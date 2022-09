W tej branży wciąż chcą zatrudniać, ale na rynku widać niepokój

Blisko co trzecia firma z branży bankowości, finansów, ubezpieczeń i nieruchomości chce w ostatnim kwartale 2022 roku zatrudniać nowych pracowników. Sektor ten jest jednym z nielicznych, które w końcówce roku prognozują zwiększone zapotrzebowanie na nowe ręce do pracy. Tak wynika z najnowszych danych raportu „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia”.

Raport „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia” pokazuje, że w ostatnich miesiącach 2022 roku kandydaci poszukujący pracy w sektorze bankowości, finansów, ubezpieczeń i nieruchomości będą mogli liczyć na nowe oferty pracy.

Plany rekrutacyjne pracodawców działających w sektorze bankowości, finansów, ubezpieczeń i nieruchomości są optymistyczne. Prognoza netto zatrudnienia dla tej branży, będąca barometrem rynku pracy i pokazująca plany firm związane z pozyskiwaniem nowych kadr, wynosi +6 proc. W praktyce oznacza to, że większość firm będzie rekrutować nowych pracowników i powiększać swoje zespoły.

Nieco mniej optymistycznie jest, kiedy porównamy te dane z ubiegłym rokiem. W ujęciu kwartalnym wskaźnik spadł o 7 punktów procentowych. W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku wynik jest niższy o 3 punkty.

- Rynek pracy w branży bankowości i finansów ustabilizował się, jednak nadal widzimy szczególne zapotrzebowanie na stanowiska eksperckie. Pracodawcy poszukują przede wszystkim wysokiej klasy specjalistów, którzy dodatkowo wyróżniają się kompetencjami IT i rozwiniętymi kompetencjami miękkimi. Jest to oczywiście trend związany z nieustannie postępującą cyfryzacją tego sektora. Wyhamowanie wynika również z sytuacji ekonomicznej, mierzymy się z wysoką inflacją, która w połączeniu ze wzrostem oczekiwań finansowych kandydatów i niejednokrotnie potrzebą podniesienia wynagrodzeń zatrudnionych już osób pochłania dużą część budżetu rocznego – wyjaśnia Marta Szymańska, manager rekrutacji stałej w Manpower.

W sektorze dodatkowo zaobserwować można spadek nowych inwestycji, co jest pochodną niepewnej sytuacji geopolitycznej.

- Wysoka inflacja sprawia, że przedsiębiorcy wstrzymują swoje plany inwestycyjne, ponieważ nie są w stanie oszacować kosztów, z jakimi przyjdzie im się mierzyć w najbliższej przyszłości. Wszystkie te czynniki składają się na barierę w podejmowaniu ryzyka inwestycyjnego, w tym tworzeniu nowych miejsc pracy – dodaje Marta Szymańska.

Plany rekrutacyjne pracodawców działających w sektorze bankowości, finansów, ubezpieczeń i nieruchomości są optymistyczne (fot. Shutterstock)

Patrząc na cały region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA), zauważalny jest większy optymizm. Prognoza netto zatrudnienia w sektorze bankowości, finansów, ubezpieczeń i nieruchomości dla regionu EMEA na IV kwartał bieżącego roku wynosi +37 proc.

Na rynku widać niepokój

29 proc. pracodawców reprezentujących sektor bankowości, finansów, ubezpieczeń i nieruchomości planowało powiększać swoje zespoły w III kwartale 2022 roku. Prognoza rekrutacyjna na październik-grudzień wskazuje jednak wzrost o 4 punkty procentowe odsetka firm planujących zwolnienia – z 18 proc. na 22 proc.

Pozostawienie zatrudnienia do końca 2022 roku na niezmienionym poziomie przewiduje 42 proc. pracodawców, a to prognoza o 10 punktów procentowych niższa niż w poprzednim kwartale. 7 proc. pracodawców nie potrafi sprecyzować planów rekrutacyjnych na kolejne miesiące, w poprzednich 3 miesiącach tego roku był to 1 proc.

Elastyczność pracy w cenie

Dla kandydatów poszukujących zatrudnienia w branży bankowości, finansów, ubezpieczeń i nieruchomości najistotniejsza jest elastyczność.

- Kandydaci zwracają uwagę na elastyczność w zakresie czasu, miejsca i godzin pracy. Są przyzwyczajeni do możliwości, jakie pojawiły się podczas pandemii, związanych między innymi z home office, przy którym chcą pozostać choćby w częściowym wymiarze. Niezmiennie, obok pobudek finansowych, główną motywacją do zmiany pracy przez kandydatów są możliwości rozwoju. Widoczne jest także zwiększone zainteresowanie stanowiskami w dużych korporacjach, których rozbudowana struktura pozwala na awansowanie w obrębie organizacji. Dla pracodawców natomiast niezwykle ważne jest, by kandydat planował pozostać w firmie na dłużej, dlatego podczas procesów rekrutacyjnych szczególnie analizuje się motywację do zmiany pracy oraz długość poprzednich zatrudnień – wyjaśnia Marcin Pawelec, lider zespołu rekrutacji stałej w Manpower.

Jak dodaje Marta Szymańska, na rynku można zauważyć większą niż dotychczas ostrożność firm w zatrudnianiu nowych pracowników.

- Pracodawcy chcą mieć pewność, że ich decyzja jest obarczona ryzykiem w najmniejszym możliwym stopniu, dlatego wprowadzają do procesu decyzyjnego więcej osób, co wpływa na jego wydłużenie o kolejne etapy. Widzimy też mniejszą elastyczność w kontekście kompetencji danej osoby. Organizacje coraz częściej szukają „kandydata idealnego”, który będzie wymagał minimalnego nakładu w procesie wdrożeniowym – podsumowuje ekspertka.

Dla kandydatów poszukujących pracy w branży najistotniejsza jest elastyczność (fot. Shutterstock)

Kogo najtrudniej zrekrutować?

Z raportu ManpowerGroup wynika, że pracodawcy mają największe trudności w obsadzeniu stanowisk specjalistami IT i analizy danych, o czym mówi 43 proc. badanych firm.

Problem z dostępem do pracowników z sektora IT odczuwa wiele przedsiębiorstw w Polsce, także sama branża IT. W jednym z ostatnich badań koniunktury GUS podał, że już co druga firma z branży IT wskazywała niedobór wykwalifikowanych pracowników jako barierę w działalności. Niedobór pracowników w dziedzinie IT wynika m.in. z ogromnej skali digitalizacji we wszystkich sektorach gospodarki w Polsce.

- Duże braki w branży IT wynikają m.in. z ciągłego rozwoju obszarów gospodarki wspieranych przez rozwiązania informatyczne. W obecnych czasach nie ma branży, która z nich nie korzysta. Rozwiązania te pozwalają m.in. na poprawę efektywności procesów czy zarządzanie produkcją, stają się również kluczowym wyznacznikiem do osiągnięcia przewagi rynkowej - mówi lider odpowiedzialny za rozwój obszaru outsourcingu usług IT w Experis Konrad Gandziarski.

Firmy sygnalizują także brak kandydatów w obszarze obsługi klienta (38 proc.) oraz administracji (36 proc.). Z kolei w ujęciu globalnym firmy najczęściej wskazywały trudności z rekrutacją osób zajmujących się IT i analizą danych (35 proc.) oraz marketingiem i sprzedażą (29 proc.). Globalnie wyzwaniem jest także pozyskanie specjalistów obsługi klienta (23 proc.).

