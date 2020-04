W marcu bezrobocie spadło, ale to cisza przed burzą. "Wkrótce gwałtownie wzrośnie"

Konfederacja przyznaje, że stan bezrobocia na koniec marca nie jest zgodny z powszechnymi przewidywaniami, ale z drugiej strony można było spodziewać się, że przedsiębiorcy będą czekać z decyzjami dotyczącymi zwolnień do ogłoszenia tarczy antykryzysowej. A ta została uchwalona wieczorem 31 marca.

- Publikowane przez GUS dane opierają się na rejestrach powiatowych urzędów pracy. Nie każda osoba, która utraciła pracę, ma osobistą motywację do takiej rejestracji, szczególnie, że kwota zasiłku dla bezrobotnych jest relatywnie niska. Same urzędy pracy raczej w oczach wielu osób nie cieszą się dobrą opinią. Mimo wielu starań nie udało się przebudować wizerunku urzędów pracy tak, aby były postrzegane jako miejsce, w którym każda osoba, również posiadająca kwalifikacje, może dostać wsparcie w znalezieniu adekwatnego miejsca pracy - komentuje ekspert konfederacji Monika Fedorczuk.

Ekspert zwraca jednak uwagę, że zapowiadany wzrost kwoty zasiłku dla bezrobotnych i większe trudności w pozyskaniu nowego zatrudnienia mogą być dla części osób motywacją do rejestracji.

- W strukturze osób nowo rejestrowanych jako bezrobotne widać jednak pewne symptomy zmian na rynku pracy. W marcu liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 98,6 tys., tj. była niższa niż przed miesiącem (o 15,3 proc.) oraz przed rokiem (o 20,2 proc.). W tej grupie zwiększył się udział osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, których było zarówno więcej niż przed miesiącem (o 8,1 proc.), jak i przed rokiem (o 3,9 proc.). W samym marcu br. liczba nowo zarejestrowanych, którzy utracili pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy wynosiła 4,4 tys. osób - wylicza Monika Fedorczuk.

Marcowe dane pokazują już także, iż osoby bezrobotne trudniej znajdują nową pracę. W poprzednim miesiącu z ewidencji bezrobotnych skreślono 109 tys. osób. To mniej niż w lutym (o 8,2 proc.) oraz przed rokiem (o 29,9 proc.).

- Główną przyczyną wyrejestrowania było nadal podjęcie pracy, w wyniku czego z rejestru skreślono 57 tys. osób, tj. o 2,5 proc. mniej niż przed miesiącem i aż o 22,2 proc. mniej niż rok wcześniej. Oznacza to, że powodem zniknięcia ok. 52 tys. osób z rejestrów bezrobotnych było rozpoczęcie udziału w jednej z form aktywizacji (13,9 tys.), niepotwierdzenie gotowości do pracy (15,7 tys.), dobrowolne zrezygnowanie ze statusu bezrobotnego (5,6 tys.) lub skorzystanie z uprawnień emerytalnych, rentowych lub świadczenia przedemerytalnego (1,3 tys.) - analizuje ekspert Konfederacji Lewiatan.

Wskazuje, że w następnych miesiącach - w związku z przesunięciem środków Funduszu Pracy na działania pomocowe w ramach tarczy antykryzysowej - ograniczeniu może ulec ten sposób zmniejszania liczby bezrobotnych, chyba że na aktywizację przeznaczone zostaną dodatkowe środki.

Mniejszy będzie ponadto odpływ bezrobotnych z tytułu podjęcia pracy, z uwagi na duże zmniejszenie lub wręcz brak rekrutacji w wielu branżach. Już w marcu do urzędów pracy wpłynęło znacznie mniej ofert pracy.

Monika Fedorczuk podkreśla, że skutki COVID-19 na rynku pracy nie są natychmiastowe.

- Dla wielu pracowników okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące, również procedura zwolnień grupowych (obejmująca de facto tylko część pracowników) odsuwa w czasie moment zakończenia współpracy pomiędzy pracodawcą a pracobiorcą. To oznacza, że duża część decyzji o zwolnieniach będzie widoczna w rejestrach bezrobotnych dopiero w czerwcu – lipcu tego roku - zwraca uwagę.

W końcu marca liczba deklaracji zwolnień grupowych była większa niż miesiąc i rok wcześniej. Łącznie 184 zakłady zadeklarowały zwolnienie 18,7 tys. pracowników (w końcu lutego br. odpowiednio 116 zakładów, 15,2 tys., pracowników).

- Wielkość zwolnień grupowych w kolejnych miesiącach będzie zależeć do skuteczności instrumentów zaproponowanych w tarczy antykryzysowej oraz przede wszystkim od realizowanych planów odmrażania gospodarki i terminu wprowadzenia tarczy finansowej przedstawionej przez Polski Fundusz Rozwoju - podsumowuje Fedorczuk.