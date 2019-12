W tych firmach działy HR nie mają łatwo. Rozproszona struktura to spore wyzwanie

W skład grupy Famur wchodzi obecnie 40 spółek i 11 zakładów produkcyjnych, w których zatrudnionych jest ponad 5 tys. osób. Rozproszona struktura firmy nie ułatwia działań w obszarze HR. Jak zaznacza Anna Łomnicka, kierownik działu HR biznes partnerów w grupie Famur w rozmowie z PulsHR.pl, z jednej strony to ciekawe wyzwanie, z drugiej duża ilość pracy.

- Mamy wiele zakładów, które wchodzą w skład grupy, a w ostatnich latach dokonaliśmy akwizycji kilku firm. Wszystkie procesy były obsługiwane przez wewnętrzne siły, co wymagało sporej dawki mobilizacji w każdym z obszarów. Współpraca biznesu z HR-em jest kluczowa. Bez tego nie moglibyśmy prawidłowo funkcjonować w tak rozproszonej strukturze – mówi Anna Łomnicka.

- Część procesów HR-owych została ustandaryzowana. Jednak ze względu na różnice między oddziałami musimy wykazywać się dużą elastycznością w działaniu. Różnice te powodują, że nie jesteśmy w stanie wszystkiego ujednolicić. Inne metody rekrutacyjne stosujemy w Katowicach, a inne w Piotrkowie Trybunalskim – dodaje.

Właśnie ze względu na różnice występujące w poszczególnych oddziałach jakiś czas temu firma dokonała zmian w funkcjonowaniu HR-u. W skład grupy Famur wchodzi 11 zakładów produkcyjnych – tutaj działają w nich lokalni HR business partnerzy (HRBP).

- Muszą wykazywać się oni holistycznym podejściem, przy jednoczesnym uwzględnianiu trendów regionalnych. HRBP współpracują z centralą – jeśli jednak powstaje dany program, to ich zadaniem jest dopasowanie go i wdrożenie w konkretnej lokalizacji – wyjaśnia Anna Łomnicka.

Jeśli chodzi o komunikację w grupie Famur, to ważną rolę w tym obszarze odgrywa możliwość spotkań w ramach zespołów interdyscyplinarnych. Pracownicy mogą wymieniać się doświadczeniem i spostrzeżeniami pomiędzy spółkami czy oddziałami, dlatego organizowane są dla nich chociażby spotkania menedżerów czy projekty z zakresu lean management.

W spółce pojawiają się również nowe potrzeby związane z młodym pokoleniem. Uwzględniając ich potrzeby, firma postawiła na intranet, a także media społecznościowe.

- Staramy się, aby ważne informacje docierały do wszystkich pracowników. Przykładowo, jeśli mamy zmianę personalną w organizacji, wówczas komunikujemy o tym mailowo. Podobnie jest w przypadku istotnych kwestii pracowniczych, takich jak medycyna pracy czy Pracownicze Plany Kapitałowe. Wszystkie ważne informacje są przekazywane przez zespół odpowiadający za PR i marketing, który razem z HR-em odpowiada za komunikację w spółce – tłumaczy Łomnicka.

Tzw. model Ulricha zakłada, że w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa istotną rolę odgrywają HR business partnerzy. (Fot. Shutterstock)

5 tys. osób w kilkunastu lokalizacjach

W rozproszonej strukturze działa również PGE Energia Ciepła. Spółka zatrudnia 5 tysięcy pracowników, którzy rozsiani są po zakładach znajdujących się w kilkunastu miastach Polski. Dział HR stosuje tzw. model Ulricha. Zakłada on, że w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa istotną rolę odgrywają HR business partnerzy. Warto dodać, że w PGE Energia Ciepła dział HR tworzy blisko 80 osób.

- HR business partnerzy pełnią rolę łączników pomiędzy poszczególnymi pracodawcami rozrzuconymi po Polsce a centralą i centrum transakcyjnym oraz eksperckim HR. Dzięki temu HR wspiera menedżerów i pracodawców w sposób optymalnie dostosowany do specyfiki lokalnej organizacji – mówi w rozmowie z PulsHR.pl Magdalena Wyrzykowska-Glezner, dyrektor departamentu zasobów ludzkich w PGE Energia Ciepła, spółce należącej do Grupy Kapitałowej PGE.

Lista zadań HR business partnerów jest długa. Znajdziemy na niej wspieranie dialogu społecznego, wspieranie pracodawców we wszystkich kontaktach ze stroną społeczną, aktualizację regulacji wewnętrznych związanych z prawem pracy, doradztwo w tworzeniu planów szkoleń i rozwoju pracowników, planowanie i budżetowanie kosztów osobowych. Ponadto do ich obowiązków należy także wsparcie dla produktów czysto HR-owych, czyli oceny pracowniczej czy komunikacji z pracownikami.

- Zebrane przez HR BP informacje trafiają do centrum ekspertyz, które zajmuje się analizą tych danych. Musimy razem współpracować, co nie jest łatwe z racji pracy w różnych lokalizacjach. Ale też spotykamy się i na bieżąco informujemy o tym, co dzieje się u poszczególnych pracodawców. Taka wymiana wiedzy i doświadczeń pozwala nam jeszcze sprawniej zarządzać – wyjaśnia Magdalena Wyrzykowska-Glezner.

Oprócz tego HR BP zaangażowani są w różnego rodzaju projekty realizowane u pracodawców. Istotne są także spotkania z pracownikami.

- Wszyscy, bez względu na zajmowane stanowisko, wiedzą, że drzwi do HR są zawsze otwarte – dodaje Wyrzykowska-Glezner.

1,5 tys. pracowników w 50 oddziałach

Innym przykładem firmy, gdzie HR funkcjonuje w rozproszonej strukturze to Lafarge. W Polsce zatrudnia 1,5 tys. pracowników w 50 lokalizacjach. W rozmowie z PulsHR.pl Inga Chodorowska-Korpak, dyrektor ds. organizacji i zasobów ludzkich, członek zespołu zarządzającego Lafarge w Polsce potwierdza, że rozproszenie firmy utrudnia wiele działań prowadzonych przez dział HR, w tym komunikację.

- Ma to odzwierciedlenie chociażby w szkoleniach wewnętrznych, które często są organizowane w formie webinarów, ponieważ nie jesteśmy w stanie przeprowadzić szkolenia w jednym czasie w wielu lokalizacjach - wskazuje Inga Chodorowska-Korpak.

Nie tylko rozproszona struktura jest wyzwaniem w organizacji komunikacji wewnętrznej, ale także różnorodne środowisko – Lafarge zatrudnia inżynierów, pracowników produkcyjnych oraz operacyjnych.

- Do każdej z grup trzeba pewne kwestie komunikować innym językiem, zatem przekaz musi być na tyle uniwersalny, aby trafił do każdego pracownika. Komunikacja wewnętrzna jest więc wyzwaniem dla działu HR - dodaje Chodorowska-Korpak.