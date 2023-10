W tej branży liczba prezesek wzrosła prawie o połowę

Z analizy przygotowanej przez wywiadownię gospodarczą Dun & Bradstreet na zlecenie Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką wynika, że najbardziej przedsiębiorcze okazały się kobiety z województwa zachodniopomorskiego, tam należy do nich 34,7 proc. przedsiębiorstw.

Liczba kobiet obejmujących stanowisko prezeski wynosi 45,3 tys.

Z analizy wynika również, że liczba prezesek w branży transportu drogowego towarów wzrosła w ostatnim roku o 44 proc.

Z analizy przygotowanej przez wywiadownię gospodarczą Dun & Bradstreet na zlecenie Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką wynika, że kobiety obecnie są stuprocentowymi właścicielkami ponad 919,2 tys. przedsiębiorstw. W porównaniu do ubiegłego roku, kiedy to należało do nich 957,5 tys. firm, stanowi to spadek o 4 proc.

Na przestrzeni ostatnich dwunastu miesięcy kobiety zamknęły i zlikwidowały ponad 38 tys. założonych i prowadzonych przez siebie przedsiębiorstw.

Najwięcej przedsiębiorstw, których właścicielkami są kobiety, działa w sektorze rolnictwa – jest ich już niemal 197 tys. Kobiety nadal dominują także w branżach usług, handlu i specjalistycznej opieki medycznej. Należy do nich 53,2 tys. zakładów fryzjerskich, 28,9 tys. firm specjalistycznej opieki lekarskiej oraz 28,7 tys. sklepów spożywczych.

Kobiety z zachodniopomorskiego najbardziej przedsiębiorczymi Polkami