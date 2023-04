W piątek pracują do północy, w sobotę od 6 rano. Może lepiej w ogóle nie wracać do domu?

Wiele sieci handlowych przed świętami Wielkiej Nocy wydłużyło godziny pracy. Między innymi to spowodowało lawinę skarg od pracowników. Stowarzyszenie Stop Nieuczciwym Pracodawcom poinformowało, że od początku kwietnia już wpłynęło do niego 50 takich zgłoszeń.

- Dla komfortu klientów sieć Biedronka wydłuża godziny funkcjonowania sklepów. W Wielkim Tygodniu od poniedziałku (03.04) ponad 2500 sklepów będzie czynnych od godz. 6:00 co najmniej do godz. 23.00. A od środy liczba sklepów, które będą otwarte co najmniej do godz. 23.00, zwiększy się do prawie 3000. W Wielką Sobotę wszystkie sklepy sieci czynne będą do godziny 13:00 – czytamy w komunikacie.

Także sieć Aldi wydłużyła godziny otwarcia większości swoich sklepów - do 23.00. Na podobny ruch przed świętami zdecydowały się także Lidl i Kaufland.

Natomiast w Wielką Sobotę sytuację w handlu regulują przepisy prawa. Zgodnie z nimi po godz. 14:00 obowiązuje zakaz handlu.

Sklepy Stokrotki i Kauflandu będą czynne do godz. 13. Podobnie jak Biedronka, Lidl, Carrefour, Auchan czy Netto i Polomarket. Jedynie sklepy sieci Intermarché i Dino będą otwarte do godz. 13:30.

"Karimata przy kasie, bo do domu nie ma sensu wracać"

- Jedna ze skarg dotyczy pracy w Wielki Piątek do północy i konieczności pracy w sobotę od 6 rano. Pani napisała, że chyba rozłoży sobie karimatę przy linii kas i nie będzie wracać do domu, bo po co – mówi prezes stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom Małgorzata Marczulewska.

Jak dodaje, dłuższe godziny otwarcia sklepów dla klientów to jedno, inną kwestią jest to, że przecież pracują oni w sklepach również po ich zamknięciu.

– Pracownicy dyskontów w piątek zostaną w pracy do północy, a czasem nawet do pierwszej w nocy. Część z nich wróci do pracy także w sobotę, gdy większość sklepów jest czynna do 14 lub 15 – mówi Marczulewska. – Niektórzy mówią, że w sobotę pracują do 14:00, a w pracy muszą być znowu w nocy z poniedziałku na wtorek, bo sklep trzeba przygotować do handlu. Skarżą się na brak możliwości brania urlopu na święta, braki kadrowe i próby „łatania” dyżurów w sklepie stałą ekipą ludzi, którzy są przemęczeni. Ludzie piszą, że mają dość pracy w handlu i mają ochotę z niego odejść – mówi Marczulewska.

Zaznacza też, że żadna ze skarg nie dotyczyła kwestii finansowych. Sklepy płacą bez zarzutu. I od razu dodaje, że zupełnie inną kategorią spraw są sklepy franczyzowe. One będą pracować w święta, tak jak zawsze. Nie zawsze odbędzie się to przy niewymuszonej zgodzie pracowników.

– Wiele osób będzie pracować w niedzielę czy w poniedziałek wielkanocny. Sieci franczyzowe pod tym kątem nie mają litości dla pracowników – dodaje Marczulewska.

Roszczeniowi klienci to plaga w sklepach. Kasjerzy obrażani są na każdym kroku

Problem przepracowania nie jest jedynym, o jakim mówią pracownicy handlu. Tradycyjnie poza skargami na godziny pracy do stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom trafiają także informacje od pracowników sklepów obrażonych przez klientów.

– Skarg na klientów jest od zawsze sporo. To nie jest fala, ale pojawiają się pojedyncze zgłoszenia nawet kilka razy w tygodniu. Klienci mają pretensje do kasjerów o wysokie ceny, o niedostępność produktów, o długie kolejki do kas, o to, że muszą czekać, aż ktoś podejdzie do kasy samoobsługowej, kiedy system pokazał błąd. Zachowanie klientów generuje jeszcze większą presję i stres. Na święta apelujemy więc także do nich, by traktowali pracowników handlu z należnym szacunkiem – podsumowuje Małgorzata Marczulewska, prezes stowarzyszenia STOP Nieuczciwym Pracodawcom.

Interesują Cię biura, biurowce, powierzchnie coworkingowe i biura serwisowane? Zobacz oferty na PropertyStock.pl