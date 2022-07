W Polsce będzie krótszy tydzień pracy, to nieuniknione

Wydaje się, że skrócenie czasu pracy, czy to poprzez zmniejszenie wymiaru godzin, czy poprzez wprowadzenie czterodniowego tygodnia pracy, to kwestia czasu. Dzięki postępowi technologicznemu wiele rzeczy wykonujemy szybciej niż jeszcze kilka lat temu. Za sprawą pandemii bardziej cenimy czas prywatny. Do końca wakacji do Sejmu ma wpłynąć ustawa, która w zasadzie wprowadzi siedmiogodzinny (nie, jak do tej pory, ośmiogodzinny) dzień pracy. Pytanie, czy w obecnej sytuacji taki pomysł ma szansę sprawdzić się na rynku pracy?

Polacy są jednym z najbardziej zapracowanych narodów. Z danych Eurostatu wynika, że w 2021 roku statystyczny pracownik na etacie w Polsce pracował w tygodniu średnio 41,3 godziny. Najwięcej pracowali Serbowie – 44,2 godziny i Szwajcarzy – 43,6. Z krajów należących do Unii Europejskiej dłużej od Polaków pracowali Grecy – 43,2 godziny tygodniowo, Austriacy – 41,8, Szwedzi – 41,6.

Polska wśród 27 państw UE jest więc pod tym względem na 5. miejscu (razem z Cyprem, Portugalią i Słowenią). Średnia dla całej Unii Europejskiej to 40,5 godziny pracy w tygodniu.

40-godzinny tydzień pracy to standard przyjęty przez wiele przedsiębiorstw na świecie. Ogólne przepisy prawa pracy w UE mówią, że pracodawca musi zadbać, aby średni tygodniowy czas pracy pracowników – włącznie z godzinami nadliczbowymi – nie przekraczał 48 godzin w przeliczeniu na maksymalnie czteromiesięczny okres odniesienia.

Jednak rozwiązania przyjęte przez poszczególne kraje UE różnią się między sobą. Z przepisów unijnych wynika zakres swobody w uregulowaniu kwestii wymiaru czasu pracy. Dlatego są państwa, które ustawowo pracują mniej niż 40 godzin tygodniowo. Dla przykładu, zgodnie z prawem Irlandczycy pracują 39 godzin tygodniowo, Włosi 38, Duńczycy 37, a Francuzi – 35.

Rozwiązania przyjęte przez poszczególne kraje UE różnią się między sobą (fot. Milad Fakurian/Unsplash)

Wiele zapowiada, że dyskusja nad skróceniem tygodniowego czasu pracy z 40 do 35 godzin rozpocznie się także w Polsce. Złożenie odpowiedniego projektu ustawy do końca wakacji zapowiedziała partia Razem.

To kolejna próba skrócenia czasu pracy podejmowana przez polityków lewicy. W styczniu 2018 roku parta poinformowała, że będzie to jednym z pierwszych projektów, które partia chciałaby zrealizować po wejściu do sejmu.

- Polska skróciła dzień pracy do 8 godzin sto lat temu, a przecież od tamtej pory wzrosła wydajność i zmieniły się technologie. Do tego pracownicy, którzy mają więcej czasu na odpoczynek, pracują wydajniej - argumentuje pomysł poseł "Razem" Adrian Zandberg.

Jaka jest szansa na rządowe poparcie projektu? Wiele wskazuje, że mała. W lutym 2022 roku interpelację w tej sprawie złożył poseł Porozumienia Michał Wypij. Zapytał on Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej m.in. o to, czy prowadzi badania efektywności pracy pod kątem skrócenia tygodniowego czasu pracy oraz czy podjęło prace wprowadzające kodeksowe zmiany w tygodniowym czasie pracy.

W odpowiedzi resort pracy poinformował, że Polska nie pracuje nad rozwiązaniami, które miałyby skrócić obecny 40-godzinny tydzień pracy. Mimo że przeprowadzone w Polsce badania - na które powołuje się zresztą w odpowiedzi resort pracy - wskazały, że Polacy obecnie pracują krócej niż przed wybuchem pandemii, a jednak lepiej oceniają swoją wydajność pracy i zaangażowanie w nią.

Propozycja Razem

Jak argumentują politycy, "pozwoli to na realizację takich społecznie pożytecznych celów, jak:

- zwiększenie czasu, który pracownicy i pracownice mogą spędzać z rodziną czy na rozwoju osobistym,

- zwiększenie wydajności dzięki dłuższemu czasowi na odpoczynek pomiędzy zmianami,

- ochrona zdrowia polskich pracowników i pracownic,

- nieznaczne zwiększenie liczby miejsc pracy w Polsce".

Jak przekonują pomysłodawcy projektu, "zmniejszenie wymiaru pracy odbędzie się bez wpływu na miesięczne dochody osób pracujących obecnie w wymiarze 40 i więcej godzin w tygodniu – zmniejszenie czasu pracy nie powinno mieć wpływu na bezwzględny poziom miesięcznych zarobków pracowników i pracownic w Polsce".

To nie jest dobra pora na skrócenie czasu pracy

Dr Jarosław Wąsowicz z Katedry Analiz i Prognozowania Rynku Pracy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach do pomysłu podchodzi raczej sceptycznie.

- W warunkach wysokiej inflacji, która jest skutkiem m. in. szoku podażowego wynikającego z przerwanych łańcuchów dostaw, a także braków kadrowych w określonych zawodach i specjalnościach, propozycja skrócenia normatywnego czasu pracy zniweczyłaby przynajmniej część oczekiwanych skutków antyinflacyjnej polityki pieniężnej - komentuje w rozmowie z PulsHR.pl. - Gdyby projekt ten wszedł w życie w bieżących warunkach makroekonomicznych, przedsiębiorcy odczuliby spadek produktywności pracy, a chcąc utrzymać produkcję na niezmienionym poziomie, musieliby ponieść dodatkowe koszty pracy (np. godzin ponadwymiarowych).

A dodatkowe koszty pracy, które ponosiłby pracodawca, w konsekwencji mogłyby wpłynąć in minus na wynagrodzenia.

- Nie jest również wykluczone, że w perspektywie zmniejszającej się dynamiki PKB byłoby to argumentem dla pracodawców do obniżek wynagrodzeń. Gdyby naiwnie założyć, że nowa regulacja doprowadzi do nieinflacyjnego wzrostu zatrudnienia, to należałoby skrócić czas pracy w jeszcze większym wymiarze - dodaje.

Kolejnym argumentem zdaniem Wąsowicza jest aktualna sytuacja, w jakiej znajduje się Polska.

- Rewolucja regulacyjna na rynku pracy w warunkach ogromnej niestabilności makroekonomicznej, finansowej i geopolitycznej nie jest dobrym pomysłem.

Skoro w pewnej części przedsiębiorstw już funkcjonuje 4-dniowy tydzień pracy (korzystny dla obydwu stron stosunku pracy), to niech to pozostanie częścią bilateralnych ustaleń pomiędzy pracodawcą i pracownikiem. Tylko wówczas pracodawca będzie funkcjonował w elastycznych warunkach i będzie mógł powrócić do 5-dniowego tygodnia pracy, gdy będzie to dla niego szczególnie istotne lub wręcz konieczne, np. w warunkach wysokiego popytu na jego produkty/usługi czy braków kadrowych - dodaje.

Dodatkowe koszty pracy, które ponosiłby pracodawca, w konsekwencji mogłyby wpłynąć in minus na wynagrodzenia (fot. Andreas Klassen/Unsplash)

Skrócenie czasu pracy w Polsce jest nieuniknione

Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego, zauważa, że skrócenie czasu pracy jest nieuniknione.

- W moim przekonaniu skracanie czasu pracy będzie postępowało za sprawą zmian technologicznych, ze względu na presję pracowników, a także strukturalne zmiany w globalnej gospodarce. Rozwój gospodarki opartej o czas wolny, a wiec bazującej na biznesach wypełniających czas wolny pracowników, przyspieszył w ostatnich dekadach, także za sprawą powstania weekendów i przejścia z 6 na 5 dni pracy w tygodniu. Dane OECD pokazują, że od lat 70-tych nieprzerwanie skraca się czas pracy w krajach rozwiniętych. Pandemia przyspieszyła tempo zmian w kontekście 4-dniowego tygodnia pracy i zaowocowała kolejnymi eksperymentami na dużą skalę (Wielka Brytania i Hiszpania). W moim przekonaniu będzie to proces stopniowy i zajmie przynajmniej dekadę - komentuje dla PulsHR.pl.

Jak podkreśla, zmniejszenie godzinowego wymiaru pracy będzie wymagało zwiększenia liczby zatrudnionych. Ale nie tylko.

- Z drugiej strony, jak pokazują badania naukowe, jest to element poprawiający kondycję psychiczną pracowników i ograniczający ryzyko wypalenia zawodowego oraz liczby branych L4 przez pracowników. Wszystko zależałoby od sektorowej i branżowej specyfiki, ale przy stopniowych zmianach takie działania nie musiałyby przynosić większych turbulencji - dodaje.

Choć proces jest nieunikniony, to na drodze do jego realizacji stanąć może kilka całkiem dużych problemów.

- Demografia może stać w opozycji do planów skracania tygodnia pracy. Szczególnie trudna sytuacja miałaby miejsce w obszarze ochrony zdrowia. Już dziś widzimy niedobory kadrowe wśród białego personelu i medyków, a średnia ich wieku wskazuje na starzenie się tej grupy zawodowej, która musi wypełniać swoją pracę 7 dni w tygodniu. Oznaczałoby to zwiększenie liczby etatów, które jeszcze trudniej byłoby obsadzić - wskazuje Kubisiak.

To jednak nie oznacza, że taka zmiana nie jest możliwa. Trzeba ją tylko dobrze wprowadzić. Pośpiech w tym przypadku jest niewskazany.

- Ze względów kosztowych taka zmiana powinna dokonywać się stopniowo, a nie skokowo. To znaczy w warunkach skracania godzinowego, np. wprowadzić co roku o jedną godzinę krótszy dzień pracy, aż dojdzie on do poziomów docelowych. W przypadku skracania o dzień pracy, wprowadzać narastająco poszczególne np. piątki wolne – początkowo raz w miesiącu, by stopniowo dojść do wolnych wszystkich piątków. Takie mechanizmy pozwolą dostosować się bardziej płynnie i nie wywołają jednorazowego szoku - podkreśla Kubisiak.

Zmniejszenie godzinowego wymiaru pracy będzie wymagało zwiększenia liczby zatrudnionych (fot. Bruce Mars/Unsplash)

Tydzień pracy w Polsce

8-godzinny dzień pracy obowiązuje w Polsce już ponad 100 lat. Ustanowiono go w 1918 roku, a dekret wprowadzający to rozwiązanie podpisał Naczelnik Państwa Józef Piłsudski. Obowiązkowo pracowano wówczas również w soboty. Dopiero 21 lipca 1973 r. Polacy po raz pierwszy w historii nie poszli do pracy w sobotę. Jednak w tym roku zyskali tylko dwie wolne soboty. W kolejnych latach zwiększała się ich pula.

Obecnie, zgodnie z Kodeksem pracy, czas pracy wynosi 8 godzin na dobę w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy oraz 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy.