Mój początek w biznesie to była walka z zespołem, staranie się o szacunek w oczach ojca i jednoczenie nauka wszystkiego od podstaw. Nie był to łatwy czas, a droga od tyrana do lidera była długa.

Co jeszcze było wyzwaniem?

- Wyzwaniem było również połączenie studiów dziennych z pracą w firmie. Początkowo mój dzień był wypełniony obowiązkami od rana do wieczora. Zdarzało się, że nie miałam nawet chwili na obiad. To był sygnał, że muszę z czegoś zrezygnować – padło na korepetycje. Nie była to łatwa decyzja. Ja naprawdę kochałam uczyć.

Jak udało się pani zbudować autorytet w oczach pracowników?

- Początki mojego zarządzania to historia o tym, jak nie zdobyłam autorytetu. Dopiero jakieś 10 lat temu zrozumiałam, jaka jest rola pracownika w firmie i jak powinny wyglądać relacje w zespole.

Myślę, że pomocne było również uwierzenie w siebie. Jak wspomniałam, na początku próbowałam zaimponować ojcu i udowodnić, że firma nie upadnie tylko dlatego, że ja ją przejęłam. Mieliśmy jednak zupełnie inne perspektywy. Mój ojciec zawsze twierdził, że nasz wyrób jest dobry i to go wybroni – dzięki temu się sprzedaje. Ja z kolei mówiłam, że musimy wyjść poza polski rynek i zainwestować w marketing. Miałam przewagę, bo mówiłam biegle po angielsku, w związku z czym mogłam szukać nowych klientów w Europie. Pozyskanie pierwszego klienta z zagranicy było dla mnie kamieniem milowym w rozwoju osobistym. Uwierzyłam wtedy, że nie muszę być inżynierem, by coś osiągnąć.

Kolejnym ważnym momentem w budowaniu autorytetu były studia psychologiczne. Wybrałam ten kierunek, ponieważ liczyłam, że dzięki niemu dowiem się, jak zacząć zarządzać ludźmi. Wychodziłam jednak z założenia, że wina nie leży po mojej stronie. Dziś wiem, że ta teza była totalnie nietrafiona. Dopiero po dwóch latach studiów dotarło do mnie, że moja załoga jest poukładana, natomiast moje podejście do pracowników jest beznadziejne. Na trzecim roku zapisałam się na coaching indywidualny z przywództwa. Miałam to szczęście, że trafiłam na świetną mentorkę, która pokazała i uświadomiła mi, jak wielką wartością w firmie są ludzie, a pieniądze nie są jedynym i najbardziej skutecznym motywatorem. Tak zaczęła się moja przemiana.

Co było najtrudniejsze?

- Przez wiele lat nauczyłam ludzi, że są dla mnie mało istotni. Gdy cała ubrana na biało stanęłam przed nimi i opowiedziałam o swojej przemianie, to raczej nikt mi wtedy nie uwierzył. Jestem jednak upartym, zdeterminowanym człowiekiem i nie odpuściłam. Budowa zaufania zajęła mi trochę czasu. Jakieś 7 lat temu zaczęłam zdobywać szacunek. Ludzie zrozumieli, że nie był to zryw chwili, a moja wewnętrzna transformacja jest prawdziwa. Wtedy też zaczęli mi ufać.

Popełniałam jeszcze sporo błędów – do dziś je popełniam, jednak nauczyłam się wyciągać z nich lekcje. Przestałam obrażać pracowników i krzyczeć na nich. Niestety wcześniej tak karygodne sytuacje miały miejsce. Przejście od tyrana do lidera było drogą przez mękę – zarówno dla mnie, jak i dla mojej załogi. Ja musiałam zmierzyć się z brakiem zaufania i negatywnym nastawieniem, natomiast pracownicy walczyli sami z sobą – musieli uwierzyć, że to, co robię, jest prawdziwe. To było największym wyzwaniem. W tej chwili mam rewelacyjny zespół, z którym świetnie się dogaduję.

Twarda ręka się nie sprawdza w zarządzaniu? Korzystniejsza jest empatia?

- Jeszcze w 2016 r. z badań IBM Institute wynikało, że najbardziej kluczowe są kompetencje twarde. Dwa lata później okazało się, że to jednak umiejętności miękkie są najistotniejsze. W tej chwili mówi się także o empatii w biznesie. Zmiany te były zaskakujące dla wielu przedsiębiorców, którzy uważali, że najważniejsza jest wiedza. Pracownik miał przychodzić do pracy, wykonywać swoje obowiązki, a nie współodczuwać i poszukiwać sensu. Ja natomiast widziałam, że jest to dobry kierunek. Wiedziałam już, że jeśli zadbam o zespół i to nie tylko pod względem finansowym, to zyskam na tym. Warto przyjść na produkcję, by przywitać się z pracownikami i zapytać, co u nich słychać. To owocuje.

W jaki sposób?

- Największym zaszczytem, jakiego dostąpiłam, było zaufanie moich ludzi, którzy dzielą się ze mną swoimi osobistymi historiami. Rok temu moja pracownica zachorowała na nowotwór. Niesamowicie wzruszające było dla mnie, gdy po wyjściu ze szpitala przyszła do mnie i oznajmiła, że byłam jedyną osobą spoza rodziny, z którą utrzymywała kontakt i szczerze rozmawiała. Kolejna osoba przyszła do mnie, ponieważ jej dziecko miało problemy zdrowotne. Poprosiła mnie o poradę dotyczącą wyboru lekarza.

Również podczas pandemii mogłam odczuć, jak wspaniałą załogę mam. Skorzystaliśmy z wielu opcji tarczy antykryzysowej, ale nie zrobiliśmy tego z automatu. Spotkałam się z moimi ludźmi, wyjaśniłam, jaka jest sytuacja i dlaczego musimy obniżyć etaty oraz pensje o 20 proc. Jednocześnie słyszałam, że w innych firmach z powodu obniżenia wynagrodzeń o 5 proc. organizowane są strajki, ponieważ pracownicy nie wyrażają zgody. Postawa moich ludzi bardzo mnie ucieszyła - wszyscy wiedzieliśmy, że walczymy o to, aby przetrwać i uratować każdy etat.

Jest pani przykładem potwierdzającym tezę, że liderem nie trzeba się urodzić, a przywództwa można się nauczyć…

- Pytanie, kim jest lider i czy musi posiadać cechy przywódcze? Zgodnie z teorią przywództwa Maxwella na piątym etapie lider jest na tyle charyzmatyczny, że idą za nim tłumy. Ja uważam, że jeśli jest się spójnym i autentycznym szefem, to jest to ogromna wartość sama w sobie. Tylko takiemu liderowi ludzie zaufają i pójdą za nim.

Dla przykładu, MB Pneumatyka to firma rodzinna, w której najważniejszy jest szacunek do człowieka. Gdy pojawiła się pandemia, to walki o przetrwanie nie zaczęliśmy od zrobienia czystek w kadrach. Walczyliśmy o człowieka – o to, aby został z nami. To jest właśnie spójny lider, który nie tylko słowem, ale i czynem pokazuje, że wszystko, co robi, jest spójne.

Dzisiaj dużo mówi się także o marce osobistej – o tym, jak ją wykreować czy zbudować. A tak naprawdę marką się jest – zarówno na świadomym, jak i nieświadomym poziomie.

Zatrudniają Państwo ok. 100 osób, z czego większość to mężczyźni. Jako młoda kobieta, stojąca na czele firmy w męskiej branży, musiała pani zapewne walczyć ze stereotypami. Jak udało się pani odnaleźć w męskim świecie?

- Udało mi się pokonać stereotypy, gdy zrozumiałam, ile jestem warta. I nie chodzi mi o narcyzm i samouwielbienie, ale o moment, kiedy jako kobieta dałam sobie prawo do tego, aby przyznać się, że jestem w czymś dobra. Pomogło mi w tym wychowanie oraz wyjazd do Stanów Zjednoczonych w wieku 16 lat. Tam nauczono mnie, że mówienie o swoich mocnych stronach i talencie nie jest czymś złym. Polacy mają zupełnie inne nastawienie, przez co często są zakompleksieni. Każda kobieta ma w sobie wartość, musi ją tylko odnaleźć. Nie powinna się tego wstydzić, wręcz przeciwnie – powinna o tym głośno mówić.

Opowiem wam historię. Podczas jednego ze spotkań w USA – byłam jedyną Polką – siedzieliśmy i rozmawialiśmy o tym, w czym jesteśmy dobrzy. Było to dla mnie zaskoczenie, że ludzie chwalą się swoimi talentami przed innymi. W końcu ktoś zapytał mnie, w czym jestem dobra. Nie wiedziałam, co odpowiedzieć. Cicho pod nosem odpowiedziałam, że chyba umiem ładnie śpiewać.

Dzisiaj, gdy występuję publicznie, wychodzę na scenę i mówię: „Jestem świetnym liderem, bardzo dobrym negocjatorem, fantastyczną matką i żoną. Świetnie gotuję”. W tym momencie robię pauzę, a po chwili dodaję: „Narcyz, chyba zwariowała nie?”. Polacy wciąż mówią o swoich słabych stronach, a ja uważam, że powinniśmy iść w drugą stronę i mówić o zaletach. Także w biznesie. Ja po pewnym czasie dałam sobie pozwolenie na to, aby nie być inżynierem i nie mieć z tego powodu kompleksów.

Bycie liderem nie jest równoznaczne z byciem specjalistą w każdej dziedzinie. Aby dobrze zarządzać firmą, nie potrzebuję tytułu inżyniera. Nie wstydzę się też, gdy czegoś nie wiem. Wiem natomiast, że moi ludzie świetnie to klientom wytłumaczą. Biznes to relacje, a w tym kobiety są świetne. Nie zapominajmy o tym.

Zatrudnianie lepszych od siebie to niełatwa sprawa dla wielu liderów...

- Lider, który boi się zatrudniać lepszych od siebie, jest bardzo krótkowzroczny. Ja jestem zachwycona tym, że mój zespół ma większą wiedzę niż ja. Oni mogą mnie czegoś nauczyć, a ja ich. To ogromna wartość dla firmy. Jeśli lider nie potrafi oprzeć się na swoich ludziach i podejmować czy też konsultować z nimi pewnych decyzji, to nie jest dobrym szefem. Gdy ktoś obawia się, że współpracownik może przejąć jego stanowisko, to współczuję korporacyjnego podejścia. Oczywiście mi jest łatwiej, bo nikt nie zmieni mnie, jako właściciela firmy. Pracownicy mają jednak wybór – mogą zrezygnować ze mnie jako szefa, ale to byłaby ogromna strata dla spółki.

MB Pneumatyka to firma rodzinna. Czy zarządzanie wspólnie z rodziną ułatwia, czy utrudnia pracę?

- Dziś ułatwia, kiedyś utrudniało. Mój mąż jest szefem działu zakupów. Cieszy mnie to bardzo, ponieważ nie mamy bezpośredniego kontaktu w firmie. Jest to zdrowe dla naszej relacji. Początki natomiast były trudne – to była ciągła wojna między nami. Ja stwierdziłam, że do 15.00 jestem jego szefową, a gdy kończymy pracę – jego żoną. Oczekiwałam, że jak zwrócę mu uwagę w pracy, to nie może w domu chodzić nadąsany. Tak niestety nie da się.

Szwagier natomiast jest szefem produkcji. On jest introwertykiem, ja ekstrawertykiem, więc dobrze nam się współpracowało od początku – nie kłóciliśmy się. Problem leżał gdzie indziej. O wielu rzeczach mi nie mówił, ponieważ nie chciał obarczać mnie problemami – chciał je rozwiązać sam. Ponosił tego duże konsekwencje, a czasem wystarczyło przyjść, usiąść razem przy stole i omówić sprawę. Byłoby szybciej i prościej.

Gdy współpracowałam z tatą, to był on prezesem, a ja młodą dziewczyną, która przyszła i powiedziała „ja tu rządzę”. Ścieraliśmy się dość często. Ja mówiłam, że próbujemy wejść na rynki zachodnie, tata mówił, że zostajemy w Polsce. Ja odpowiadałam, że to moja firma, w związku z czym decyzje należą do mnie, tata natomiast podkreślał, że prezesem jest on. Bardzo szanowałam mojego ojca i ceniłam to, co robił. W tamtym czasie jednak – ze względu na młody wiek – byłam kłębkiem emocji, biegającym po firmie. Gdy brakowało mi argumentów, zaczynałam krzyczeć – typowo „młodzieżowe” zachowanie. Z kolei mój ojciec, cichy introwertyk, siedział i ze spokojem patrzył na mnie.

Z udziałem siostry, która jest moją asystentką, również rozgrywały się dantejskie sceny. Trochę to trwało, nim udało nam się dogadać. Myślę, że duże znaczenie ma dojrzałość relacji oraz uczenie się wartości, które mają dla nas znaczenie. Początkowo praca z rodziną była więc wyzwaniem. Wspólnie stworzyliśmy jednak model współpracy. Nie było to łatwe dla wszystkich – każdy z nas ponosił jakieś konsekwencje. Niemniej jednak zrobiliśmy to i dzisiaj jest to dla mnie ogromna wartość.