W tej branży ponad 60 proc. pracowników zdecydowało się na szczepienie

66 proc. pracowników hoteli zostało zaszczepionych pierwszą dawką szczepionki przeciwko COVID-19, a w pełni zaszczepionych jest aż 62 proc. - wynika z danych Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego.

87 proc. hoteli nie przewiduje osiągnięcia zysku z działalności operacyjnej wcześniej niż na koniec 2022 r. (fot. unsplash.pl)

Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego przedstawiła najnowsze dane na temat sytuacji w branży. W perspektywie prognoz popytu na usługi hotelowe na jesieni, a jednocześnie w związku ze stanem niepewności co do rozwoju tzw. czwartej fali pandemii, IGHP ponownie zapytała hotelarzy o kwestię dotyczącą zaszczepienia personelu (poprzednio takie pytanie Izba zadała w maju).

Odpowiedzi wskazują, że zainteresowanie szczepieniami w tym sektorze jest spore. Uśredniając wyniki, 66 proc. pracowników zostało zaszczepionych pierwszą dawką (o 11 pkt proc. więcej niż w maju), a w pełni zaszczepionych jest aż 62 proc. – i to pokazuje duży wzrost w stosunku do maja, bo aż o 26 pkt proc.

Dodając do tego fakt - jak zaznacza IGHP - że obiekty są bardzo dobrze przygotowane do funkcjonowania w reżimie sanitarnym, co m.in. wykazały kontrole służb państwowych, należy uznać, że hotele w Polsce są bezpiecznymi miejscami publicznymi, w których świadczone są usługi.

IGHP ponownie zapytała hotelarzy również o nastroje. Mając na uwadze wyraźną poprawę wyników w lipcu, odpowiedzi nie zaskakują: nastroje pesymistyczne wskazało tylko nieco ponad 12 proc. hoteli, optymistów jest blisko 28 proc., natomiast najliczniejszą grupę stanowią odpowiedzi „bez zmian” – 60 proc.

Podobnie jak w poprzednich miesiącach, 87 proc. hoteli nie przewiduje osiągnięcia zysku z działalności operacyjnej wcześniej niż na koniec 2022 r., a wyraźnie niekorzystny odsetek hoteli wskazujących na okres późniejszy niż rok 2022 wynosi nadal ponad połowę (51 proc). Ocena powrotu przychodów do poziomu z lat 2018-19 również nie zmieniła się. Nadal jako najbardziej prawdopodobny wskazany został rok 2023: 46 proc. hoteli, ale rok 2024 i późniejsze lata także stanowią istotną część wyników ankiety, bo 34 proc.

