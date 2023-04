W niepewnych czasach liczy się umiejętność reagowania na zmiany

Termin VUCA pochodzi od słów: volatility (zmienność), uncertainty (niepewność), complexity (złożoność) i ambiguity (niejednoznaczność). O tym, jak prowadzić firmę w niepewnych czasach, mówili uczestnicy panelu „Lider na trudne czasy” podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego.

- Każda firma powinna mieć plan opisany w strategii, nie musi to być prezentacja na kilkaset stron, raczej plan na to, co chcemy robić, jaki jest cel. Ale strategia musi być też elastyczna byśmy dostosowywali się do okoliczności, jakie przynosi nam los – mówiła Magdalena Bogucka, prezes Zakładu Farmaceutycznego AMARA. - Mówiąc o środowisku VUCA w kontekście prowadzenia firm, warto dodać jeszcze jeden termin: zwinność w reagowaniu na zmiany. Warto patrzeć na modne trendy, by reagować na okoliczności, jakie się pojawiają.

Krzysztof Domarecki, główny akcjonariusz Grupy Selena, podkreślał, że w zmiennych warunkach podstawowa cechą menadżera staje się zrozumienie otaczającego nas świata.

- Od drugiej połowowy XX wieku następuje duże przyspieszenie technologiczne w każdej dziedzinie, od produkcji, transportu, logistyki, po żywienie, edukację i medycynę. Na te zmiany technologiczne nakładają się zmiany generacyjne, a na te dwie warstwy - zmiany geopolityczne. Spada znaczenie Europy, rośnie znaczenie Azji, a USA stoi przed ryzykiem zachwiania pozycji hegemona. Z tego się bierze tak duża zmienność i turbulencje w gospodarce, że przedsiębiorstwa mają problem, by sobie z tym poradzić. Do tego nakłada się AI (sztuczna inteligencja - przyp. red.), dając kolejne przyspieszanie zmianom. Jeśli statek, jakim jest firma, nie ma celu, każdy wiatr jest mu przeciwny. Strategie trzeba mieć i je adaptować – podkreślał Domarecki.