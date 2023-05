W różnorodności siła. Trzeba nią tylko umiejętnie kierować

Różnorodność oczekiwana jest także przez samych pracowników. Z badania Sodexo wynika, że 80 proc. pracowników postrzega wielokulturowość i różnorodność jako szansę. Większość (83 proc.) deklaruje otwartość na pracę w zespole zróżnicowanym i wielokulturowym. W środowisku, w którym tego typu kwestie są szanowane, zatrudniony czuje się akceptowany i zyskuje okazję do szerszej wymiany doświadczeń, co korzystnie wpływa na pracę zespołową, kreatywność, efektywność, motywację do działania i satysfakcję zawodową.

Różnice pomiędzy pracownikami w firmie to rzecz naturalna i pożądana. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Deloitte, w firmach inkluzywnych istnieje o 17 proc. większa szansa na otrzymanie korzystniejszych wyników. Ale to nie wszystko. Różnorodność organizacji zwiększa szansę na trafną decyzję o 20 proc., a kultura inkluzywna sprawia, że pracownicy częściej uznają, że działanie firmy opiera się na współpracy.

Różnorodność w organizacji jest dziś wielowymiarowa. Zatrudniamy pracowników różniących się płcią, wyznaniem, orientacją, pochodzeniem czy wiekiem. Ten ostatni czynnik wydaje się dla firm dużym wyzwaniem.

Obecnie na rynku pracy funkcjonują cztery pokolenia: baby boomerzy, "iksy", "igreki" i "zetki". Każde ma swoje cechy charakterystyczne, mocne i słabe strony. Zbudowanie kultury organizacyjnej, która połączy wszystko w jeden dobrze działający zespół, to wyzwanie dla liderów.

- Kluczem jest zbudowanie kultury organizacyjnej, która zakłada współpracę, zachęca do dzielenia się wiedzą, ale także sprawdza, w jaki sposób pracownicy angażują się w wymianę wiedzy - mówi Paweł Holnicki-Szulc, dyrektor obszaru Business & Risk Solutions w ING Hubs.

Nie ma jednego rozwiązania, które będzie receptą na wszystkie wyzwania

Jak dodaje, organizacje powinny mieć także świadomość, że nie istnieje jedno rozwiązanie, które będzie odpowiedzią na wszystkie pojawiające się wyzwania.

- Musimy wykorzystywać narzędzia HR-owe, w tym programy kafeteryjne. Z jednej strony budować narzędzia i dawać rozwiązania, z których będą mogli korzystać managerowie i pracownicy. Z drugiej należy mieć świadomość, że każdy pracownik jest inny, ma inne potrzeby, inną ścieżkę kariery - w związku z tym musi korzystać z indywidualnych narzędzi - dodaje.

Jedną z kluczowych kwestii jest także elastyczność organizacji, co uwypukliła przede wszystkim pandemia.

Z różnorodnością w polskich firmach bywa różnie

Ze wspomnianego badania Sodexo wynika, że z zarządzaniem różnorodnością w polskich firmach bywa różnie.

34 proc. badanych pracowników przyznaje, że w ich miejscach pracy nie funkcjonuje strategia zarządzania różnorodnością i budowania otwartej kultury organizacji, np. procedura przeciwdziałania dyskryminacji czy ochrony przed mobbingiem. 18 proc. osób nie wie, czy takie rozwiązanie w ogóle istnieje, a niektóre firmy dopiero pracują nad formalnym dokumentem, co przyznało 14 proc. badanych.

O tym, że strategia funkcjonuje, mówi 35 proc. badanych pracowników. Nadal jest to jednak bardziej powszechne w większych organizacjach - istnienie dokumentu zadeklarowało 40 proc. pracowników dużych firm, natomiast w przypadku małych przedsiębiorstw wspomina o nim 24 proc. zatrudnionych.

Na pytanie o to, czy w firmie stosowana jest zasada równego traktowania wszystkich pracowników, twierdząco odpowiedziała nieco ponad połowa badanych (58,5 proc.), co pokazuje, że warto inicjować dialog z zatrudnionymi i dbać o transparentną komunikację. Poczucie niesprawiedliwości znacząco wpływa na spadek motywacji pracownika czy relacje z zespołem, a nawet może doprowadzić do odejścia z pracy. Pracodawca rozdzielający zasoby organizacji nieadekwatnie do stanowiska i wkładu czy faworyzujący członków zespołu postrzegany jest jako nieuczciwy i szybko traci na wiarygodności.

