W spłacie zadłużenia kluczowe jest odpowiednie podejście

Jednym z podstawowych problemów branży e-commerce, pożyczkodawców, ubezpieczycieli, fintechów, branży energetycznej i challenger banków jest brak aktualnych danych kontaktowych do osób zadłużonych. Do tej pory w standardowych działaniach firmy zajmujące się windykacją długów posiadały ograniczone możliwości, przez co znaczna część spraw była kierowana do sądów.

W bazie KRD jest obecnie 2 mln 400 tys. konsumentów, których dług przekroczył 45 mld zł. Długi konsumenckie wzrosły w pierwszym półroczu o 359 mln zł, a firmowe o 190 mln zł.

Finastic - nowe rozwiązanie na polskim rynku pozwala zadłużonemu na samodzielne decydowanie, w jaki sposób będzie regulował swoje zobowiązanie. Zarządzanie długiem i wszelkie spłaty dokonywane są poprzez portal klienta.

Badanie "Holistic customer assistance through digital-first collections" firmy doradczej McKinsey z maja 2021 roku wskazuje, że 25 proc. więcej klientów dokonuje spłat, jeśli kontakt z nimi odbywa się zgodnie z ich preferowanym kanałem komunikacji. 25 proc. zadłużonych mniej wpada do puli spraw z zaległą płatnością, jeżeli komunikacja przeniesiona do świata online jest zorientowana na klienta.