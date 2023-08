W firmach narasta groźne zjawisko. Pierwsze objawy łatwo przeoczyć

Brak inicjatywy w podejmowaniu działań, brak zaangażowania w wykonywane obowiązki, unikanie podejmowania nowych wyzwań i brak chęci do wzięcia na siebie odpowiedzialności za duże projekty. Tak w skrócie można opisać quiet quitting („ciche odchodzenie") - trend, który narasta.

Co zatem robi ta niezaangażowana większość? Okazuje się, że tylko niezbędne minimum wynikające z umowy o pracę: nie angażują się w dodatkowe projekty, a – co gorsze – nawet nie utożsamiają się z firmą.

Z kolei z corocznego raportu Instytutu Gallupa "State of the Global Workplace: 2022 Report" wynika, że tylko 14 proc. Europejczyków jest zaangażowanych w swoją pracę. To najniższy poziom na świecie. Daleko nam do Stanów Zjednoczonych i Kanady, gdzie zaangażowanie i entuzjazm względem pracy wykazuje 33 proc. pracowników, zatem co trzeci. W Azji Południowej, czyli krajach takich jak m.in. Indie, Pakistan, Nepal czy Bangladesz, ten wskaźnik wynosi 27 proc.

Stopniowo malejące zaangażowanie pracowników, nazywanych "cicho rezygnującymi", według wyników badań Gallupa (Is Quiet Quitting Real?) dotyka obecnie co najmniej 50 proc. siły roboczej w USA.

Warto zwrócić uwagę, że szczególnie młodsze pokolenia, takie jak Z, odczuwają zwiększony spadek zaangażowania i zadowolenia w pracy. Pandemia pogłębiła ten trend, gdyż młodsi pracownicy stracili poczucie wsparcia i możliwości rozwoju ze strony swoich przełożonych.

Paweł Gniazdowski, senior advisor w Lee Hecht Harrison Polska, podkreśla, że zjawisko cichej rezygnacji nasila się. Świadczy o tym chociażby rosnąca „kariera” tego terminu. Dodaje jednak, że trudno zmierzyć jego skalę.

- Biorąc pod uwagę samą definicję „quiet quittingu”, czyli pozostawanie w niezbyt lubianej pracy ze względu na wynagrodzenie, ale z minimalnym zaangażowaniem i ambicjami, to nie jest to zjawisko całkiem nowe. Polskie komedie przełomu lat 70. i 80., z kultowym „Misiem” na czele, dość często się nim zajmowały. Wówczas szukano źródeł tej patologii w chorym systemie. I zapewne warto spojrzeć na to i z tej strony dzisiaj. Można znaleźć podobieństwa między współczesnymi, „wszechkontrolującymi” korporacjami globalnymi a niektórymi praktykami państwa totalitarnego. A zatem model zarządzania ma z quiet quittingiem wiele wspólnego – ocenia Paweł Gniazdowski.

- Bez wątpienia lockdowny i zmiana trybu pracy podczas pandemii miały wpływ poprzez radykalne zmniejszenie oddziaływania codziennej pracy zespołowej na indywidualny styl pracy – „quiet quitting” ma charakter postawy bardzo indywidualnej, nieuzewnętrznianej. Natomiast dałbym spokój w tym wypadku inflacji, jakkolwiek dokuczliwej z innych powodów - dodaje.

Quiet quitting może być częstym efektem wypalenia zawodowego

Podczas gdy quiet quitting odnosi się do sytuacji, w której pracownicy zaczynają rezygnować z zaangażowania w swoją pracę oraz wykonywania dodatkowych obowiązków, to wypalenie zawodowe definiuje stan psychiczny charakteryzujący się uczuciem zmęczenia, apatii, frustracji i znacząco obniżonej satysfakcji z pracy.

- Wypalenie zawodowe, znane również jako burnout, może pojawić się u pracowników na różnych poziomach zawodowych i branżach. Najczęściej w wyniku długotrwałego i nadmiernego stresu związanego z pracą, często wynikającego z niezdolności do osiągnięcia równowagi między wymaganiami zawodowymi a prywatnymi. Pracownicy cierpiący na wypalenie często mają trudności w skoncentrowaniu się na zadaniach, a także mogą odczuwać fizyczne objawy, takie jak bóle głowy czy problemy ze snem. Quiet quitting może być częstym efektem wypalenia zawodowego – mówi Zuzanna Drymer-Karpińska, ekspert ds. well-being W&W Consulting.

Wypalenie zawodowe, znane również jako burnout, może pojawić się u pracowników na różnych poziomach zawodowych i branżach (Fot. Pixabay)

Źródła i przyczyny quiet quitingu. Dlaczego pracownicy się nie angażują?

Spośród głównych źródeł tego zjawiska można wyróżnić:

Wypalenie zawodowe - pracownicy, którzy go doświadczają, mogą stracić motywację i zaangażowanie w pracę.

Brak występowania motywatorów takich jak uznanie i odpowiednie nagrody za pracę.

Przepracowanie - zbyt wiele zadań, ciągłe nadgodziny i brak równowagi między pracą a życiem osobistym mogą wywoływać frustrację i spadek motywacji.

Trudności w komunikacji (zarówno z przełożonym, jak i współpracownikami) oraz brak wsparcia w zespole może prowadzić do alienacji pracownika.

Brak możliwości rozwoju zawodowego lub/i monotonność pracy - pracownicy mogą tracić zainteresowanie, jeśli nie widzą możliwości awansu ani szansy na rozwijanie swoich umiejętności.

Wynagrodzenie niewspółmierne do wykonywanych zadań - niesprawiedliwe wynagrodzenie w porównaniu do wysiłku i zaangażowania w pracę może wpływać na motywację do wykonywania obowiązków.

Konflikty w miejscu pracy - napięcia i konflikty w zespole mogą prowadzić do zmniejszenia zaangażowania i niechęci do współpracowników, pracodawcy i wykonywanych zadań.

- Przyczyny quiet quittingu mogą być różne dla każdej osoby, a ich właściwa identyfikacja jest kluczowa dla zapobiegania temu zjawisku i tworzenia bardziej zadowalającej atmosfery w miejscu pracy. Dobrym podejściem jest dbanie o dobre warunki pracy, wspieranie rozwoju zawodowego, uznawanie wysiłków pracowników oraz otwarta komunikacja między pracownikami a zarządem – dodaje Zuzanna Drymer-Karpińska.

Początkowe objawy quiet quittingu. Na co zwrócić uwagę?

Pierwsze symptomy mogą być subtelne i łatwo je przeoczyć, ale by móc wcześnie zareagować, warto zwrócić uwagę na:

Ogólny spadek zaangażowania - pracownik może wykazywać znacznie mniejsze zaangażowanie w swoje obowiązki i zadania, które wcześniej wykonywał z entuzjazmem.

Zmniejszenie bądź całkowity brak inicjatywy - osoba może przestać proponować nowe pomysły, angażować się w projekty czy podejmować inicjatywy.

Obniżona wydajność - wydajność pracownika może zacząć spadać, co może być zauważalne dla zespołu lub przełożonych.

Odejście od interakcji społecznych - pracownik może zacząć unikać interakcji z innymi współpracownikami i wycofywać się z życia społecznego w miejscu pracy.

Częstsza nieobecność w pracy - osoba może częściej korzystać z urlopów lub zwolnień lekarskich.

Pogorszenie jakości pracy - pracownik może prezentować niższą jakość swojej pracy niż wcześniej.

Wykazywanie objawów stresu, niepokoju, lęku lub depresja.

Cynizm i nasilone narzekanie - pracownik może często sabotować inicjatywy (zespołowe, firmowe), kwestionować ogólny kierunek działań, narzekać na zespół bądź przełożonego.

Trzeba zauważyć, że objawy mogą się różnić u różnych osób.

Dane są jednoznaczne. Niezadowolony pracownik rozważa zmianę pracy

Zgodnie z raportem płacowym 2023 Hays Poland, jedynie 52 proc. pracowników wyraża zadowolenie z obecnej pracy. Ponadto 38 proc. pracowników planuje zmianę pracodawcy lub ścieżki kariery. W tym samym czasie aż 87 proc. organizacji planuje rekrutacje w 2023 roku, a 72 proc. spodziewa się trudności z pozyskaniem odpowiednich pracowników.

- Te dane wskazują na problemy: odczucie niskiej satysfakcji z pracy, znacząca rotacja pracowników oraz trudności z rekrutacją na rynku pracy. Istnieje związek między tymi danymi a zjawiskami quiet quitting i wypaleniem zawodowym. Wielu pracowników może czuć się niezadowolonych i wypalonych, co sprawia, że rozważają zmianę pracy lub ścieżki kariery – mówi Magdalena Włastowska, ekspert ds. rozwoju biznesu W&W Consulting.

- Ponadto wypalenie zawodowe może negatywnie wpłynąć na bezpieczeństwo i higienę pracy. Pracownicy dotknięci tym zjawiskiem mogą być mniej skupieni, bardziej rozkojarzeni i mogą mieć trudności w podejmowaniu właściwych decyzji, co zwiększa ryzyko wystąpienia błędów, wypadków i urazów w miejscu pracy. Dodatkowo wypaleni pracownicy mogą być bardziej podatni na stany lękowe, depresję i inne problemy zdrowotne, co może wpłynąć na ich zdolność do wykonywania pracy w sposób bezpieczny - dodaje.

Aby zapobiec zarówno quiet quitting, jak i wypaleniu zawodowemu, kluczowe jest skoncentrowanie się na zarządzaniu stresem w miejscu pracy (Fot. Shutterstock)

Czas na nowe spojrzenie i podjęcie odpowiednich działań

Aby zapobiec zarówno quiet quitting, jak i wypaleniu zawodowemu, kluczowe jest skoncentrowanie się na zarządzaniu stresem w miejscu pracy.

- Dbanie o zdrowe środowisko pracy, które promuje odpowiednie wsparcie i komunikację między pracownikami, może pomóc w zapobieganiu wypaleniu i poprawie ogólnego zadowolenia pracowników. Gallup sugeruje, że jednym z możliwych rozwiązań jest przeprowadzanie przez przełożonych cotygodniowych rozmów z każdym członkiem zespołu, trwających 15-30 minut. Efektywne zarządzanie pracownikami wymaga od menedżerów przejęcia odpowiedzialności za dobrostan i współpracę w zespole. Kluczowym elementem jest umożliwienie pracownikom zrozumienia, jak ich wkład w pracę jest ważny i wpływa na osiąganie celów organizacji - mówi Zuzanna Drymer-Karpińska.

- Aby poprawić zaangażowanie pracowników i budować korzystną kulturę pracy, menedżerowie powinni bardziej aktywnie zaangażować się w zrozumienie potrzeb swoich podwładnych oraz wspierać ich rozwój zawodowy. Działania te mają na celu zbudowanie mocniejszych relacji, zwiększenie motywacji pracowników i zwiększenie efektywności pracy zespołu. Ponadto promowanie oraz zachęcanie do work-life balance, czyli zachowania równowagi między życiem zawodowym a osobistym, umożliwia pracownikom odzyskanie energii i motywacji, co przekłada się na wyższą wydajność i satysfakcję z wykonywanej pracy – dodaje.

Warto regularnie udzielać im informacji zwrotnej na temat działań i wyników. Pracownik, otrzymując czas i uwagę przełożonego, niejednokrotnie wykazuje się większym zaangażowaniem i może chcieć pozostać w firmie na dłużej. Dzięki informacji zwrotnej może rozwijać karierę, doskonalić umiejętności oraz budować partnerskie relacje, które mają wpływ na ogólny dobrostan i zaangażowanie. Powinni o tym pamiętać pracodawcy. Jednak bardzo często nie pamiętają. Z badania Hays Poland wynika, że zaledwie 42 proc. specjalistów otrzymuje regularny feedback od szefa. 55 proc. ankietowanych może na niego liczyć rzadziej niż raz w miesiącu.

- Prawdziwy lider powinien wiedzieć, że jakość i częstotliwość informacji zwrotnej mają wpływ na dalsze postępy pracownika i jego rozwój w strukturze firmy. Co więcej, szczera i regularna komunikacja jest kluczowa w skutecznej współpracy i utrzymywaniu partnerskich relacji. Może również zminimalizować prawdopodobieństwo wystąpienia nieporozumień w zespole. Warto o niej pamiętać bez względu na rolę czy staż pracownika - dodaje Agnieszka Kolenda, dyrektor wykonawcza w Hays Poland.

