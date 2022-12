W ciągu 8 lat branża stworzy 8 mln miejsc pracy, ale i tak ma swoje "ginące zawody"

Według danych Unii Europejskiej liczba osób zatrudnionych w branży IT wzrośnie z aktualnych 9 mln do 20 mln na koniec 2030 roku (fot. Per Loov/Unsplash)

Według danych Unii Europejskiej liczba osób zatrudnionych w branży IT do końca 2030 roku wzrośnie z aktualnych 9 mln do 20 mln. To oznacza jedno. Walka o pracowników będzie trwała i będzie wymagająca. Specjaliści bowiem mają konkretne wymagania zarówno w kwestii procesu rekrutacji i zbyt długich formularzy aplikacyjnych, jak i oferowanych benefitów czy podejścia do pracy zdalnej.

W 2019 eksperci McKinsey oszacowali, że do 2030 roku AI i automatyzacja mogą zastąpić aż 30 proc. stanowisk na świecie. Natomiast dane Światowego Forum Ekonomicznego uzupełniają, że dzięki automatyzacji do 2025 roku powstanie o 12 milionów miejsc pracy więcej niż zniknie.

Jak tłumaczy, walka o talenty powinna się rozpocząć już na poziomie publikowania oferty. - My od początku działalności wymagamy podawania jawnego wynagrodzenia w każdym ogłoszeniu, zachęcamy do transparentności, zwłaszcza w świetle ostatnich wieści z Parlamentu Europejskiego, który zagłosował za rozpoczęciem negocjacji z rządami państw członkowskich Unii Europejskiej w sprawie dyrektywy zakładającej obowiązek ujawniania wynagrodzeń – dodaje.

- Nadchodzący rok dla branży IT może zacząć się burzliwie – wiele organizacji wciąż będzie działać na okrojonych budżetach, ale w średnim i długim terminie zapotrzebowanie na specjalistów i specjalistki IT wcale nie maleje. W I połowie 2022 roku na portalu No Fluff Jobs odnotowaliśmy wzrost liczby ofert o 96,55 proc. w porównaniu do tego samego okresu rok wcześniej. Dodatkowym utrudnieniem będą trwająca stagflacja, sytuacja polityczna czy hiring freeze (konieczność rewizji dotychczasowych planów rozwoju i wstrzymanie, bądź w ogóle porzucenie, planowanych procesów rekrutacyjnych – przyp. red.) - komentuje Tomasz Bujok, CEO w No Fluff Jobs.

Najbardziej zagrożone mogą być zawody, które opierają się na wykonywaniu powtarzalnych zadań. Według specjalistów rozwój AI (m.in. popularny teraz Chat GPT czy generator obrazu z tekstu DALL-E) i automatyzacji niekoniecznie spowoduje zastąpienie człowieka, a raczej wymusi zmiany w zakresie zadań – coraz popularniejsze staną się tzw. reskilling oraz upskilling kompetencji, czyli zmiana lub podnoszenie kwalifikacji na danym stanowisku.

AI i automatyzacja mogą zastąpić aż 30 proc. stanowisk na świecie (fot. Shutterstock)

Według kalkulatora „Will Robots Take My Job?” zawody IT, które są zagrożone zniknięciem z rynku z powodu automatyzacji to: user support (61 proc. ryzyka), business intelligence analysts (48 proc.), computer network support specialists (45 proc.), computer programmers (41 proc.), web administrators (39 proc.) oraz software quality assurance analysts i testers (37 proc.).

No Fluff Jobs przeanalizowała dane, jakimi dysponuje, pod względem zmiany procentowego udziału poszczególnych ofert programistycznych i nieprogramistycznych na portalu. Jak się okazało, w przypadku kategorii programistycznych spadek zanotowały zarówno Frontend, jak i Fullstack, przy czym druga kategoria dość znaczny –o 3,2 p.p.

Z drugiej strony, ofert z kategorii Backend, Embedded i Gaming przybyło. Wyniki nie są więc jednoznaczne. Jak tłumaczą specjaliści No Fluff Jobs, powodów może być wiele, chociażby to, że algorytm kalkulatora „Will Robots Take My Job?” nie bierze pod uwagę specjalizacji czy języków.

Natomiast jeśli chodzi o kategorie nieprogramistyczne przepowiadany przez „Will Robots Take My Job?” trend w kontekście zanikania Testingu i Supportu nie znalazł potwierdzenia w danych No Fluff Jobs. Wręcz przeciwnie – udział tych kategorii w ofertach wzrósł. Za to kategorie Business Intelligence i IT Administrator rzeczywiście są rzadziej spotykane. Ciekawym wynikiem jest też wyraźnie niższy udział z roku na rok ofert z kategorii DevOps.

Jak nie stracić talentów w IT?

Mimo, że niektóre zawody w IT powwoli będą znikać, to według danych Unii Europejskiej liczba osób zatrudnionych w branży IT wzrośnie z aktualnych 9 mln do 20 mln na koniec 2030 roku. Jak podkreślają eksperci i ekspertki No Fluff Jobs, jednym z większych wyzwań w 2023 roku w branży IT będzie pozyskiwanie specjalistów.

Jednym z wyzwań, przed jakimi stoją pracownicy HR, jest porzucanie przez potencjalnych kandydatów formularzy ATS (system do zdalnej rekrutacji, który odsyła do osobnej strony z kwestionariuszem zewnętrznym) i niekończenie procesu rekrutacji. Jak wynika z badania „Jak szukasz pracy?” przeprowadzonego przez No Fluff Jobs w sierpniu 2022 roku na próbie 430 kandydatów, 88 proc. respondentów zadeklarowało, że porzuciło kiedyś formularz ATS.

Jednym z wyzwań, przed jakimi stoją pracownicy HR, jest porzucanie przez potencjalnych kandydatów formularzy ATS (fot. Studio/Republic/Unsplash)

Głównym powodem porzucenia jest zbyt długa ankieta, która często wymaga powtarzania lub przepisywania wcześniej podanych informacji – taką odpowiedź zaznaczyło 65 proc. badanych.

Kolejne wymienione powody rezygnacji to:

obowiązek zakładania konta (54 proc.),

konieczność podania danych, które kandydat woli zachować dla siebie np. adres,

stan cywilny,

wiek (42 proc.),

pojawiające się błędy techniczne (25 proc.).

Jak podkreślają eksperci No Fluff Jobs, kandydaci wolą rekrutacje przez formularz bezpośrednio na stronie. Bardzo często natomiast zdarza się, że aplikując, odsyłani są oni do formularza zewnętrznego i wtedy z różnych powodów rezygnują z aplikacji. W takiej sytuacji rekruter, po pierwsze nie wie, że stracił potencjalnego kandydata, a po drugie z jakiego powodu.

Praca zdalna i konkretne benefity

Kolejnym wyzwaniem w 2023 roku w branży IT będzie praca zdalna. Jak wynika z raportu No Fluff Jobs „Praca zdalna i hybrydowa w IT”, aż 96 proc. specjalistów deklaruje, że chce pracować zdalnie lub hybrydowo. Dane z platformy potwierdzają rosnący trend.

W I połowie 2021 roku 53 proc. wszystkich ofert o pracę w No Fluff Jobs miało opcję fully remote, czyli całkowicie zdalnie. W I połowie 2022 roku już 72 proc. Jednocześnie z raportu „Devs off-duty. What they’re up once they clock off” wynika, że 40 proc. deweloperów deklaruje, że chciałoby udać się na workation, ale nie ma obecnie takiej możliwości.

Natomiast jeśli chodzi o dodatki, pracownicy obecnie oczekują m.in. 4-dniowy tygodnia pracy, budżetów szkoleniowych, wsparcia zdrowia psychicznego czy opieki zdrowotnej dla zwierząt.

