W izolacji, zdalnie, bez wsparcia. Trzeci kwartał na covidowym rynku pracy

W III kwartale 2020 roku 0,5 proc. wszystkich pracujących Polaków przebywało na kwarantannie lub w izolacji. Najczęściej dotyczyło to pracowników z Małopolski.

Z danych GUS wynika, że w minionym kwartale (stan na 30 września 2020 r.) z wynagrodzenia za czas choroby lub zasiłku chorobowego z powodu objęcia kwarantanną lub izolacją korzystało 0,5 proc. ogółu pracujących. Czyli ok. 80 tys. pracowników. Takie przypadki odnotowano w podobnej skali zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Konieczność pozostania w domu niemal po równo dotknęła pracowników firm różnej wielkości.

Jak podaje GUS, sytuacje kwarantanny lub izolacji pracujących miały miejsce we wszystkich regionach, przy czym relatywnie w największym stopniu miały miejsce w regionie małopolskim – gdzie pracujący, którzy według stanu na 30 września 2020 r. korzystali z wynagrodzenia za czas choroby lub zasiłku chorobowego z powodu objęcia kwarantanną lub izolacją stanowili 0,8 proc. ogółu pracujących w tym regionie.

Czytaj więcej: Determinacja i niepewność. Firmy na szczycie drugiej fali

- Biorąc pod uwagę rodzaje działalności można stwierdzić, że w końcu września 2020 r. większy niż średnio w Polsce udział pracujących objętych obowiązkiem kwarantanny lub izolacji był w sekcjach związanych z opieką zdrowotną i pomocą społeczną; budownictwem; pozostałą działalnością usługową oraz działalnością związaną z kulturą, rozrywką i rekreacją - wskazują autorzy badania.

Z danych GUS wynika, że w III kwartale 2020 roku wyraźnie widoczny był spadek liczby pracowników wykonujących swoje obowiązki z domu. Działo się tak, mimo że liczba zakażeń szła mocno w górę. W końcu września 2020 r. udział osób, które pracowały zdalnie w związku z sytuacją epidemiczną w ogólnej liczbie pracujących objętych badaniem „Popyt na pracę” wyniósł 5,8 proc. i było to o 4,4 pkt proc. mniej niż w końcu czerwca 2020 r. Dużo częściej na skierowanie pracowników na home office decydowali się przedsiębiorcy z sektora prywatnego, którzy prowadzili firmy zatrudniające powyżej 49 osób.

GUS sprawdził również, w których regionach najczęściej pracownicy mogli pracować z domu. Okazuje się, że pod tym względem zróżnicowanie było bardzo duże.

Dane GUS

Dużo częściej przejście na pracę zdalną miało miejsce w regionie warszawskim stołecznym. W wyniku pandemii, co 6. pracujący wykonywał tam pracę zdalnie. Wśród pozostałych regionów w najmniejszym stopniu HO miało miejsce w województwach: podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko- mazurskim, gdzie pracę zdalną z powodu zagrożenia COVID-19 wykonywał tylko ok. 1 proc. pracujących.

Dane GUS

- Praca zdalna w omawianym okresie była zróżnicowana według rodzaju działalności, na przykład w sekcji Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) obejmującej przetwórstwo przemysłowe była wykonywana przez 2,2 proc. pracujących. W usługach skala zjawiska była ponad 4-krotnie większa, przy czym wykorzystanie jej było warunkowane specyfiką usług. W sekcji informacja i komunikacja tą formą pracy zostało objętych około 50 proc. pracujących. Blisko co 10 pracujący w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę pracował zdalnie.

W znaczącym stopniu pracę zdalną stosowano także w sekcjach działalność finansowa i ubezpieczeniowa oraz działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – zdalnie pracę wykonywał co czwarty pracujący w tych sekcjach. W pozostałych sekcjach przejście na pracę zdalną dotyczyło mniej niż 8 proc. pracujących - wyliczają autorzy badania.

Wsparcie w pracy zdalnej - co łaska

O to, jak wygląda sytuacja pracowników na HO w czasie drugiej fali pandemii zapytali eksperci firmy audytorsko-doradczej Grant Thornton. Jednym z elementów raportu „Zmobilizowani, zorganizowani, zdeterminowani” była kwestia wsparcia finansowego pracowników pracujących z domu.

Przeniesienie się pracowników z biur do domów spowodowało, że koszty funkcjonowania firm stały się niższe. Mowa tu o obszarze utrzymania infrastruktury biurowej (wynajem powierzchni, media etc.), gdzie część kosztów została przeniesiona na pracowników. Jednak niewiele firm dzieli się tymi oszczędnościami ze swoimi podwładnymi.

Aż 79,9 proc. badanych przyznało, że nie otrzymuje żadnej pomocy finansowej ze strony swojej firmy w związku z wyższymi kosztami ponoszonymi podczas pracy z domu. W firmach, które to robią - ekwiwalent pieniężny otrzymuje 2,4 proc. badanych - jest to wyraz dobrej woli ze strony szefostwa.

Z raportu GT wynika, że zdecydowana większość pracodawców zapewnia pracownikom świadczącym pracę zdalną wyłącznie taką pomoc, jaką narzucają obowiązujące przepisy. Co ciekawe, aż jedna piąta pracodawców (20,8 proc.) nie oferuje pracownikom zdalnym wsparcia zagwarantowanego w obowiązujących regulacjach prawnych.

Obecnie trwają prace nad nowelizacją Kodeksu pracy, która ma doprecyzować przepisy związane z wykonywaniem pracy z domu. Jeśli projekt wszedłby w życie w pierwotnym kształcie, to znalazłby się w nim zapis nakładający na pracodawców nowe obowiązki związane z partycypowaniem w kosztach po stronie pracownika.

Sytuacja bez precedensu

Badanie GUS wskazuje, że w III kwartale 2020 r. liczba pracujących była o 3,5 proc. wyższa niż w końcu II kwartału pandemicznego roku.

- Jest to sytuacja odmienna niż obserwowana w drugiej dekadzie XXI w. Do 2019 r. zasadniczo w trzecich kwartałach liczba pracujących była nieco niższa niż w drugich kwartałach. Największy ubytek pracujących pomiędzy analizowanymi kwartałami miał miejsce w 2012 r. (spadek o 2,0 proc.). Wzrost pracujących w III kwartale względem II kwartału obserwowano jedynie w 2014 r. (o 0,7 proc.) - wskazują eksperci GUS.

Dane GUS

W omawianym okresie pracodawcy zlikwidowali 62,4, tys. miejsc pracy. Było to ponad 33 proc. mniej niż w II kwartale 2020 r. Należy jednak zauważyć, że skala likwidacji związana z rozprzestrzenianiem się COVID-19 odnosiła się do ok. jednej czwartej zlikwidowanych miejsc pracy. Zjawisko to dotyczyło głównie sektora prywatnego.

- Biorąc pod uwagę rodzaj działalności według PKD można stwierdzić, że miejsca pracy zlikwidowane z powodu sytuacji epidemicznej były silnie skorelowane z miejscami pracy zlikwidowanymi w ogóle. Na przykład w sekcji przetwórstwo przemysłowe stanowiły ok. 22 proc. miejsc pracy zlikwidowanych w całej gospodarce, natomiast miejsca pracy zlikwidowane w tej sekcji w związku z sytuacją epidemiczną stanowią ok. 33 proc. ogółu miejsc pracy zlikwidowanych z tego powodu. Większa różnica między udziałem miejsc pracy zlikwidowanych w związku z sytuacją epidemiczną a udziałem miejsc pracy zlikwidowanych ogółem była w przypadku sekcji działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi. W tej sekcji udział miejsc pracy zlikwidowanych w związku z sytuacją epidemiczną był blisko 4-krotnie większy niż udział miejsc pracy zlikwidowanych ogółem - podsumowują analitycy GUS.