W Lewiatanie narzekają na dialog z rządem

W połowie lipca, czyli po czterech miesiącach walki o utrzymanie miejsc pracy, Konfederacja Lewiatan zapytała przedsiębiorców o ich opinię i wnioski wynikające z doświadczeń z czasu pandemii. Nie są one optymistyczne dla rządu.

79 proc. przedsiębiorców uważa, że brakuje jasnej strategii wspierania gospodarki na najbliższe kilkanaście miesięcy. 76 proc. jest przekonanych, że po trzech miesiącach wsparcia przedsiębiorcy zostaną sami ze swoimi problemami. 76 proc. podkreśla, że rząd prowadził zdecydowanie za mały dialog ze środowiskiem biznesu. 66 proc. firm twierdzi, że informacja na temat pomocy, jaką mogły uzyskać była dla nich dostępna i zrozumiała, a 63 proc. przedsiębiorców uważa, że zakres i czas zamrożenia gospodarki były za długie.

- Wyzwanie ostatnich czterech miesięcy pracodawcy zdali z wyróżnieniem. Pomimo ogromnych obaw, które wyrażali w naszych badaniach realizowanych podczas pandemii, wciąż starają się z optymizmem patrzeć w przyszłość. To, co jednak zawiodło to dialog rządu ze środowiskiem biznesu i działania informacyjne rządu - mówi Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan.

Warto przypomnieć, że nie jest to pierwszy raz, kiedy dialog ze stroną rządową nie jest dobrze oceniany. Z raportu dotyczącego jakości funkcjonowania dialogu społecznego w Polsce w latach 2017 i 2018 wynika, że strona rządowa nie najlepiej wypełniała swoją rolę w RDS. Sytuacje, w których strona rządowa przekraczała terminy zgłaszania projektów aktów prawnych do zaopiniowania były normą. Wiele z nich - nawet tych istotnych dla społeczeństwa - nie trafiało do RDS w ogóle.

- Mamy nadzieję, że w drugiej kadencji prezydent Andrzej Duda większą wagę będzie przywiązywał do spraw gospodarczych i debaty ze środowiskami biznesowymi, zwłaszcza, że Polska znalazła się w newralgicznym momencie wywołanym tzw. koronakryzysem - mówił po ogłoszeniu wyników wyborów prezydenckich Maciej Witucki.