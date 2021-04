W Gdyni zaparkowało wyjątkowe "Dobre Miejsce"

Przy ul. Zawiszy Czarnego w Gdyni od 10 kwietnia parkuje specjalny foodtruck, dający zatrudnienie osobom wykluczonym społecznie. To kolejny projekt spółdzielni socjalnej Stowarzyszenia Świętego Mikołaja Biskupa. Wcześniej spółdzielnia postawiła mobilną kuchnię w Chyloni.

km

13 kwi 2021 11:32





Przy ul. Zawiszy Czarnego w Gdyni od 10 kwietnia parkuje specjalny foodtruck (fot. Dobre Miejsce/Facebook)

Specjalny food truck to inicjatywa spółdzielni socjalnej "Dobre Miejsce" powołanej przez Stowarzyszenie Świętego Mikołaja Biskupa. Prowadzą go podopieczni stowarzyszenia - osoby wykluczone społecznie. Jak podkreślają autorzy projektu, realizacja tego zadania wspiera aktywizację zawodową i reintegrację podopiecznych fundacji.

- Ten projekt to idealne dopełnienie założeń, które towarzyszyły nam przy kompleksowej rewitalizacji obszaru Zamenhofa - Opata Hackiego w Chyloni. Zatrudnianie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym okazało się wręcz idealnym sposobem na to, aby zupełnie odmienić ich codzienność i umożliwić im nowy start. To, oprócz wszystkich działań inwestycyjnych na rewitalizowanym terenie, najważniejszy cel całego procesu rewitalizacyjnego. Wierzymy, że w nowej lokalizacji food truck będzie cieszył się jeszcze większym powodzeniem – wyjaśnia wiceprezydent Gdyni ds. innowacji Michał Guć.

Spółdzielnia socjalna „Dobre Miejsce” zatrudnia w food trucku kilka osób, które przygotowywały i sprzedawały na miejscu m.in. frytki ze świeżych ziemniaków, hot-dogi, donuty z polewami czy kawę, herbatę i czekoladę. Aktualnie w ofercie znajdują się zapiekanki i napoje.

Wcześniej pojazd parkował na ul. Św. Mikołaja w Chylonii.

