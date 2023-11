W tej kwestii wiele się zmieniło, jednak wciąż jest sporo do nadrobienia

W kwestii równouprawnienia obu płci zachodzi wiele pozytywnych zmian, ale wciąż jest sporo do nadrobienia (fot. Unsplash/ krakenimages)

To pokazuje, że w kwestii równouprawnienia obu płci zachodzi wiele pozytywnych zmian, ale wciąż jest sporo do nadrobienia. Największe nierówności występują w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn oraz udziale w rynku pracy. Np. pod względem równości wynagrodzeń otrzymywanych za tę samą pracę, Polska zajęła 119. miejsce wśród 145 państw. Problemem jest też to, że kobiety są niedoreprezentowane w polityce, zarówno w parlamencie, jak i rządzie, ale też w branżach specjalistycznych i wśród kadry menedżerskiej. W świadomości społecznej niektóre zawody i role społeczne funkcjonują jako męskie albo żeńskie.

– Prostym przykładem jest m.in. to, że kiedy mężczyzna z dzieckiem zatrzymuje się w ogólnodostępnych toaletach, to tam nie ma miejsca, żeby zmienić dziecku pieluchę, takie możliwości są tylko w toaletach damskich. Tymczasem mężczyźni też opiekują się dziećmi – mówi agencji Newseria Biznes Beata Daszyńska-Muzyczka. – Hotele biznesowe są z kolei typowo męskie, mają przygotowane wieszaki pod duże, męskie garnitury i kobieta nie ma gdzie powiesić garsonki. To są niby drobne rzeczy, ale pokazują potrzebę uważności na siebie nawzajem i współpracy - dodaje.

Równość płci opłaca się w biznesie i to dosłownie

Tymczasem badania potwierdzają, że współpraca i równość płci bezpośrednio przekłada się chociażby na innowacyjność i zyski przedsiębiorstw. Z opublikowanego w 2021 roku raportu McKinsey&Company („Win-win: How empowering women can benefit Central and Eastern Europe”) wynika, że zróżnicowanie pod względem płci i wyrównany udział kobiet wśród wyższej kadry zarządzającej są bezpośrednio skorelowane z lepszymi wynikami finansowymi firm. Analiza 200 największych spółek z regionu Europy Środkowo-Wschodniej pokazała, że te z większą równością płci na wyższych stanowiskach miały o 26 proc. większe szanse na ponadprzeciętne zyski.

– W biznesie zespoły, które składają się z mężczyzn i kobiet, pracują efektywniej. Łączenie różnych spojrzeń, różnej uwagi na pewne szczegóły daje dużo większą wartość. Dzięki temu powstają bardziej wartościowe projekty – uważa prezes BGK. – Musimy zadbać, żeby w każdym projekcie, w każdej dyskusji, w każdym zespole byli obecni mężczyźni i kobiety, bo tylko wtedy możemy wypracować najlepsze rozwiązania.

Partnerstwo kobiet i mężczyzn oraz współpraca obu płci to cel kampanii MAKi („Męski a Kobiecy punkt widzenia”), którą realizuje Fundacja Empiria i Wiedza oraz Fundacja State of Poland przy wsparciu Banku Gospodarstwa Krajowego. Jej znakiem rozpoznawczym są czerwone maki i kolorowe, kwieciste murale.

Stereotypy podcinają zawodowe skrzydła kobietom

Badania Hays wskazują, że główną barierę w rozwoju kariery kobiet stanowią stereotypy i nastawienie wobec kandydatek. Kobiety borykają się z następującymi przeszkodami: faworyzowanie mężczyzn (55 proc.), stereotypy płciowe (53 proc.), zakładanie mniejszej dyspozycyjności kobiet (48 proc.), brak zaufania do kwalifikacji (42 proc.) oraz szklany sufit (33 proc.).

W tym kontekście niezwykle ważna jest edukacja i walka ze stereotypami płciowymi oraz przejawami dyskryminacji w pracy, jak również budowanie środowiska opartego na równości, transparentności i partnerstwie.

Tym problemem zajęli się również eksperci z Konfederacji Lewiatan, którzy przygotowali listę rzeczy, które należałoby zmienić, by poprawić sytuację kobiet na rynku pracy i by kobiety w końcu były traktowane na równi z mężczyznami. Konieczne jest do tego:

wzmocnienie pozycji kobiet na rynku pracy, wsparcie w aktywizacji zawodowej,

zrównanie praw kobiet i mężczyzn w zatrudnieniu, w szczególności w zakresie wysokości wynagrodzeń,

zwiększenie zaangażowania kobiet w organach decyzyjnych,

promowanie rozwiązań sprzyjających wyrównywaniu szans na rynku pracy i w życiu społecznym poprzez działania informacyjno-komunikacyjne, wskazywanie standardów.

