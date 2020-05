W kryzysie menedżer musi stać się psychologiem

- Praca zdalna na tak dużą skalę może być trudna dla pracowników, ale jeszcze trudniejsza dla menedżerów. Muszą oni stworzyć zupełnie nowy system zarządzania zespołem – komunikacji, motywowania, delegowania zadań. Podczas kryzysu szef jest siłą napędową dla swojego zespołu, pokazując, że nawet w trudnej sytuacji potrafimy się odnaleźć i dobrze funkcjonować - tłumaczy Agata Błaszkiewicz, dyrektor działu personalnego w Colliers International.

Potwierdza to również Ellina Lolis, wiceprezes JF Hillebrand Poland i prezes JF Hillebrand Russia. Na co dzień zarządza kilkudziesięcioosobowym zespołem w oddziałach firmy w Polsce i w krajach byłej WNP, czyli Rosji, Białorusi, krajach bałtyckich, Kazachstanie, Uzbekistanie, Gruzji, Azerbejdżanie. Dla niej praca zdalna, na dodatek w wielokulturowym zespole, to od lat codzienność.

- Praktycznie od 12 lat pracuję w dużych, międzynarodowych korporacjach, w których komunikacja na odległość była koniecznością. Gdy zaczynałam tego rodzaju współpracę, towarzyszyło mi wiele obaw o efektywność zespołów bez mojej bezpośredniej kontroli. Będąc w dłuższej delegacji nie miałam 100-proc. zaufania do moich ludzi, czy są tak samo skuteczni, jak wtedy, gdy jestem obok nich – wspomina Lolis w rozmowie z PulsHR.pl.

- Teraz oczywiście jest mi wstyd, jak przypominam sobie te obawy, bo twarde dane pokazują, jak bardzo się myliłam. Wszystkie moje zespoły, zarówno ten polski, rosyjski i te z innych krajów są niezwykle samodzielne i skuteczne w pracy zdalnej. Standardowo w grupie Hillebrand mamy ustalone KPI (kluczowe wskaźniki efektywności – z ang. Key Performance Indicators) na poziomie 93 proc. Tymczasem teraz, gdy załoga pracuje w modelu home office, KPI sięgają poziomu 95-98 proc.! – wylicza Ellina Lolis.

CZYTAJ DALEJ »

Ponadto home office jest coraz bardziej pożądany przez samych pracowników, a świadomość korzyści po okresie przymusowej pracy zdalnej w dobie pandemii tylko wzrośnie.

- Mamy pracowników, którzy dzięki home office dziennie oszczędzają do dwóch godzin na dojazdach do pracy. To czas, który mogą poświęcić rodzinie czy realizacji swoich zainteresowań – wskazuje prezes JF Hillebrand Russia i wiceprezes JF Hillebrand Poland.

Menedżer na nowe czasy

Jednak praca zdalna to nie tylko korzyści. Zespół pracujący z domu musi mierzyć się także z wyzwaniami, które szczegółowo opisywała Ellina Lolis we wcześniejszej rozmowie z PulsHR.pl. To izolacja, fragmentacja i dezorientacja, z którymi borykają się zamknięci w domach pracownicy. Do zarządzania takimi rozproszonymi zespołami i ich problemami potrzeba menedżerów, którzy poradzą sobie z w takich warunkach.

Czytaj więcej: Izolacja, fragmentacja i dezorientacja. Trzy demony pracy zdalnej

- Przeniesienie całego zespołu do pracy w home office wymaga od menedżerów zupełnie nowych kompetencji. Nie możemy już tylko i wyłącznie polegać na umiejętnościach zarządczych, wiedzy i intuicji menedżerskiej, stajemy się w tym momencie psychologami i musimy posługiwać się w tym zakresie tzw. twardą wiedzą z psychologii. Musimy wiedzieć wszystko o procesach zachodzących w zespołach, ale także w psychice samej jednostki, która nagle znalazła się w izolacji – zaznacza Ellina Lolis.

Na znaczeniu zyskują też naturalnie wszystkie tzw. miękkie kompetencje, jak umiejętności interpersonalne, coachingowe, mentorskie, komunikacja.

Pracownik sam w domu

W przypadku pracowników w modelu home office sprawdzają się zupełnie inne kompetencje. Najważniejsze stają się samodyscyplina i umiejętności zarządzania czasem, czyli znów umiejętności miękkie.

- Ekspert w zakresie transportu morskiego pozostaje nim w każdych warunkach. Jednak jeśli sam nie potrafi zorganizować swojej pracy, to jego wiedza ekspercka nie sprawdzi się w czasach kryzysu. Nie radząc sobie z dyscypliną i zdalną pracą pozostanie rozproszony i negatywnie wpłynie na działanie całego swojego działu. Teraz zdecydowanie to kompetencje miękkie są kluczem – podaje przykład wiceprezes JF Hillebrand Poland.

Jacy ludzie zatem najlepiej sprawdzają się w tych kryzysowych czasach? Jak mówi nam Ellina Lolis, starsi pracownicy, ze względu na swoje życiowe doświadczenie zdecydowanie lepiej radzą sobie z zarządzaniem czasem.

- Wychowali dzieci, latami łączyli pracę zawodową z domowymi obowiązkami, teraz to procentuje. Nie chcę jednak nikogo dyskryminować, bo z kolei młodsze pokolenie nadrabia w tej sytuacji zaangażowaniem i większą motywacją – podsumowuje menedżerka. Co ciekawe, w organizacji pracy tego typu zespołów znaczenie mają też różnice kulturowe.

Multikulti i online

- Istnieje kilkadziesiąt różnych wymiarów kulturowych. Jednym z ważniejszych, który wpływa na jakość pracy w środowisku międzynarodowym, jest wymiar czasu. W zależności od podejścia do niego, rozróżniamy kultury monochromiczne, czyli te szanujące czas i polichromiczne, dla których czas jest pojęciem względnym, wiecznie spóźnione. Polacy należą bardziej do tej pierwszej grupy. Nie spóźniają się, pilnują terminów. Mieszkańcy ciepłych, nasłonecznionych krajów zdecydowanie są kulturą polichromiczną. Organizowanie pracy zespołów, w skład których wchodzą przedstawiciele jednych i drugich, jest bardzo trudne – mówi Ellina Lolis.

Innym problemem, który teraz urasta do znacznych rozmiarów, jest dystans władzy. W wielu krajach np. w Rosji, która jest wysoce zhierarchizowaną kulturą, wszystkie decyzje podejmuje osoba starsza czy na wyższym stanowisku.

- Muszę tam brać udział w każdym spotkaniu online, w przeciwnym razie nie zapadnie żadna decyzja. Mój zespół, przez szacunek do mnie jako przełożonej, nie podejmuje żadnych działań bez mojej aprobaty – opowiada menedżerka. - W Polsce ten dystans władzy jest nieco mniejszy. Zespół jest o wiele bardziej samodzielny, co pomaga budować zaufanie i przypisywać odpowiedzialność. To niezwykle ważne w przypadku pracy zdalnej. Mogę spokojnie delegować nawet większe obowiązki, co w przypadku Rosjan czy pracowników z krajów azjatyckich jest praktycznie niemożliwe – dodaje

Ellina Lolis skłania się ku przekonaniu, że mimo wielu wyzwań, jakie praca zdalna stawia przed menedżerem, nie ma już przed nią odwrotu.

W Hillebrand obecnie obowiązuje zasada jednego dnia w miesiącu, w którym pracownicy mogą pracować w trybie home office. - Najprawdopodobniej po wygaśnięciu pandemii wprowadzimy więcej takich dni – dodaje prezes.