W piątki i popołudniami praca nam po prostu nie wychodzi. Oto przyczyna

Popołudniami i w piątki pracownicy są mniej aktywni i bardziej podatni na popełnianie błędów. Takie wnioski wyciągnęli badacze z Texas A&M University. Jak podkreślają, wyjściem z tej sytuacji jest wprowadzenie elastycznych form pracy.

- Odkryliśmy, że korzystanie z komputera wzrastało w ciągu tygodnia, a następnie znacznie spadło w piątki. Ludzie wpisywali więcej słów i mieli więcej ruchów myszą, kliknięć i scrollowań od poniedziałku do czwartku, po czym w piątek każda z tych aktywności znacząco spadała - opowiedział naukowiec dr Taehyun Roh.

Badacze wykorzystali wskaźniki użytkowania komputera, takie jak szybkość pisania, błędy w pisaniu i aktywność myszki, co pozwoliło im uzyskać obiektywne dane na temat wzorców pracy na komputerze. Następnie wzorce te porównano dla różnych pór dnia oraz dni tygodnia, aby zobaczyć, czy i jakie zmiany w nich zachodzą.

Podczas przeprowadzania badania naukowcy z Texas A&M University analizowali wskaźniki korzystania z komputera. W sumie w ciągu dwóch lat (badanie trwało od 1.01.2017 do 31.12.2018) sprawdzono aktywność 789 pracowników biurowych dużej firmy energetycznej w Teksasie. Naukowcy potwierdzili, że pracownicy pod koniec dnia oraz tuż przed weekendem są mniej wydajni.

Zdaniem autorów badania na lepszą produktywność oraz zwiększenie zadowolenia z pracy ogromny wpływ mają elastyczne formy pracy.

- Różne wcześniejsze badania pokazywały także, że ci, którzy pracują z domu lub pracują krócej, odczuwają mniejszy stres związany z dojazdami do miejsca zatrudnienia, polityką w miejscu pracy i różnymi innymi czynnikami, a tym samym mają większą satysfakcję z wykonywanych obowiązków – mówi jeden z autorów artykułu prof. Mark Benden.

Dodatkowo zdaniem naukowców polityka elastycznego zatrudnienia umożliwia też spędzanie większej ilości czasu z rodziną, co przekłada się na zmniejszenie konfliktów w życiu prywatnym oraz daje więcej czasu na aktywność, ćwiczenia i rekreację, które poprawiają zarówno zdrowie fizyczne, jak i psychiczne.

Podobne wnioski przyniosła analiza Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Analitycy PIE zwracają uwagę, że czterodniowy tydzień pracy jest pomysłem coraz częściej dyskutowanym w Polsce i na świecie.

- Argumentuje się, że skrócenie czasu pracy mogłoby pomóc w bardziej efektywnym godzeniu życia zawodowego z życiem prywatnym i rodzinnym, poprawić dobrostan pracowników, a w efekcie również pozytywnie wpłynąć na poziom produktywności pracowników - podkreśla PIE.

Eksperci powołują się na przeprowadzone dotąd eksperymenty, z których wynika, że zmniejszenie wymiaru czasu pracy przy zachowaniu dotychczasowej płacy może pomóc w zwiększeniu produktywności pracowników. PIE podaje przykład badań potwierdzających taki wynik, które przeprowadzono m.in. w Nowej Zelandii (w firmach Perpetual Guardian); Szwecji (w Toyocie) i Japonii (w Microsofcie). - W serwisie Toyoty, po wprowadzeniu 6-godzinnego dnia pracy, produktywność wzrosła o 14 proc., zaś przychody firmy o 25 proc. w stosunku do standardowego 8-godzinnego dnia pracy - wyjaśniono. Pomysł testowany był też w Polsce, głównie w firmach z sektora IT. - Firmy, które wprowadziły 6-godzinny dzień pracy bądź 4-dniowy tydzień pracy, wskazują, że rozwiązanie takie zwiększyło produktywność ich pracowników - dodano.

Na lepszą produktywność oraz zwiększenie zadowolenia z pracy ogromny wpływ mają elastyczne formy pracy

Wprowadzenie elastycznego czasu pracy wymusi rynek

Z tegorocznego „Barometru Polskiego Rynku Pracy” przygotowanego przez Personnel Service wynika, że co trzeci pracownik chciałby benefitu w postaci 4-dniowego tygodnia pracy.

– Oczekiwania krótszego tygodnia pracy lub zmniejszenia tygodniowego wymiaru godzin pracy przy utrzymaniu 100 proc. wynagrodzenia zaczęły rosnąć wraz z wejściem na rynek pokolenia Z. Młodzi większą wagę niż ich rodzice przywiązują do równowagi między pracą i życiem prywatnym. Chcą rozwijać się zawodowo, godnie zarabiać i mieć czas na rozwijanie pasji oraz wypoczynek. Temat 4-dniowego tygodnia pracy coraz częściej pojawia się również w kontekście dbałości o zdrowie psychiczne i dobrostan pracowników – mówi Dominik Pieczewski z Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów.

Z badań firmy doradczej LHH wynika, że dwie trzecie badanych chciałoby pracować krócej, np. 4 dni w tygodniu. 15 proc. z tego powodu zdecydowało się zmienić pracodawcę.

- Presja na skrócenie wymiaru godzin pracy będzie rosnąć. Poddawani jej pracodawcy, chcąc utrzymać pracowników, zmotywować ich do wydajniejszej pracy, a także by przyciągnąć talenty, mogą coraz częściej decydować się na wprowadzanie pożądanego benefitu, jakim jest 4-dniowy tydzień pracy. Oczywiście będzie to uzależnione w dużej mierze od charakteru działalności. Nie wszędzie i nie w każdej branży da się skrócić czas pracy, bez zaburzenia procesów produkcji czy obsługi klientów – dodaje Pieczewski.

Z raportu „People at Work 2023” firmy ADP wynika, że w Polsce branżami, w których zatrudnieni najczęściej przewidują, że 4-dniowy tydzień pracy stanie się normą, są: ICT, przemysł oraz transport i logistyka. W sektorze ICT spodziewa się takiej zmiany jedna trzecia badanych.

Według raportu w Polsce 10,4 proc. pracowników już może korzystać z tego rozwiązania w formie benefitu. Z „Barometru Polskiego Rynku Pracy” wynika, że wprowadzenie takiego benefitu planuje obecnie 9 proc. ankietowanych firm.

