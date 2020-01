W tych firmach nie ma tradycyjnych ścieżek kariery. "Dajemy wybór i nie blokujemy rozwoju"

Rozwój zawodowy to poszerzanie swoich umiejętności i kompetencji, które są niezbędne do wykonywania zadań na aktualnym i przyszłym stanowisku - nie tylko awans pionowy.

Ponadto, liczba stanowisk menedżerskich w firmie jest ograniczona, dlatego pracodawcy stawiają na różnorakie kierunki rozwojowe, np. zezwalają na ruchy pomiędzy różnymi obszarami.



Utrudnia to jednak tworzenie tradycyjnych ścieżek karier, dlatego niektóre firmy z nich rezygnują - przykładem jest Faurecia i Sii.



Jeśli chodzi o najbardziej pożądane aspekty zatrudnienia w Polsce to - według wyników badania "Randstad Employer Brand Research 2019" - coraz większe znaczenie dla pracowników ma możliwość rozwoju zawodowego (50 proc.) i szkoleń (30 proc.). Tematy te są omawiane na początku kariery danej osoby w firmie, a nawet na rozmowie kwalifikacyjnej. Dzięki temu pracownik wie, czego może oczekiwać od pracodawcy i do czego może dążyć.

Niestety wciąż wiele osób przez rozwój zawodowy rozumie awans i to najczęściej pionowy. Tymczasem nie jest to jedyna droga rozwoju. Musimy pamiętać, że liczba stanowisk menedżerskich w organizacji jest ograniczona, a rozwój to poszerzanie swoich umiejętności i kompetencji, które są niezbędne do wykonywania zadań na aktualnym i przyszłym stanowisku.

- Pracownicy dłużej pozostają w organizacji w przypadku, gdy pracodawca oferuje możliwości rozwoju horyzontalnego. Firmy, które proponują tylko awanse pionowe, borykają się z odpływem kadry, ponieważ ludzie, którzy nie otrzymują nowego stanowiska - np. w wyniku oceny pracowniczej - bardzo często decydują się na zmianę pracy - mówi Anna Kulawiak, operations manager w Cpl Jobs Poland.

W podobnym tonie wypowiada się Paweł Gniazdowski, country manager Lee Hecht Harrison DBM Polska.

- Nowoczesne organizacje z ich automatyzacją, koniecznością zapewnienia elastyczności i nade wszystko zorientowaniem na kontrolę kosztów, instynktownie bronią się przed rozbudowywaniem pionowych hierarchii, ponieważ jest to niewygodne i perspektywicznie kosztowne. Stąd też tendencja do spłaszczania struktur, co oczywiście utrudnia z definicji tradycyjne wspinanie się po drabinie korporacyjnej, bo nie jest ona za długa – mówi Paweł Gniazdowski.

- Z drugiej strony, młodsze pokolenia pracowników są "od dziecka" edukowane, że zmiany są dobre i konieczne, a samorealizacja wymaga eksperymentów i doświadczania różnorodności - nie zadowolą się zatem posadą specjalisty od czegoś tam na 5 lub więcej lat. Raczej zmienią firmę, przy okazji licząc na podniesienie wynagrodzenia, co w warunkach dużego popytu na dane kompetencje może się nawet często udać - dodaje ekspert. Możliwości rozwojowych jest więc w firmach coraz więcej - pracownicy mają spory wybór. Utrudnia to jednak tworzenie tradycyjnych ścieżek karier, czyli potencjalnych scenariuszy pozostawania pracownika w organizacji na dłuższy okres. Paweł Gniazdowski uważa, że będą one nadal potrzebne firmom, jednak ich określanie stanie się znacznie trudniejsze niż dotychczas. Czytaj też: Awans w bok lepszy niż w górę? Może tak być Elastyczne ścieżki kariery Firmy poszukują sposobu na rozwiązanie tego problemu. Niektórzy pracodawcy odchodzą od ściśle określonych ścieżek kariery, tym samym stawiają na elastyczność w tej kwestii. Przykładem jest spółka z branży motoryzacyjnej Faurecia. - Bardzo duży nacisk kładziemy na zarządzanie potencjałem pracowników, jednak nie mamy katalogu, w którym są opisane konkretne szczeble kariery, ponieważ jesteśmy otwarci na różnorakie kierunki rozwojowe naszych pracowników. Umożliwiamy nie tylko awanse pionowe, ale także promujemy i zezwalamy na ruchy pomiędzy różnymi obszarami. Niemożliwe jest więc stworzenie narzędzia, które opisywałoby szczegółowo każdą możliwą ścieżkę kariery w naszej firmie. Nawet gdyby udało nam się je utworzyć, to byłoby nieprzejrzyste i wymagałoby ciągłego uaktualniania z uwagi na tempo zmian – mówi Magdalena Smolarska, zastępca dyrektora ds. HR w Faurecii w Polsce. - Zamiast tego skupiamy się na rozwoju menedżerów, aby potrafili zachęcić swoich ludzi do wytyczenia swojej ścieżki. Pracownicy wraz ze swoimi szefami muszą nakreślić kierunek rozwoju. To przełożony powinien być osobą, która opowie o możliwościach, jakie daje Faurecia. Właśnie dlatego menedżerów nazywamy people developerami – dodaje Smolarska. (Fot. Fotolia) Również w firmie informatycznej Sii nie ma tradycyjnych ścieżek kariery. Jak tłumaczy w rozmowie z PulsHR.pl Wojciech Dreja, dyrektor ds. rekrutacji w Sii, firma nie jest w stanie napisać ścieżki kariery dla każdego pracownika. - Oczywiście fakt, że ta kwestia nie jest sformalizowana, nie oznacza, że nie mamy zdefiniowanych stanowisk i wymagań. Chodzi nam przede wszystkim o to, by każdy miał wybór i mógł starać się o wymarzoną posadę. Każdy może aplikować na dane stanowisko, jeśli trwa rekrutacja. Nie mamy sztywnych kryteriów - kandydat nie musi posiadać określonego doświadczenia, ale musi pokazać nam, że sprawdzi się w nowej roli. Stawiamy na potencjał pracowników – mówi Dreja. - Mamy osoby, które pracują pięć lat i są specjalistami. Inni po tym okresie obejmują stanowiska seniorskie, a jeszcze inni kierownicze. To pracownik decyduje o tym, jak będzie wyglądała jego kariera. Nie każdy tester manualny chce być programistą i nie każdy programista chce być architektem. My dajemy wybór i nie blokujemy rozwoju. Kładziemy także duży nacisk na promowanie talentów wewnątrz organizacji i zawsze rozważamy, czy mamy odpowiednią osobę na daną pozycję wewnątrz, zanim zaczniemy szukać na rynku – dodaje. Finansowe wyzwanie Propozycja zmiany, np. działu lub regionu, może pomóc firmie zatrzymać pracownika w firmie - tutaj nie ma wątpliwości. W tym momencie jednak zaczynają się schody. Jak wskazuje Paweł Gniazdowski, powszechnym oczekiwaniem wobec zmiany stanowiska jest także progres wynagrodzenia. W „hierarchicznej" ścieżce kariery był on poniekąd naturalny, przy awansie poziomym już niekoniecznie. - Oczywiście można sobie wyobrazić organizacje, w których w poszczególnych działach są różne poziomy wynagrodzeń i jest jakaś „pozioma" ścieżka kariery, polegająca na przesuwaniu się (w ramach podobnych stanowisk) z działów, w których zarabia się gorzej do „lepiej płacących". Ale na dłuższą metę jest to źródło napięć wewnętrznych, w praktyce odtworzenie innej formy hierarchii, tyle że według mniej jasnego – bo mniej zakorzenionego w świadomości – klucza. Poza tym samo zaprojektowanie takiej struktury wydaje się wielkim wyzwaniem – komentuje ekspert.

