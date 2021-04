W IT nie liczą się tylko wynagrodzenia. Na rozmowie 30 proc. kandydatów pyta o coś innego

Co trzeci specjalista IT poszukiwał informacji o kulturze firmy już na etapie skanowania ofert pracy w sieci - wynika z najnowszego raportu portalu No Fluff Jobs, który specjalizuje się w rekrutacji w branży IT.

Pandemia COVID-19 namieszała w wielu branżach. Także w IT, choć w tym przypadku niezmienne jest duże zainteresowanie nowymi pracownikami. Zmieniło się jednak coś innego. Kultura oraz rodzaj prowadzonych projektów i usług w ostatnim czasie wśród pracowników bardzo mocno zyskały na znaczeniu.

– Firmy IT cały czas poszukiwały pracowników. Liczba ofert dla branży IT publikowanych na nofluffjobs.com przekroczyła 26 000 w skali roku – była najwyższa od początku istnienia portalu i aż o 60 proc. wyższa niż w roku 2019. Szczególnie poszukiwani byli seniorzy, dla których wiarygodność pracodawców stała się jeszcze bardziej istotna – wylicza Tomasz Bujok, CEO portalu No Fluff Jobs.

Z danych No Fluff Jobs wynika, że czas pandemii zweryfikował pogląd pracowników, na to, co jest ważne w pracy. Okazuje się, że dla 59 proc. poszukujących pracy w IT zarządzanie, kultura organizacyjna i warunki pracy są dziś dużo ważniejsze niż menedżer, z którym będą na co dzień współpracować.

Co więcej, w ocenie stylu zarządzania wewnątrz firm, w których pracują, pracownicy niestety są podzieleni. Aż 48 proc. specjalistów IT ocenia styl zarządzania w swojej firmie źle lub bardzo źle, a 52 proc. dobrze i bardzo dobrze.

Odpowiedzi te różnią się w zależności od zajmowanego stanowiska i doświadczenia. O ile aż 37 proc. stażystów nie jest zadowolonych z poziomu zarządzania, to w przypadku leaderów zespołów już tylko 25 proc. wypowiedziało się o nim pozytywnie. Z kolei dobrze ocenia go aż 32 proc. osób ze średnim doświadczeniem (midzi), przy czym tylko 24 proc. pracowników z dużym stażem pracy (seniorzy). Okazuje się także, że w firmach występuje problem niewystarczającej komunikacji – wskazało na niego aż 51 proc. respondentów. Tylko 18 proc. go nie dostrzega.

I tak na pytanie, czy istnieje cykliczny przepływ informacji między innymi zespołami w firmie w zakresie prowadzonych projektów, aż 50 proc. stażystów odpowiedziało, że tak lub raczej tak. Im bardziej doświadczeni respondenci, tym gorsze były odpowiedzi.

W pandemii, jak nigdy wcześniej, na znaczeniu zyskały kultura organizacyjna firmy oraz rodzaj prowadzonych projektów i usług. Co trzeci specjalista IT poszukiwał informacji o kulturze firmy już na etapie skanowania ofert pracy w sieci, a 59 proc. specjalistów IT rozpoczynało proces poszukiwania nowej pracy, gdy kultura panująca w firmie im nie odpowiadała.

– Przyjęło się, że to firmy badają culture fit kandydatów i decydują, czy dana osoba będzie pasować do zespołu, ale powinno to działać w obie strony – mówi Magdalena Gawłowska-Bujok, COO No Fluff Jobs.

Pandemia i jej konsekwencje

Z raportu „Kultura w IT” wynika, że obecnie ważnym zjawiskiem jest mikrozarządzanie (micromanagement) – zarządzanie z przesadną dbałością o szczegóły, a z drugiej strony brak decyzyjności osoby, której to zarządzanie dotyczy. Co 3. osoba z branży IT doświadcza go na własnej skórze. Dla 65 proc. z nich jest to powód do zmiany pracy. W przypadku 21 proc. respondentów decyzyjność nie jest respektowana w zespole, a aż 39 proc. skarży się, że przez kadrę zarządzającą (management).

Raport pokazał także, że 56 proc. obecnych menadżerów i kierowników zespołu (team leaderów) awansowało na stanowisko w ramach rekrutacji wewnętrznej w firm, w toku której kierownikiem zespołu zostaje doświadczony deweloper.

– Ponad 70 proc. leaderów w IT przyznaje, że nie przeszło szkolenia z dziedziny zarządzania (leadershipu), jednocześnie 40 proc. z nich nie jest w stanie określić, czy jest zadowolona z awansu na wyższe stanowisko – dodaje Marta Steiner head of product management, No Fluff Jobs.

Co gorsza, badania pokazują, że 52 proc. pracowników branży IT ma poczucie, że nie ma wpływu na to, co dzieje się w firmie. Nic więc dziwnego, że prawie 50 proc. specjalistów IT nie czuje się związanych z firmą, w której pracuje. Niemal połowa badanych odpowiedziała również, że styl zarządzania w organizacjach jest nieodpowiedni.

– Problem ten najbardziej doskwiera specjalistom na poziomach mid i senior – dodaje Maja Gojtkowska, ekspertka branży HR. – Są to osoby z kilkuletnim doświadczeniem w branży i nierzadko też kilkuletnim stażem w jednej organizacji, więc łatwiej mogą wyciągać wnioski na temat tego, czy styl i sposób komunikacji w firmie pomaga im sprawnie działać czy obniża ich efektywność.

Zarobki w IT

Na jaką pensję liczą pracownicy z branży IT? Z raportu firmy rekrutacyjno-outsourcingowej Devire "Przegląd Wynagrodzeń Polska 2021" wynika, że w 2020 roku dynamika wzrostu zarobków w IT lekko wyhamowała. Przyczyną było wstrzymanie się firm ze startem nowych projektów. Przy czym pracodawcy liczyli na obniżenie oczekiwań finansowych przez kandydatów, tak się jednak nie stało.

- Nastąpiło spowolnienie dynamiki wzrostów wynagrodzeń. Dzięki dużemu udziałowi ekspertów pracujących w modelu projektowym, którzy każdorazowo renegocjują swoje stawki, zarobki w branży IT są doskonałym barometrem kondycji tego rynku - mówi Grzegorz Opala, executive manager w warszawskim oddziale Devire. - Bardzo wyraźnie widać, jak zmienia się zapotrzebowanie na poszczególne technologie i które z nich są cenione najwyżej.

Z raportu Devire wynika, że na pracę w IT od ręki liczyć mogą osoby związane z technologiami chmurowymi, rozwojem aplikacji mobilnych czy analizą danych. Rozwojowi usług dostarczanych w chmurze sprzyja konieczność zapewnia wysokiej jakości infrastruktury i narzędzi do komunikacji. Chociaż ten trend nie jest nowinką w branży, to w wyniku pandemii i przeniesienia dużej części życia zawodowego do internetu, nabrał na sile.

Zdaniem ekspertów Devire w 2021 roku na pewno nie zmaleje zapotrzebowanie na takich specjalistów jak cloud engineer, cloud architect, cloud security engineer czy cloud network engineer. Wyraźnie zwiększony jest popyt na doświadczonych kandydatów z obszaru DevOps ze znajomością rozwiązań cloudowych, których oczekiwania finansowe wzrosły w ciągu roku z około 22 tys. zł do średnio 25-27 tys. zł netto na umowie B2B.