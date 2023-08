W Polsce przybywa ukraińskich firm. Przybędzie też imigrantów i nie ma od tego odwrotu

Z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego (PIE) wynika, że w przeciwieństwie do JDG, których liczba wzrosła w czasie wojny, liczba spółek z kapitałem ukraińskim wykazywała wyraźny wzrost już od 2021 r. W 2021 r. powstało prawie 4,5 tys. takich spółek w porównaniu do 2,9 tys. w roku poprzednim. W 2022 r. liczba spółek wzrosła nieco, wynosząc około 4,8 tys., a na podstawie dotychczasowych danych do połowy 2023 r. można przypuszczać, że bieżący rok zakończy się podobnym wynikiem jak rok 2022.

Jak czytamy w raporcie PIE, większość spółek z kapitałem ukraińskim założonych od początku 2022 r., działa w branży handlowej, stanowiąc 23 proc. ogółu. Wśród tych firm szczególnie dużo zajmuje się sprzedażą internetową i hurtową. Branża budowlana jest kolejną popularną dziedziną, gdzie działa 17 proc. spółek, przede wszystkim zajmując się pracami budowlanymi. Sektor transportu i magazynowania obejmuje 14 proc. spółek, głównie firmy transportowe.

1 na 10 spółek działa w branży usług administrowania i pośrednictwa pracy. W porównaniu do lat wcześniejszych udział spółek handlowych wzrósł, a branży budowlanej zmniejszył się. Różnice w strukturze branżowej są również widoczne w porównaniu do jednoosobowych działalności gospodarczych, gdzie dominują firmy budowlane (23 proc.), informatyczne (18 proc.) i pozostałe usługi (14 proc.), a branża handlowa ma znacznie mniejszy udział - 2,5 razy mniejszy niż w przypadku spółek.

Największa liczba spółek z kapitałem ukraińskim, które zostały zarejestrowane od stycznia 2022 r., znajduje się w województwie mazowieckim, stanowiąc 44 proc. ogółu. Duża liczba ukraińskich spółek działa również w województwach dolnośląskim (9 proc.) i małopolskim (9 proc.). Widoczna jest rosnąca przewaga województwa mazowieckiego jako głównej lokalizacji dla tych spółek. W przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych (JDG) również przewaga mazowieckiego jest widoczna, choć nie tak wyraźnie jak w przypadku spółek. 24 proc. ukraińskich JDG działa na Mazowszu, 15 proc. w dolnośląskim, a 13 proc. w małopolskim.

W Polsce działa obecnie prawie 26 tys. spółek z ukraińskim kapitałem, co stanowi nieco ponad 25 proc. wszystkich zagranicznych spółek działających w kraju. Co więcej, jednoosobowe działalności gospodarcze (JDG) zarejestrowane od stycznia 2022 r. stanowią aż 61 proc. wszystkich zagranicznych działalności założonych w tym okresie. Polska stała się atrakcyjnym miejscem dla ukraińskich przedsiębiorców do prowadzenia działalności gospodarczej, a przyczyną tego jest bliskość kulturowa i geograficzna, które zachęcają ich do wybierania naszego kraju jako miejsca biznesowej aktywności.

Ruch na granicy się ustabilizował. W przyszłości może się nasilić, ale powinniśmy się z tego cieszyć zamiast narzekać

Z najnowszego raportu GUS wynika, że w pierwszym kwartale 2023 r. liczba przekroczeń granicy Polski przez cudzoziemców wyniosła 34,22 mln. Jest to o 10 proc. więcej niż w tym samym okresie rok wcześniej. W pierwszych trzech miesiącach tego roku granicę ukraińsko-polską przekroczyło łącznie 3,74 mln osób, podczas gdy rok wcześniej liczba ta wynosiła 4,11 mln. Stanowi to spadek o 9 proc. w porównaniu do danych z roku poprzedniego.

– Ruch na granicy polsko-ukraińskiej jest dosyć stabilny już od jakiegoś czasu. Podobna liczba osób każdego miesiąca wjeżdża i wyjeżdża z naszego kraju. Te liczby oscylują wokół 700 tys. osób w jedną i drugą stronę. Patrząc na maj, różnica wynosi 35 tys. i akurat był to miesiąc, w którym więcej osób wyjechało z Polski. W czerwcu na razie szala przechyla się na stronę wjeżdżających, których jest ponad 719 tys., natomiast wyjeżdżający to niecałe 650 tys. Ten ruch przekłada się bezpośrednio na wydatki Ukraińców w Polsce, które w pandemii zdecydowanie spadły, a teraz wracają do trendu wzrostowego. Wynika to z tego, że liczba Ukraińców w naszym kraju zaczyna się stabilizować i wynosi ok. 2 mln. To poziom, który znamy sprzed pandemii, stąd powrót wydatków. Zakładamy utrzymanie się takiego stanu w kolejnych miesiącach – komentuje założyciel Personnel Service Krzysztof Inglot.

Przed wybuchem pandemii, w latach 2014-2019, Ukraińcy zostawiali w Polsce około 1,42 mld zł w pierwszych trzech miesiącach każdego roku. W 2020 r. ta kwota spadła do 1,4 mld zł. Następnie, w latach 2021 i 2022, odnotowano znaczny spadek wydatków Ukraińców w Polsce, gdzie odpowiednio wydali 452,8 mln oraz 647,2 mln zł w pierwszym kwartale każdego roku. Jednak teraz obserwujemy powrót do trendu wzrostowego. W ciągu trzech pierwszych miesięcy tego roku wydatki Ukraińców w Polsce przekroczyły 1,41 mld zł, co stanowi więcej niż w pierwszym półroczu 2021 r.

Mimo niebagatelnego znaczenia obcokrajowców, w tym Ukraińców, dla polskiej gospodarki, z badania przeprowadzonego przez IBRiS dla Radia ZET na początku lipca tego roku wynika, że ponad połowa (53,1 proc.) Polaków obawia się imigrantów. A nie ma się co oszukiwać – patrząc na trendy demograficzne w naszym społeczeństwie, pracowników zza granicy będziemy potrzebować.

Jak powiedział w rozmowie z portalem PulsHR.pl Michał Wierzchowski z EWL Group, to, przez co ostatnio przechodzi świat – pandemia, a następnie wojna na Ukrainie – odbiło swoje piętno na gospodarce i rynku pracy. W jego ocenie musimy nastawić się na to, że coraz więcej narodowości może być zainteresowanych nie tylko pracą w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej. Tylko zatrudniając pracowników z Azji, Ameryki Łacińskiej czy Afryki, firmy będą w stanie utrzymać swoją wydajność.

